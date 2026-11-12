ఇరిగేషన్ డీఈఈ సత్యనారాయణ ఇళ్లలో ఏసీబీ సోదాలు!
ACB Raids on Nagarkurnool irrigation DEE : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులున్నాయనే ఆరోపణలపై నాగర్కర్నూల్ ఇరిగేషన్ డీఈఈ సత్యనారాయణ నివాసాల్లో ఏసీబీ తనిఖీలు చేపట్టింది.
నాగర్కర్నూల్ డీఈఈ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు (ETV Bharat)
Published : November 12, 2026 at 3:42 PM IST
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా నీటిపారుదల శాఖ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ ఆర్.సత్యనారాయణ నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టారనే ఆరోపణలతో తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఉదయం 10 గంటల నుంచి దాదాపు 10 ప్రత్యేక బృందాలు ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నాయి.
డీఈఈ సత్యనారాయణకు చెందిన నివాసాలు, కార్యాలయాలు సహా బంధువులు, సన్నిహితుల నివాసాల్లోనూ సోదాలు చేపట్టారు. ఆదాయానికి మించిన అక్రమాస్తులు సంపాదించారనే ఫిర్యాదుల రావడంతో సత్యనారాయణకు చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలు, కీలక పత్రాలను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సోదాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.