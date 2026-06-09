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రోడ్లు భవనాల శాఖ ఈఎన్​సీ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు - భారీగా నగదు, బంగారం, వెండి స్వాధీనం

ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఆరోపణలపై ఆర్​అండ్​బీ ఈఎన్​సీ నివాసాల్లో ఏసీపీ సోదాలు - హైదరాబాద్​, నిజామాబాద్​ నివాసాల్లో తనిఖీలు - భారీగా నగదు, బంగారం, వెండి, ఆస్తుల పత్రాలు స్వాధీనం

ACB Raids
ACB Raids (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 6:49 PM IST

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ACB Raids On R And B Officer : ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఆరోపణలతో రోడ్లు భవనాల శాఖ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ మోహన్ నాయక్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. హైదరాబాద్​తో పాటు నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 15 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు కొనసాగిస్తోంది. ఇవాళ రాత్రి వరకు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల సోదాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

ఏక కాలంలో 15 చోట్ల దాడులు : ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఏసీబీ అధికారులు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు నిర్వహించారు. ఆర్​ అండ్​ బీ శాఖ ఈఎన్​సీ మోహన్​ నాయక్ నివాసం, కార్యాలయం, ఆయన బంధువుల ఇళ్లలో ఏకకాలంలో తనఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్​లోని​ మియాపూర్ వసంత విహార్​లోని నివాసం, నిజామాబాద్ సహా 15 చోట్ల దాడులు చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే కాంట్రాక్టులను తన స్నేహితులు, బంధువులకే ఇచ్చారనే ఆరోపణలపై ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు.

మొత్తం ఆస్తుల విలువ వందల కోట్లు : మోహన్ నాయక్ నివాసంలో ఇప్పటి వరకు రూ.65 లక్షల నగదు, 10 గ్రాముల చొప్పున బరువున్న 15 బంగారు బిస్కెట్లు, బంగారం, వెండి లభించాయి. వీటితో పాటు హైదరాబాద్, నిజామాబాద్​లలో ఖాళీ స్థలాలు, ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలను ఇప్పటి వరకు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. మొత్తం ఆస్తుల విలువ వందల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

నగదు, బంగారం సీజ్​ : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలపై మోహన్​నాయక్​ నివాసం, కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక శాఖకు చెందిన అనేక అనేక బృందాలు సోదాలు నిర్వహించాయని ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్​ ప్రవీణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్​తోపాటు నిజామాబాద్​లోనూ తనిఖీలు చేశామని వెల్లడించారు. నగదు, బంగారం, బంగారం బిస్కెట్​లు సీజ్​ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆస్తుల పత్రాలు కూడా గుర్తించామని తెలిపారు.

"ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలపై మోహన్​నాయక్​ నివాసం, కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక శాఖకు చెందిన అనేక అనేక బృందాలు సోదాలు చేశాయి. హైదరాబాద్​తోపాటు నిజామాబాద్​లోనూ తనిఖీలు చేశాం. నగదు, బంగారం, బంగారం బిస్కెట్​లు సీజ్​ చేశాం. ఆస్తుల పత్రాలు కూడా గుర్తించాం" - ప్రవీణ్ కుమార్, ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్

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TAGGED:

ACB RAIDS ON R AND B ENC
CORRUPTED R AND B OFFICER HYD
ఆర్​ అండ్​ బీ అధికారిపై ఏసీబీ
ACB RAIDS ON R AND B OFFICER
ACB RAIDS ON R AND B ENC

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