మేడ్చల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు - 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు స్వాహా!

వంశీమోహన్‌పై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ - వంశీమోహన్‌ బంధువులు, సన్నిహితుల కార్యాలయాల్లో సోదాలు - శేరిలింగంపల్లి, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆర్డీవోగా పనిచేసిన వంశీ మోహన్‌

ACB RAIDS MEDCHAL DISTRICT DEPUTY COLLECTOR VAMSI MOHAN RESIDENCE
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 2:41 PM IST

ACB Raids Medchal District Deputy Collector Vamsi Mohan Residence : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్ వంశీ మోహన్ నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఆయనకు చెందిన 7 ఇళ్లలో ఏసీబీ ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేస్తోంది. ఆయనపై ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల అంశంలో కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో వంశీమోహన్‌ బంధువులు, సన్నిహితుల కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. శేరిలింగంపల్లి, హైదరాబాద్​కు సమీపంలోని ఇతర కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో వంశీ మోహన్‌ ఆర్డీవోగా పని చేశారు.

10 ప్లాట్లు గిఫ్ట్ డీడ్ : వంశీమోహన్ భారీగా ప్రభుత్వ భూములు కాజేసినట్లు ఆయనపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్, పిగ్లీపురంలో 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కాజేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ భూములను ముందుగా తన మామ పేరుపై రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అనంతరం ఓ రియల్టర్‌కు ధారాదత్తం చేశారు. దానికి బహుమానంగా 10 ప్లాట్లు గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ చేయించుకున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. రూ.వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఏసీబీ గుర్తించింది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

