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మరోసారి భీమ్‌రెడ్డి ఆస్తులపై ఏసీబీ సోదాలు - రూ.1.40 కోట్ల నగదు గుర్తింపు

మాజీ డీఎస్పీ భీమ్‌రెడ్డి బినామీ ఇళ్లలో ఏసీబీ సోదాలు చేస్తోంది. కోమటి వెంకటేశ్‌ ఇంట్లో రూ.1.40 కోట్ల నగదు అధికారులు గుర్తించారు. ఏసీబీ డీఎస్‌పీ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.

ACB Raids
కోమటి వెంకటేశ్‌ ఇంట్లో రూ.1.40 కోట్ల నగదు గుర్తించిన ఏసీబీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 4:32 PM IST

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ACB Raids on Bhimreddy Benami's Properties : మాజీ డీఎస్పీ భీమ్‌రెడ్డి బినామీ ఇళ్లలో ఏసీబీ మరోసారి సోదాలు చేపట్టింది. పుప్పాలగూడతో సహా మొత్తం 8 చోట్ల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. పుప్పాలగూడలో భీమ్‌రెడ్డి బినామీ కోమటి వెంకటేశ్‌ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు జరుగుతున్నాయి. కోమటి వెంకటేశ్‌ ఇంట్లో రూ.1.40 కోట్ల నగదు అధికారులు గుర్తించారు. నగదుపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు ఏసీబీ సమాచారం ఇచ్చింది. ఏసీబీ డీఎస్‌పీ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.

విల్లా ఎలా కొన్నారు?

భీమ్‌రెడ్డికి సంబంధించిన కన్‌స్ట్రక్షన్ డెవలప్‌మెంట్ కంపెనీలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది. భీమ్‌రెడ్డి ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న విల్లా కొనుగోలు పైనా ఏసీబీ ఆరాతీస్తోంది. మద్యం సీసాల వ్యవహారంపై ఎక్సైజ్ అధికారులకు సమాచారం అందించింది. భీమ్‌రెడ్డి రూ.9 కోట్లకు విల్లా కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. విల్లా కొనుగోలుకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.

రూ.200 కోట్లకు పైగా అక్రమాస్తులు

బినామీల పేర్లతో ఆస్తులు, నగదు లావాదేవీలపై ఏసీబీ అధికారులు ఆరా తీస్తోంది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల వ్యవహారంపై గతంలో భీమ్‌రెడ్డిని ఏసీబీ అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. భీమ్‌రెడ్డి రూ.200 కోట్లకు పైగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టారని గతంలో అధికారులు గుర్తించారు.

పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా బినామీ ఆస్తులు

భీమ్‌రెడ్డి విధి నిర్వహణలో ఉండగా అక్రమ మార్గాల్లో దాదాపు రూ.150 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను సంపాదించుకున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. ఆయనతో పాటు బీనామీల పేర్లుతో 20కి పైగా చర, స్థిరాస్తులు కల్గి ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భీమ్‌రెడ్డి సంపాదించిన ఈ భారీ అస్తులు కేవలం ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నట్లు తేల్చారు. మణికొండ, గచ్చిబౌలి, తెల్లాపూర్, పటాన్‌చెరు, నాగోలు, మోమిన్‌పేట్, జహీరాబాద్, కర్ణాటకలోని బెంగళూరులోనూ ఖరీదైన ఆస్తులను గుర్తించారు. ఈ ఆస్తుల్లో సింహభాగం నేరుగా ఆయన పేరు మీద కాకుండా బినామీల పేర్లపై కొనుగోలు చేసినట్లు ఏసీబీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఏసీబీ దర్యాప్తులో భారీగా బినామీ ఆస్తులు బయటపడటంతో ఈ అంశంపై ఈడీ దృష్టిసారించింది. అవినీతి ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన మనీలాండరింగ్ ఏ విధంగా మళ్లించారనే కోణంలో ఈడీ అధికారులు లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు.

సస్పెండైన​ డీఎస్పీ భీమ్‌రెడ్డిపై ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసు - ఆస్తుల కొనుగోలు, నిధుల మూలాలపై ఆరా

Last Updated : September 24, 2026 at 4:32 PM IST

TAGGED:

ACB RAIDS
DSP BHIM REDDY
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