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టీజీ రెడ్కో డీఈ ముత్యం వెంకటరమణ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు - స్థిర, చరాస్తి పత్రాలు గుర్తింపు!

రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ డీఈ వెంకటరమణ ఇంట్లో సోదాలు - మాదాపూర్‌లోని డీఈ ఇల్లు సహా 10 ప్రాంతాల్లో 8 బృందాల రైడ్స్ - సోదాల్లో స్థిర, చరాస్తి పత్రాలు, డబ్బు స్వాధీనం!

ACB Raids in TG Redco DE Residence
ACB Raids in TG Redco DE Residence (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 10:36 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 12:27 PM IST

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ACB Raids in TG Redco DE Residence : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టారనే ఆరోపణలపై రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్(రెడ్కో) డీఈ ముత్యం వెంకటరమణ ఇంట్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ఏకకాలంలో ఇవాళ ఉదయం నుంచి పది ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నామని అవినీతి నిరోధక శాఖ డీఎస్పీ మాజిద్ అలీ ఖాన్ వివవరించారు. హైదరాబాదులో తొమ్మిది ప్రాంతాలు, ఖమ్మంలో ఒక్కచోట సోదాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ సోదాల్లో ఓ డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి, ఆరుగురు ఇన్​స్పెక్టర్లు 20 మందికి పైగా ఏసీబీ సిబ్బంది పాల్గొన్నట్లు వెల్లడించారు.

ముత్యం వెంకటరమణ జీ ప్లస్​3, జీ ప్లస్​5 కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్, మూడు రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్స్​తో పాటు ఆయన భార్య స్వప్న పేరిట ఎమ్మెస్ ముత్యం కన్స్ట్రక్షన్స్​లో 10 రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ గుర్తించామన్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో వీటి విలువ కోట్లలో ఉంటుందని డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈ సోదాల్లో పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తి పత్రాలు, నగదు బంగారం, విదేశీ మద్యం, విలువైన ఫర్నిచర్ గుర్తించామని వాటి విలువ లెక్కించి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఆయన తెలిపారు.

Last Updated : July 22, 2026 at 12:27 PM IST

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ACB RAIDS IN TG REDCO DE RESIDENCE
టీజీరెడ్కో డీఈ నివాసంలో ఏసీబీ సోదా
ACB RAIDS TGREDCO DE VENKATARAMANA

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