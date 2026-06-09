రోడ్లు భవనాల శాఖ ఈఎన్సీ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు - భారీగా నగదు, బంగారం, వెండి స్వాధీనం
ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఆరోపణలపై ఆర్అండ్బీ ఈఎన్సీ నివాసాల్లో ఏసీపీ సోదాలు - హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ నివాసాల్లో తనిఖీలు - భారీగా నగదు, బంగారం, వెండి, ఆస్తుల పత్రాలు స్వాధీనం
Published : June 9, 2026 at 6:49 PM IST
ACB Raids On R And B Officer : ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఆరోపణలతో రోడ్లు భవనాల శాఖ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ మోహన్ నాయక్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. హైదరాబాద్తో పాటు నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 15 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు కొనసాగిస్తోంది. ఇవాళ రాత్రి వరకు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల సోదాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఏక కాలంలో 15 చోట్ల దాడులు : ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఏసీబీ అధికారులు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు నిర్వహించారు. ఆర్ అండ్ బీ శాఖ ఈఎన్సీ మోహన్ నాయక్ నివాసం, కార్యాలయం, ఆయన బంధువుల ఇళ్లలో ఏకకాలంలో తనఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్లోని మియాపూర్ వసంత విహార్లోని నివాసం, నిజామాబాద్ సహా 15 చోట్ల దాడులు చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే కాంట్రాక్టులను తన స్నేహితులు, బంధువులకే ఇచ్చారనే ఆరోపణలపై ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు.
మొత్తం ఆస్తుల విలువ వందల కోట్లు : మోహన్ నాయక్ నివాసంలో ఇప్పటి వరకు రూ.65 లక్షల నగదు, 10 గ్రాముల చొప్పున బరువున్న 15 బంగారు బిస్కెట్లు, బంగారం, వెండి లభించాయి. వీటితో పాటు హైదరాబాద్, నిజామాబాద్లలో ఖాళీ స్థలాలు, ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలను ఇప్పటి వరకు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. మొత్తం ఆస్తుల విలువ వందల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
నగదు, బంగారం సీజ్ : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలపై మోహన్నాయక్ నివాసం, కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక శాఖకు చెందిన అనేక అనేక బృందాలు సోదాలు నిర్వహించాయని ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్తోపాటు నిజామాబాద్లోనూ తనిఖీలు చేశామని వెల్లడించారు. నగదు, బంగారం, బంగారం బిస్కెట్లు సీజ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆస్తుల పత్రాలు కూడా గుర్తించామని తెలిపారు.
"ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలపై మోహన్నాయక్ నివాసం, కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక శాఖకు చెందిన అనేక అనేక బృందాలు సోదాలు చేశాయి. హైదరాబాద్తోపాటు నిజామాబాద్లోనూ తనిఖీలు చేశాం. నగదు, బంగారం, బంగారం బిస్కెట్లు సీజ్ చేశాం. ఆస్తుల పత్రాలు కూడా గుర్తించాం" - ప్రవీణ్ కుమార్, ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్
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