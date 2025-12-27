తర్వాత ఎవరో? ఎప్పుడు ఎవరి ఇంటిపైకి వస్తారో? - రవాణా శాఖలో 'ACB' టెన్షన్
రవాణా శాఖను టార్గెట్ చేసిన ఏసీబీ - అవినీతి అధికారులలో మొదలైన భయం - వరుస దాడులతో బయట పడుతున్న ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు
Published : December 27, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 9:32 AM IST
ACB Raids on Transport Department : గత ప్రభుత్వంలో అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులపై ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోంది. ముఖ్యంగా రవాణా శాఖలో అన్నీ తానై వ్యవహరించిన ఓ అధికారికి అండగా నిలిచిన అధికారులపై అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఒక్కొక్కరి ఆస్తుల చిట్టాను విప్పుతున్నారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు అధికారులను ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో తర్వాత ఎవరు? ఎవరి ఇంటిపై ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తారో? అని రవాణా శాఖలో చర్చ కొనసాగుతుంది.
రాష్ట్రంలో ఏసీబీ దాడులతో రవాణా శాఖ అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో నిబంధనలు పక్కన పెట్టి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రవాణా శాఖలోని వివిధ స్థాయిల్లో పని చేస్తున్న అవినీతి అధికారుల చిట్టా ప్రభుత్వం వద్దకు చేరింది. ఈ మేరకు రంగంలోకి దిగిన ఏసీబీ ఆయా అధికారులపై ఆధారాలతో సహా నివేదికలు సిద్ధం చేసి సీఎంవోకు అందించినట్లు తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాతనే ఏసీబీ అధికారులు రవాణా శాఖపై దూకుడు పెంచారు. గత ప్రభుత్వంలో రవాణా శాఖలో అన్నీ తానై వ్యవహరించిన ఓ అధికారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు. ఆయన తనకంటూ ప్రత్యేకంగా ఓ కోటరీనే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఆ కోటరీపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.
20 గంటల పాటు సోదాలు - 20 మంది అదుపులోకి : రవాణా శాఖలో ఎవరెవరిపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి? ఎవరి పనితీరు ఎలా ఉంది? ఏం చేస్తున్నారనే వివరాలను ఏసీబీ అధికారులు సేకరించారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల చిట్టాను సేకరిస్తూ, అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక్కొక్కరిపై దాడులు నిర్వహిస్తూ ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగుతున్నారు. ఏసీబీ దగ్గర ఎవరి పేర్లు ఉన్నాయనే విషయంపై కొంతమంది అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడు రోజుల క్రితం ఖమ్మం ఆర్టీవో కార్యాలయంపై ఫిర్యాదులు రావడంతో ఏసీబీ తనిఖీలు చేపట్టింది. సుమారు 20 గంటల పాటు సోదాలు చేసి, 20 మంది ప్రైవేట్ ఏజెంట్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 23న మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రవాణా శాఖ అధికారుల ఇళ్లలో ఏసీబీ సోదాలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది మూడుసార్లు ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భాగంగా జూన్లో ఏసీబీ డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందం తనిఖీలు చేసి ఇద్దరు ఏజెంట్లపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ప్రత్యేక నివేదిక తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి అందించింది.
రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డ అధికారులు : రెండేళ్ల క్రితం భువనగిరి ఎంవీఐ సురేందర్ రెడ్డిపై ఏసీబీ ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసింది. ఆర్మూర్ ఎంవీఐ వివేక్, జగిత్యాల డీటీవో భధ్రునాయక్ ఏసీబీకి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎంవీఐగా పని చేస్తున్న రవీందర్ రెడ్డి, ఆ కార్యాలయంలో పని చేస్తున్న సిబ్బంది సెల్ఫోన్లను తీసుకెళ్లారు. ఏసీబీ అధికారులు కామారెడ్డి, మద్నూర్ చెక్పోస్టులపై ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసి ఏజెంట్ల నుంచి నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ వివాదం తనకెక్కడ అంటుతుందోనని భావించిన కామారెడ్డి రవాణా శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి రెండు నెలల ముందుగానే వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నట్లు ఆ శాఖలో ప్రచారం సాగుతోంది.
దాదాపు రూ.36 కోట్లకు పైనే ఆస్తులు : ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో మహబూబ్నగర్ రవాణా శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ కిషన్ నాయక్ నివాసంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 23వ తేదీ తెల్లవారుజాము నుంచి హైదరాబాద్ బోయిన్పల్లిలోని నివాసంతో పాటు దాదాపు 12 చోట్ల తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సోదాల్లో అధికారులు గుర్తించిన ఆస్తుల విలువ బహిరంగ మార్కెట్లో దాదాపు రూ.36 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని ఏసీబీ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రవాణా శాఖ డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ పుప్పాల శ్రీనివాస్ అక్రమాస్తుల కేసులో చిక్కుకున్నారు. అతను పెద్ద ఎత్తున అక్రమ ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో రవాణా శాఖలో చక్రం తప్పిన కొందరు అధికారులు, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారినా ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారని, తమ శాఖ వ్యవహారాలకు చెందిన కీలక సమాచారాన్ని రహస్యంగా చేరవేస్తున్నారని చాలా కాలంగా ఆరోపణలున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఈ తరహా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారులపై ఏసీబీ దృష్టి సారించిందని రవాణా శాఖలో చర్చ సాగుతోంది.
