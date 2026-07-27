కొడితే కుంభస్థలమే - ఎక్కడా రూ.100 కోట్లకు తగ్గట్లే : మరో 20 మంది అక్రమార్కుల చిట్టా రెడీ చేసిన ఏసీబీ!
ఇప్పటివరకు చేసిన తనిఖీల్లో సుమారు రూ. 100 కోట్ల అక్రమ ఆస్తులు - సొమ్మంతా ఎక్కువగా స్థిరాస్తి రూపంలోనే - ఏసీబీకి పక్కగా సమాచారం అందిస్తున్న నిఘా నేత్రం
Published : July 27, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 10:31 AM IST
ACB Raids On Corruption Officers : అవినీతి నిరోధక శాఖ పకడ్బందీగా బడాబాబుల గుట్టురట్టు చేస్తోంది. కొడితే కుంభస్థలమే అన్నట్టుగా ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ తనీఖీలు చేసినా సుమారు రూ.100 కోట్ల అవినీతి సొమ్ము బట్టబయలు అవుతోంది. దీంతో అవినీతి ఆఫీసర్ల బాగోతం అంతా బహిర్గతమవుతోంది. ఏసీబీ వరుస దాడులతో ఆఫీసర్లంతా ఉక్కిరిబిక్కిరై పోతున్నారు. ఇలా ఏసీబీకి నిఘా విభాగం కూడా తోడుగా ఉండి అవినీతిపరుల పని పడుతోంది.
అక్రమార్జన సొమ్మంతా స్థిరాస్తుల రూపంలో : ఇటీవల పట్టుబడ్డ ఆర్అండ్బీ ఈఎన్సీ మోహన్నాయక్ అలాగే పోలీస్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ డీఎస్పీ సంకిరెడ్డి భీంరెడ్డి, సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డుల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరిరావు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏ అధికారిని కదిలించిన ఎంతోకొంత అవినీతి బయటపడుతూనే ఉంది. అయితే ఇలాంటి అక్రమార్జన సొమ్మును అధికంగా స్థిరాస్తుల రూపంలోనే ఉంటున్నాయి. వీరి దగ్గర నుంచి సేకరించిన భూముల విలువ లెక్కగడితే రూ. 5-20 కోట్లలోపే ఉన్నట్లు లెక్కల్లో తేలుతోంది. ఇక బహిరంగ మార్కెట్లో వాటి విలువ రూ. 100 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని వెల్లడవుతోంది.
తప్పుడు లెక్కలు : డీఎస్పీ భీంరెడ్డి కుటుంబం ప్రస్తుతం వెసెల్లా మెడోస్లోని విల్లాలో ఉంటున్నారు. అయితే దానిని రూ. 4.5 కోట్లకు కొన్నట్లు రికార్డులో చూపించారు. కానీ అది రూ. 10 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే హెచ్ఎండీఏ చీఫ్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తూ అవినీతి నిరోధక శాఖకు చిక్కిన బచ్చు రవీందర్కు కొత్తూరు, శంషాబాద్ మండలాల్లో నాలుగెకరాల భూమి ఉంది. అది అయితే దాని విలువ రూ. 6 లక్షలుగా లెక్కగట్టారు. కానీ బహిరంగ మార్కెట్లో దాని విలువ రూ. 1.5-6 కోట్లుగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. వీరే కాకుండా దాదాపు 20 మందికి పైగా అక్రమార్కుల చిట్టా ఇప్పటికే ఏసీబీ చేతిలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఏసీబీకి తోడుగా నిఘా నేత్రం : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులను తేల్చడంలో ఏసీబీకి నిఘా విభాగం తోడుగా నిలుస్తోంది. ఏసీబీకి ఎప్పటికప్పుడు కీలక సమాచారం అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరి వేట ఇప్పటిది కాదు నెలలు, ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతోంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఏసీబీకి చిక్కిన ఓ పోలీస్ అధికారి చిట్టాను నాలుగేళ్ల క్రితమే సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అవినీతిపరుల సన్నిహితులు ఎవరు? వారు ఎవరితో సంభాషిస్తున్నారు? ఇలాంటి రహస్య సమాచారాన్ని ఏఐతో పాటు సాంకేతికత ద్వారా కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. అనేక సందర్భాల్లో, ఏసీబీ సేకరించిన సమాచారానికి మించి అదనపు అవకతవకలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. డీఎస్పీ భీంరెడ్డి విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది.
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