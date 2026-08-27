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భూగర్భగనులశాఖ ఏడీ జయరాజు నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు

ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలతో ఏసీబీ సోదాలు - భూపాలపల్లి, హైదరాబాద్‌లోని ఏడీ జయరాజు ఇళ్లల్లో ఏసీబీ సోదాలు - సూర్యాపేట, తాండూరు ప్రాంతాలు సహా 12 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు

ACB RAIDS MINES DEPARTMENT AD
తెలంగాణ ఏసీబీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 9:18 AM IST

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ACB raids on Mines Department AD : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూగర్భ గనుల శాఖ ఏడీ జయరాజుకు సంబంధించిన నివాసాల్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణలతో ఏసీబీ రైడ్​ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, తాండూరు, హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాలతో సహా 12 చోట్ల ఏసీబీ తనిఖీలు చేస్తోంది. వరంగల్ రేంజ్ ఏసీబీ డీఎస్పీ సాంబయ్య నేతృత్వంలో ఏసీబీ దాడులు చేస్తోంది.

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ACB RAIDS MINES DEPARTMENT AD
ACB ON MINES DEPARTMENT AD
ACB RAIDS
ACB ON MINES DEPARTMENT AD

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