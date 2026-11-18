కరోనా రోగికి బెడ్ కోసం లక్ష లంచం డిమాండ్! - వెలుగుచూస్తున్న లక్ష్మీ భాస్కర్ అవినీతి బాగోతాలు
NIMS Laxmi Bhaskar Corruption : అక్రమాస్తుల కేసులో బెయిల్పై విడుదలైన నిమ్స్ మాజీ అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ లక్ష్మీ భాస్కర్ కేసులో ఏసీబీ అధికారులు కీలక ఆధారాలు సేకరించారు.
Published : November 18, 2026 at 6:48 PM IST
ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల వ్యవహారం కేసుకు సంబంధించి నిమ్స్ అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేసిన లక్ష్మీ భాస్కర్ నుంచి ఏసీబీ అధికారులు వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. కరోనా సమయంలో నోడల్ అధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన లక్ష్మీ భాస్కర్.. ఓ బాధితురాలికి బెడ్ కేటాయించేందుకు రూ.లక్ష లంచం డిమాండ్ చేసిన ఆరోపణలపై అధికారులు విచారించారు. దీనిపై గతంలో ఫిర్యాదు చేసిన ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి గురించి ఆరా తీయగా అతనెవరో తనకు తెలియదని లక్ష్మీ భాస్కర్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ కరోనా సమయంలో రాజకీయ నాయకులు, పోలీసు అధికారులు, ప్రముఖుల నుంచి లక్ష్మీ భాస్కర్కు ఫోన్లు వచ్చాయని ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు.
క్యాంటిన్ నిర్వహణ గడువు పొడిగింపు
నిమ్స్లో క్యాంటిన్ నిర్వహణ, హౌస్కీపింగ్, మెడికల్ షాపులు, సెక్యూరిటీ తదితర సేవల కేటాయింపులకు టెండర్ల ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు లక్ష్మీ భాస్కర్ తెలిపారు. క్యాంటిన్ టెండర్లలో నక్షత్ర సంస్థ నిర్వహణ గడువును పొడిగించే విషయంలోనూ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు, 2024లో మెడికల్ షాపుల టెండర్ల వ్యవహారంలో తనకు లబ్ధి చేకూరినట్లు ఏసీబీ ఆధారాలు సేకరించింది.
నిన్న బెయిల్ మంజూరు
ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో నోరి లక్ష్మీ భాస్కర్ను సెప్టెంబర్ 22న అరెస్ట్ చేశారు. ఏసీబీ సోదాల్లో గుర్తించిన ఆస్తుల మొత్తం బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.80 కోట్లకు పైగా ఉండొచ్చని ఏసీబీ అంచనా వేసింది. బ్యాంకు డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బంగారం, ఖరీదైన కార్లు, బైకులతో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లో ఫ్లాట్లు, ఓపెన్ ప్లాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. అప్పటి నుంచి లక్ష్మీ భాస్కర్ చంచల్గూడ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ఆయనకు నవంబర్ 17న ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. రూ.25వేలు, రెండు పూచీకత్తలు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ప్రతి మంగళవారం డీఎస్పీ ముందు హాజరుకావాలని నిబంధన విధించింది.
అన్ని విభాగాలపై ఏసీబీ దృష్టి
మరోవైపు లక్ష్మీ భాస్కర్ అవినీతి బాగోతం వెలుగుచూడటంతో నిమ్స్లో జరుగుతున్న అవినీతి, అక్రమాలపై కూడా ఏసీబీ దృష్టి సారించింది. మందుల కొనుగోళ్లు, ఆసుపత్రి నిర్వహణ, కాంట్రాక్టులపై ఏసీబీ అధికారులు నిన్న తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందులో సూత్రధారులను గుర్తించి త్వరలోనే వారిని కూడా అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏసీబీ సిద్ధమవుతోంది.
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