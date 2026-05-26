తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీలక నిందితుడు - వైపీ సుబ్బారెడ్డి పీఏకి భారీగా అక్రమాస్తులు
వైపీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్నకు భారీగా అక్రమాస్తులు - రుషికొండ, పరవాడ, తగరపువలస, తాడేపల్లిలో ఖరీదైన స్థలాలు, నివాసాలు - వాటి విలువ పదుల కోట్లలోనే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే కొన్నట్లు నిర్ధారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 7:35 AM IST
Appanna Illegal Assets: టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ, తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో కీలక నిందితుడు కదురు చిన్నప్పన్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో భారీ ఎత్తున అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. 2019 అక్టోబరు 16 నుంచి 2024 జూన్ 1 వరకూ దిల్లీలోని ఏపీ భవన్లో స్పెషల్ లైజన్ అధికారి హోదాలో నెలకు రూ.75 వేల వేతనంతో పనిచేసిన చిన్నప్పన్న విశాఖలోని అత్యంత ఖరీదైన రుషికొండ, పరవాడ, తగరపువలస వంటి ప్రాంతాల్లో, గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులు కొన్నట్లు తేల్చింది. ఇవే కాకుండా షేర్ మార్కెట్లోనూ లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు గుర్తించింది.
వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్నపై అక్రమాస్తుల కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు అతనితో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు, సంబంధీకుల నివాసాల్లోనూ గత రెండు రోజులుగా సోదాలు నిర్వహించారు. విశాఖ, విజయనగరం, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడలోని కృష్ణలంక, గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిల్లో ఈ సోదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అతను ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు తేల్చి సంబంధిత పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మండపేట మండలం ఏడిద గ్రామంలోని తన సోదరి ఇంట్లో ఉన్న చిన్నప్పన్నను సోమవారం తెల్లవారుజామున ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. విశాఖలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచగా జూన్ 8 వరకూ అతనికి రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయాధికారి ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో అతన్ని విశాఖ కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు.
రూ.2 కోట్లు ఆడ్వాన్సు చెల్లించి ఒప్పందం: విశాఖపట్నం రుషికొండలో ఉన్న అత్యంత విశిష్టమైన 'పెబుల్ బీచ్ టవర్స్' సముదాయంలో 11-ఏ నంబర్ గల విల్లాను కొనుగోలు చేసేందుకు 'బ్లూ నైల్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్'తో ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ విల్లా విలువ రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.12 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. రూ.2 కోట్ల అడ్వాన్సు చెల్లించిన అనంతరం దీనికి సంబంధించిన కొనుగోలు ఒప్పందం (Purchase Agreement) పూర్తి చేశారు. 2023లో విశాఖపట్నం సమీపంలోని తగరపువలసలో ఒక్కోటి 160 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం కలిగిన ఐదు ప్లాట్లు కొనుగోలు చేశారు.
2024లో అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ మండలం మర్రిపాలెంలో ఒక్కోటి 160 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం కలిగిన 3 ప్లాట్లు కొనుగోలు చేశారు. అదనంగా గుంటూరు జిల్లా, తాడేపల్లిలో ఉన్న 'కేపీఆర్ రెసిడెన్సీ'లో 304 నంబర్ గల ఫ్లాటును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ ఆస్తులన్నింటి మొత్తం 'బుక్ విలువ' (Book Value) రూ 2.76 కోట్లుగా ఉందని ఏసీబీ అధికారులు నిర్ధారించారు. అయితే బహిరంగ మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా చూస్తే వీటి వాస్తవ విలువ పదుల కోట్ల రూపాయల్లో ఉంటుందని తేలింది.
చిన్నప్పన్న మొదటి నుంచి వైవీ సుబ్బారెడ్డి వద్ద పీఏగా చేసేవారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అతణ్ని దిల్లీలోని ఏపీ భవన్లో స్పెషల్ లైజనింగ్ అధికారి పోస్టులో నియమించారు. కేవలం ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి వేతనం తీసుకోవటానికి వీలుగా ఆ పోస్టులో నియమించారు. అయితే చిన్నప్పన్న సుబ్బారెడ్డి సేవలోనే ఉండేవారు. అతనికి పీఏగా విధులు నిర్వర్తించేవారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నాలుగేళ్ల పాటు సుబ్బారెడ్డి టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉండటంతో అతని పీఏ హోదాలో చిన్నప్పన్నే టీటీడీ వ్యవహారాల్లో చక్రం తిప్పేవారు. తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరాలోనూ ఇతనిదే ప్రధాన పాత్ర.
కాంట్రాక్టు రావాలంటే కిలోకు రూ.25 లంచాలు: నెయ్యి సరఫరా కాంట్రాక్టు రావాలంటే కిలోకు 25 రూపాయల చొప్పున లంచాలు ఇవ్వాలని డెయిరీ ప్రతినిధులను డిమాండ్ చేశారు. ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ ఎండీ జగ్మోహన్ గుప్తా నుంచి హవాలా మార్గాల్లో 50 లక్షల వరకూ లంచాలు తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసు బాధ్యతలు చూసిన సిట్ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చాయి. 2019-24 మధ్య వేతనం ద్వారా చిన్నప్పన్నకు రూ.65 లక్షలే ఆదాయం సమకూరిందని, అతని బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఐదేళ్లలో రూ.4.69 కోట్లు జమైందని, అందులో రూ.4.64 కోట్లు వివిధ ఖాతాలకు మళ్లించుకున్నారని సిట్ తేల్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా ఏసీబీ సోదాల్లోనూ భారీగా అక్రమాస్తులు వెలుగుచూసిన నేపథ్యంలో అవి ఎక్కడి నుంచి సమకూరాయనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అన్నీ చిన్నప్పన్న ఆస్తులేనా? లేకా అతణ్ని బినామీగా పెట్టి ఇంకెవరైనా కొన్నారా అనే విషయాలు తేలియాల్సి ఉంది. చిన్నప్పన్నను కస్టడీకి తీసుకుని వీటిపై ప్రశ్నించనున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న విజయసాయిరెడ్డిని 2022లో ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి వైవీ సుబ్బారెడ్డికి అప్పగించారు. ఆ సమయంలో చిన్నప్పన్న సుబ్బారెడ్డితో పాటు విశాఖలో ఉంటూ దిల్లీ వెళ్లినప్పుడు ఆయనతో కలిసి వెళ్లేవారు. చిన్నప్పన్న తన పేరిట, తన కుటుంబీకుల పేరిట విశాఖలో సమకూర్చుకున్న ఆస్తులన్నీ ఎక్కువగా 2023, 2024ల్లోనే కొనుగోలు చేసినట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. సుబ్బారెడ్డి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే చిన్నప్పన్న విశాఖలో విలువైన స్థలాలు కొన్నట్లు నిర్ధారణైంది. ఈ కోణంలో కూడా ఏసీబీ విచారిస్తోంది.
