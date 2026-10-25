ఏసీబీ తనిఖీలు - హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి నుంచి రూ.2.40 లక్షలు స్వాధీనం
ACB Officials Seizes 2.40 Lakh Rupees : హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి నుంచి లెక్కల్లో చూపని రూ.2.40 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిపై ఆదాయపు పన్నుశాఖకు సమాచారం ఇవ్వనున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 3:17 PM IST
ACB Officials Seizes 2.40 Lakh Rupees : హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారి కారులో ఉన్న రూ.2.40 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శనివారం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో రాజ్భవన్ రోడ్డులోని మెట్రో రెసిడెన్సీ అపార్ట్మెంట్ సమీపంలో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. జాయింట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ఎ.శ్రీనివాస్ కారులో లెక్కల్లో చూపని రూ.2.40 లక్షల నగదును గుర్తించారు. అనంతరం ఆ నగదును అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆదాయపు పన్నుశాఖకు ఏసీబీ అధికారుల సమాచారం
స్వాధీనం చేసుకున్న రూ.2.40 లక్షల నగదుకు సంబంధించి శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన వివరణపై ఏసీబీ అధికారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ నగదును అవినీతి కోణంలో విచారణ చేస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించడంతో హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారిపై ఏసీబీ నిఘా పెట్టింది. దీనిపై ఆదాయపు పన్నుశాఖకు ఏసీబీ అధికారులు సమాచారం ఇవ్వనున్నారు.