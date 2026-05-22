మేడ్చల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు - 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు స్వాహా!
వంశీమోహన్పై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ - వంశీమోహన్ బంధువులు, సన్నిహితుల కార్యాలయాల్లో సోదాలు - శేరిలింగంపల్లి, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆర్డీవోగా పనిచేసిన వంశీ మోహన్
Published : May 22, 2026 at 2:41 PM IST
ACB Raids Medchal District Deputy Collector Vamsi Mohan Residence : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్ వంశీ మోహన్ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఆయనకు చెందిన 7 ఇళ్లలో ఏసీబీ ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేస్తోంది. ఆయనపై ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల అంశంలో కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో వంశీమోహన్ బంధువులు, సన్నిహితుల కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. శేరిలింగంపల్లి, హైదరాబాద్కు సమీపంలోని ఇతర కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో వంశీ మోహన్ ఆర్డీవోగా పని చేశారు.
10 ప్లాట్లు గిఫ్ట్ డీడ్ : వంశీమోహన్ భారీగా ప్రభుత్వ భూములు కాజేసినట్లు ఆయనపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అబ్దుల్లాపూర్మెట్, పిగ్లీపురంలో 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కాజేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ భూములను ముందుగా తన మామ పేరుపై రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అనంతరం ఓ రియల్టర్కు ధారాదత్తం చేశారు. దానికి బహుమానంగా 10 ప్లాట్లు గిఫ్ట్ డీడ్ చేయించుకున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. రూ.వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఏసీబీ గుర్తించింది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.