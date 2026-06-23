ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల వ్యవహారం - ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు
నిజామాబాద్ ప్రగతినగర్లోని మల్లారెడ్డి ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించిన ఏసీబీ అధికారులు - సికింద్రాబాద్ మచ్చబొల్లారంలోని మల్లారెడ్డి ఇంట్లోనూ తనిఖీ - దాదాపు రూ.3 కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులు గుర్తింపు
Published : June 23, 2026 at 3:40 PM IST
ACB Raids On Excise SP Nizamabad : నిజామాబాద్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ మల్లారెడ్డి ఇళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. నిజామాబాద్లోని వారి నివాసంతో పాటు హైదరాబాద్ మచ్చబొల్లారంలోని ఇంట్లోనూ తనిఖీలు జరిగాయి. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలపై ఆయన బంధువులు, సన్నిహితుల ఇళ్లలోనూ దాడులు జరిగాయి.
రూ.3 కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులు గుర్తింపు : మల్లారెడ్డి ఇళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించడంతో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దాదాపు రూ.3 కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులను గుర్తించారు. అదనంగా మల్లారెడ్డి ఇంట్లో రూ.3.30 లక్షల నగదు, రూ.50 వేల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, మూడు బ్యాంకు లాకర్లను గుర్తించారు. 4 ఇళ్లు, వాణిజ్యభవనం, 8 ఇళ్ల స్థలాలు 10.3 ఎకరాల భూమిని అధికారులు గుర్తించారు. మల్లారెడ్డి ఇళ్లు, బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్లు మొత్తం 11 చోట్ల ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. మల్లారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ నిమిత్తం హైదరాబాద్కు తరలించినట్లు సమాచారం.
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