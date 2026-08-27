భూగర్భగనులశాఖ ఏడీ జయరాజు నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు
ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలతో ఏసీబీ సోదాలు - భూపాలపల్లి, హైదరాబాద్లోని ఏడీ జయరాజు ఇళ్లల్లో ఏసీబీ సోదాలు - సూర్యాపేట, తాండూరు ప్రాంతాలు సహా 12 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు
తెలంగాణ ఏసీబీ (ETV Bharat)
Published : August 27, 2026 at 9:18 AM IST
ACB raids on Mines Department AD : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూగర్భ గనుల శాఖ ఏడీ జయరాజుకు సంబంధించిన నివాసాల్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలతో ఏసీబీ రైడ్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, తాండూరు, హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాలతో సహా 12 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు చేస్తోంది. వరంగల్ రేంజ్ ఏసీబీ డీఎస్పీ సాంబయ్య నేతృత్వంలో ఏసీబీ దాడులు చేస్తోంది.