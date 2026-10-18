కీసర మాజీ సీఐ గుట్టు లాగుతున్న ఏసీబీ - అక్రమాస్తుల విలువ రూ.20 కోట్లకు పైగానే!
ACB Case On CI Anjaneyulu : అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు కీసర మాజీ సీఐ అరకపల్లి ఆంజనేయులపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసి, అరెస్టు చేశారు.
Published : October 18, 2026 at 4:01 PM IST
ACB Case On CI Anjaneyulu : స్టేషన్ బెయిల్ ఇప్పించేందుకు రూ. 5 లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీకి పట్టుబడిన మాజీ కీసర ఇన్స్పెక్టర్ అరకపల్లి ఆంజనేయులు, భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినట్లు తేలింది. ఇళ్లు, భూమి, బంగారం మొత్తం విలువ రూ. 2.28 కోట్లు. మార్కెట్ విలువ ప్రకారం దీని విలువ రూ. 20 కోట్లకు పైగా ఉండవచ్చని సమాచారం.
ఎల్బీనగర్ పరిసరాల్లోనే 540 చదరపు గజాల భూమి ఉంది. ఇవన్నీ అక్రమ ఆదాయంతో కొనుగోలు చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించి, అతనిపై అక్రమాస్తుల కేసు నమోదు చేశారు. ఆంజనేయులు, అతని బంధువులు, బినామీలు నివసిస్తున్న నాలుగు ప్రాంతాల్లో శనివారం అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించగా, భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు లభ్యమయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 17న ఏసీబీ అధికారులు ఆంజనేయులును అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. సరిగ్గా నెల రోజుల తర్వాత ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం. ఈ విషయమై ఏసీబీ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
భారీగా వ్యవసాయ భూములు గుర్తింపు
హైదరాబాద్లోని లింగోజిగూడ, సరూర్నగర్లో రూ. 30 లక్షల విలువైన 150 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో రెండు ప్లాట్లు, మన్సూరాబాద్లో రూ. 40 లక్షల విలువైన 240 చ. గజాల పాత ఇల్లు ఉంది. నల్గొండ జిల్లాలోని పేరూరులో రూ. 50 లక్షల విలువైన ఇల్లు, మిర్యాలగూడ, హాలియాలలో రూ.80 లక్షల విలువైన రెండు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
హాలియా, మిర్యాలగూడలో మరికొన్ని వ్యవసాయ భూములను ఏసీబీ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. వాటిపై దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇది కాకుండా ఆంజనేయులు నివాసాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా రూ. 7 లక్షల నగదు, 60 తులాల బంగారం, రూ. 6.5 లక్షల విలువైన కారు, రూ. 10 లక్షల విలువైన వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు లభ్యమయ్యాయి. కొన్ని ఆస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న మరికొన్ని ఆస్తులపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నిందితుడి నుంచి రూ.10 లక్షల డిమాండ్
ఆగస్టు 31న, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని కీసర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న 650 బస్తాల రేషన్ బియ్యాన్ని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు సయ్యద్ ఇర్షాద్ను అరెస్టు చేసి కీసర పోలీసులకు అప్పగించగా, ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ సమయంలో కీసర ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్న ఆంజనేయులు, నిందితుడిని అరెస్టు చేయకుండా నోటీసు జారీ చేయడానికి రూ. 10 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేశారు. చివరకు రూ. 5 లక్షలకు ఒప్పందం కుదిరింది. ఆంజనేయులు ఆదేశాల మేరకు బాధితుడి నుంచి లంచం తీసుకుంటుండగా ఎస్ఐ జ్ఞానేందర్ రెడ్డిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఆంజనేయులు ఆదేశాల మేరకే ఎస్ఐ లంచం తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పడంతో వీరిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.
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