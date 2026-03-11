టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోని అక్రమాలపై ఏసీబీ కొరడా- రెండో రోజు కొనసాగనున్న తనిఖీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 12:22 PM IST
ACB Raids on Municipal Town Planning Offices Across State: పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలోని అక్రమాలపై ఏసీబీ పంజా విసిరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 కార్పొరేషన్లలోని పట్టణ ప్రణాళిక విభాగాలపై ఏసీబీ బృందాలు మంగళవారం మెరుపు దాడులు చేశాయి. తనిఖీల్లో ప్రతి చోటా ఉద్యోగుల వద్ద లెక్కల్లో చూపని నగదు పట్టుబడింది. ఇవాళ కూడా ఈ సోదాలు కొనసాగనున్నాయి. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలోని అక్రమాలపై ఏసీబీ కొరడా ఝుళిపించింది. అనంతపురం, కడప, తిరుపతి, కర్నూలు, గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు, నెల్లూరు, ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థలోని పెందుర్తి, గాజువాక, మధురవాడ జోనల్ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. తొలుత పట్టణ ప్రణాళిక విభాగానికి వెళ్లి అధికారులు, సిబ్బంది వద్దనున్న మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వారిని బయటకు కదలనీయకుండా తనిఖీలు చేపట్టారు. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలో సోదాలు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు పలు దస్త్రాలు పరిశీలించారు. ఏలూరు కార్పొరేషన్లోని టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో అధికారులు దాడులు చేశారు. సిబ్బంది ఒక్కొక్కరితో విడివిడిగా మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో సోదాలు చేసిన అధికారులు పలు కీలక సమాచారానికి సంబందించిన దస్త్రాలను వారితో తీసుకెళ్లారు.
కిటికీలోంచి డబ్బు విసిరారు: కడప నగర పాలక సంస్థలోని టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో తనిఖీలు చేసిన అధికారులు సిబ్బంది జేబుల్లో కూడా సోదాలు చేశారు. సిబ్బంది వద్ద, వారి ర్యాకుల్లో ఉన్న నగదు గురించి ఆరా తీశారు. తిరుపతి కార్పొరేషన్లోని పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలోనూ అధికారులు దాడులు చేశారు. ప్రతి ఉద్యోగి వద్ద వెయ్యికి మించి ఉన్న అదనపు నగదు రూ. 30 వేలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఏసీబీ అధికారులు వస్తున్న విషయం తెలుసుకుని ఒంగోలులోని పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం అధికారి రూ. 7 వేల నగదును కిటికీ లోనుంచి బయటకు విసిరేశారు. విశాఖలో ‘లెక్కల్లో చూపని డబ్బు అధికారులకు లభించింది.
భవన నిర్మాణ అనుమతుల జారీ, అక్రమ నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ, అనుమతులు తీసుకోని లేఔట్ల క్రమబద్ధీకరణల్లో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు జరిగినట్లు సోదాల్లో గుర్తించారు. ఖాళీ భూముల పన్ను రిజిస్టర్లు సహా ఇతర ముఖ్యమైన రిజిస్టర్లేవీ నిర్వహించట్లేదని తేల్చారు. చాలా భవనాలకు సంబంధించి అనుమతుల కోసం చేసుకున్న దరఖాస్తులు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు బయటపడింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా వాటిపై ఎలాంటి నిర్ణయాలూ తీసుకోకుండా పెండింగ్లో పెడుతున్నట్లు వెలుగుచూసింది. వివిధ పనులపై టౌన్ప్లానింగ్ కార్యాలయాలకు వచ్చిన పౌరులతోనూ అధికారులు మాట్లాడారు.
లంచం డిమాండ్ చేస్తే ఫిర్యాదు చేయాలి: అనుమతుల కోసం ఎప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు? అది ఎన్ని రోజులుగా పెండింగ్లో ఉంది? సిబ్బంది లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించి వివరాలు రాబట్టారు. అనుమతులు ఇవ్వకుండా లంచం కోసం తమను పదేపదే తిప్పిస్తున్నారంటూ పలువురు దరఖాస్తుదారులు చెప్పగా వారి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసుకున్నారు. అధికారులు ఎవరైనా లంచం డిమాండ్ చేస్తే ఫిర్యాదు చేయాలని అవగాహన కల్పించారు. చిత్తూరు, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, మంగళగిరి కార్పొరేషన్లలో అధికారులు తనిఖీలు చేయలేదు.
