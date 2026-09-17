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స్టేషన్​ బెయిల్​ కోసం రూ.10 లక్షల లంచం - కీసర సీఐ, ఎస్సైలను అరెస్ట్​ చేసిన ఏసీబీ

ఓ కేసు విషయంలో నిందితుడికి బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు సీఐ రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. డబ్బు తీసుకునే బాధ్యతను ఎస్సైకి అప్పగించారు. బాధితుడు ఏసీబీని ఆశ్రయించడంతో ఇద్దరినీ అరెస్ట్​ చేశారు.

ACB raids on Keesara police station
సీఐ ఆంజనేయులు, లంచం డబ్బుతో ఎస్సై జ్ఞానేందర్‌ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 8:56 AM IST

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ACB Raids on Keesara Police Station : మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో బుధవారం అర్ధరాత్రి అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) సోదాలు చేయడం కలకలం సృష్టించింది. కీసర సర్కిల్ ఇన్స్​పెక్టర్ ఆంజనేయులు, ఎస్సై జ్ఞానేందర్‌ రెడ్డిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ఓ కేసు విషయంలో నిందితుడికి స్టేషన్​ బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు సీఐ ఏకంగా రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడితో రకరకాల పనులు చేయించుకున్నారు.

డబ్బు తీసుకునే బాధ్యత ఎస్సైకి

కొన్ని రోజులు బిర్యానీలు, కూల్‌ డ్రింక్స్‌ తీసుకురావాలంటూ స్థాయి మరచి అధికారిన్ని దుర్వినియోగ పరచి వేధింపులకు గురి చేశారు. ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేకపోయిన బాధితుడు నేరుగా ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు. మరోవైపు లంచంగా డిమాండ్ చేసిన డబ్బు తీసుకునే బాధ్యతను సీఐ ఎస్సైకి అప్పగించారు. ఈ సమాచారంతో ఏసీబీ డీఎస్పీ మాజీద్‌ అలీఖాన్‌ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

గణేశుల నిమజ్జనం విధుల్లో ఉండి రూ.5 లక్షల లంచం

కీసర చెరువుగట్టు వద్ద గణేశుల నిమజ్జనం విధుల్లో ఉన్న ఎస్సై రూ.5 లక్షల లంచం తీసుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు అక్కడికి రావడం చూసిన ఎస్సై జ్ఞానేందర్​ రెడ్డి అక్కడి నుంచి వేగంగా పరుగులు పెట్టాడు. కెమికల్‌ టెస్టులు చేయించుకోకుండా ఏసీబీ అధికారులను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. అనంతరం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న అధికారులు ఎస్సై జ్ఞానేందర్‌ రెడ్డి, సీఐ ఆంజనేయులును అరెస్టు చేశారు.

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TAGGED:

MEDCHAL MALKAJGIRI DISTRICT
KEESARA POLICE STATION
TELANGANA ACB
CRIME NEWS KEESARA POLICE STATION
ACB RAIDS ON KEESARA POLICE STATION

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