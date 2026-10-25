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ఏసీబీ తనిఖీలు - హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి నుంచి రూ.2.40 లక్షలు స్వాధీనం

ACB Officials Seizes 2.40 Lakh Rupees : హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి నుంచి లెక్కల్లో చూపని రూ.2.40 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిపై ఆదాయపు పన్నుశాఖకు సమాచారం ఇవ్వనున్నారు.

ACB Officials Seizes 2.40 Lakh Rupees
హెచ్‌ఎండబ్ల్యూఎస్‌ఎస్‌బీ అధికారి కారులో రూ.2.40 లక్షలు స్వాధీనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2026 at 3:17 PM IST

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ACB Officials Seizes 2.40 Lakh Rupees : హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి కారులో ఉన్న రూ.2.40 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శనివారం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో రాజ్​భవన్ రోడ్డులోని మెట్రో రెసిడెన్సీ అపార్ట్మెంట్ సమీపంలో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. జాయింట్ డైరెక్టర్​గా పనిచేస్తున్న ఎ.శ్రీనివాస్ కారులో లెక్కల్లో చూపని రూ.2.40 లక్షల నగదును గుర్తించారు. అనంతరం ఆ నగదును అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఆదాయపు పన్నుశాఖకు ఏసీబీ అధికారుల సమాచారం

స్వాధీనం చేసుకున్న రూ.2.40 లక్షల నగదుకు సంబంధించి శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన వివరణపై ఏసీబీ అధికారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ నగదును అవినీతి కోణంలో విచారణ చేస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించడంతో హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారిపై ఏసీబీ నిఘా పెట్టింది. దీనిపై ఆదాయపు పన్నుశాఖకు ఏసీబీ అధికారులు సమాచారం ఇవ్వనున్నారు.

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