ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 మున్సిపల్‌ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు

ఏపీలో నగరపాలక సంస్థ, పట్టణ ప్రణాళికల విభాగాల్లో సోదాలను నిర్వహిస్తున్న ఏసీబీ - టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోనూ ఆకస్మిక తనిఖీలు - అనధికార లేఔట్లు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భవన అనుమతులపై ఆరా

ACB Raids Several Municipal Corporations in AP
ACB Raids Several Municipal Corporations in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 3:52 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ACB Raids Several Municipal Offices in AP: పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలో జరుగుతున్న అవినీతిపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఏపీవ్యాప్తంగా 13 మున్సిపల్‌ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించి టౌన్‌ప్లానింగ్‌ విభాగాల్లో అక్రమాలపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా తనిఖీలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతపురం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు విస్తృతంగా ఏసీబీ ప్రత్యేక బృందాలు తనిఖీలను చేపట్టాయి.

ఇందులో ప్రధానంగా పెండింగ్‌ దస్త్రాలు, అక్రమ అనుమతులపై ఏసీబీ అధికారుల ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. అదే విధంగా అనధికార లేఔట్లు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భవన అనుమతులపైనా విచారించారు. మున్సిపల్‌ కార్యాలయాల్లో రికార్డులు ఏసీబీ బృందాలు పరిశీలించాయి. గాజువాక జీవీఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోనూ ఏసీబీ ఆకస్మిక తనిఖీలను నిర్వహించారు. పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలో జరుగుతున్న అవినీతిపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఏసీబీ అధికారులు రంగంలోకి దిగడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. అంతేకాకుండా తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోనూ సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

కొనసాగుతున్న తనిఖీలు: విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో అవినీతి ఆరోపణలు, అక్రమ లావాదేవీల ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఏసీబీ అధికారులు ఈ సోదాలు నిర్వహించారు. ప్రధానంగా టౌన్ ప్లానింగ్, రెవెన్యూ, మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలపై దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. గత కొన్ని నెలలుగా ఆమోదం పొందిన బిల్డింగ్ ప్లాన్లు, పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులు, అక్రమ కట్టడాలకు సంబంధించిన నోటీసుల ఫైళ్లను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్లు, ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల డేటాను ఏసీబీ బృందం తనిఖీ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ తనిఖీలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. సోదాలు ముగిసిన అధికారికంగా ఏసీబీ వివరాలు వెల్లడించనుంది.

అవినీతిపై అనేక ఆరోపణలు: గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగానికి సంబంధించి ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏసీబీ ఏఎస్పీ మహింద్ర మాత్రే తెలిపారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో అవినీతిపై అనేక ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో సాధారణ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. కీలకపత్రాలు, రికార్డులు పరిశీలించాల్సిన నేపథ్యంలో రెండు రోజుల పాటు ఈ సోదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో అవినీతిపై అనేక ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో సాధారణ తనిఖీలను నిర్వహిస్తున్నాం. కీలకపత్రాలు, రికార్డులు పరిశీలించాల్సిన కారణంగా రెండు రోజుల పాటు ఈ సోదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. తనిఖీల అనంతరం దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని తెలియజేస్తాం". -మహీంద్ర మాత్రే, ఏసీబీ ఏఎస్పీ

బయటకు కదలనీయకుండా తనిఖీలు: నెల్లూరు కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోని పలు ఫైళ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. వారికి వచ్చిన సమాచారం మేరకు అనిశా అధికారులు కార్యాలయం గదులు మూసి సిబ్బందిని బయటకు పోనివ్వకుండా పరిశీలన చేస్తున్నారు. భవన నిర్మాణాలలో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదురకొంటున్న టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులుపై కొందరు గొప్యంగా సమాచారం ఇచ్చారు. లంచాలు తీసుకుని అనుమతులు ఇస్తున్నారని ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోని అధికారులను బయటకు కదలనివ్వకుండా దస్త్రాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

నగదును సీజ్‌ చేసిన అధికారులు: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ టౌన్‌ ప్లానింగ్‌ విభాగంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలను నిర్వహించారు. తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారని తెలుసుకొని టీపీఓ కార్యాలయ సిబ్బంది తమ వద్ద ఉన్న అదనపు డబ్బును కిటీకీలనుంచి బయటకు విసిరివేసారు. ఇది గమనించిన ఏసీబీ అధికారులు ఆ నగదును సీజ్‌ చేశారు. టీపీఓ బాబూరావు, తన సిబ్బందిని తనిఖీలు నిర్వహించి, రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. ఏసీబీ సీఐలు రమేశ్ బాబు, సురేశ్​ బాబులు ఆధ్వర్యంలో ఈ తనిఖీలను నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ఏసీబీ మెరుపు దాడులు - స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారు, వెండి వస్తువులు

సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో ఏసీబీ దాడులు - అటెండర్​ ఇంట్లో రూ.కోటి ఆస్తులు!

Last Updated : March 10, 2026 at 4:58 PM IST

TAGGED:

ACB RAIDS IN MUNICIPAL OFFICES
నగరపాలక సంస్థల్లో ఏసీబీ సోదాలు
MUNICIPAL CORPORATIONS IN AP
ACB RAIDS
ACB RAIDS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.