నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు
నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నోరి లక్ష్మీభాస్కర్ నివాసం, కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక శాఖ సోదాలు చేస్తోంది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల వ్యవహారంలో మొత్తం 13 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నోరి లక్ష్మీభాస్కర్ (ETV Bharat)
Published : September 22, 2026 at 10:17 AM IST
ACB Raids Nims Addl Superintendent Docter Lakshmi Bhaskar : నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నోరి లక్ష్మీభాస్కర్ నివాసం, కార్యాలయాలపై ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తోన్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల వ్యవహారంలో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎర్రగడ్డలో లక్ష్మీభాస్కర్కు చెందిన కల్పతరువు అపార్ట్మెంట్స్ సహా ఆయన కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు, బంధువుల నివాసాల్లోనూ సోదాలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం 13 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఏసీబీ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి ఈ రైడ్ చేస్తున్నారు.