ఏసీబీ వలలో మరో అవినీతి అధికారి - సోదాల్లో కళ్లు చెదిరే ఆస్తులు, ఆభరణాలు గుర్తింపు
ACB Case on Irrigation DEE Satyanarayana : నాగర్కర్నూల్ ఇరిగేషన్ శాఖ డీఈఈ సత్యనారాయణపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదైంది. ఆయన పేరిట భారీగా ఆస్తులున్నట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది.
Published : November 13, 2026 at 7:43 PM IST
తెలంగాణలో అవినీతి అధికారుల భరతం పడుతున్న ఏసీబీ, తాజాగా నీటిపారుదల శాఖకు చెందిన డీఈఈ స్థాయి అధికారికి పట్టుకుంది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఇరిగేషన్ అండ్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ శాఖలో డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్న రాగిరి సత్యనారాయణపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసింది. అక్రమ మార్గాల్లో కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు పక్కా సమాచారం అందడంతో, ఏసీబీ అధికారులు గురువారం ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. రూ.7.32 కోట్ల విలువైన అక్రమాస్తుల చిట్టాను బయటపెట్టారు.
భారీగా అక్రమాస్తులు గుర్తించిన ఏసీబీ
గురువారం డీఈఈ రాగిరి సత్యనారాయణ నివాసంతోపాటు ఆయన బంధువులు, స్నేహితులు, బినామీలు, సన్నిహిత అనుచరులకు చెందిన మరో 9 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఈ సోదాల్లో ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం రూ.7,32,66,581 విలువైన స్థిర, చరాస్తులకు సంబంధించిన కీలక పత్రాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో వీటి విలువ అనేక రెట్లు అధికంగా ఉంటుందని అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం పరిధిలోని తుక్కుగూడలో 342 గజాల స్థలంలో నిర్మించిన 5,200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం గల భారీ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా, హైదరాబాద్ కర్మన్ఘాట్లోని ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో 3 బీహెచ్కే ఫ్లాట్, నాగోల్ రాక్టౌన్లో మరో 2 బీహెచ్కే ఫ్లాట్, వనపర్తి జిల్లా షాపూర్ గ్రామంలో ఏకంగా 25 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, అందులో నిర్మించిన ఫాంహౌస్, నాగర్కర్నూల్ పట్టణ పరిధిలో 9 ఓపెన్ ప్లాట్లకు సంబంధించిన పత్రాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు.
పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు
ఆస్తుల పత్రాలతోపాటు డీఈఈ ఇంట్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో సుమారు 50 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 2.8 కిలోల వెండి వస్తువులు, మహీంద్రా XUV 7XO, TUV 300, బొలెరో, మారుతి సెలెరియో, హ్యుందాయ్ శాంత్రో సహా 5 కార్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అవినీతి నిరోధక చట్టం 1988లోని సెక్షన్లు 13(1)(b), 13(2) కింద డీఈఈ సత్యనారాయణపై ఏసీబీ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడికి సంబంధించిన బ్యాంక్ లాకర్లు, ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలు, బినామీ పేర్లతో ఉన్న మరిన్ని ఆస్తులపై లోతుగా విచారణ కొనసాగుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు.
నాగర్కర్నూల్ ఇరిగేషన్ డీఈఈ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు - రూ.కోట్లలో అక్రమాస్తులు గుర్తింపు