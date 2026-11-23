పంజాగుట్ట నిమ్స్లో అవినీతి కుంభకోణాలు - ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీల్లో విస్తుబోయే విషయాలు
ACB raids on NIMS : హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో అధికారుల తనిఖీల్లో రూ.25 కోట్ల అవినీతి వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. ఇంప్లాంట్ల్ అనధికారిక నిల్వలు, ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లింగ్ కుంభకోణాలను ఏసీబీ గుర్తించింది.
Published : November 23, 2026 at 8:55 PM IST
హైదరాబాద్ పంజాగుట్టలోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో అధికారుల అవినీతి వ్యవహారం బట్టబయలైంది. అక్టోబర్29, నవంబరు2న ఏసీబీ అధికారులతో పాటు ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ కంట్రోల్, లేబర్ శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో కోట్ల రూపాయల అవినీతి వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. అధికారుల సోదాల్లో సుమారు రూ.25 కోట్ల విలువైన ఇంప్లాంట్ల్ అనధికారిక నిల్వలు, ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లింగ్ కుంభకోణం, టెండర్ల కేటాయింపుల్లో అక్రమాలు బయటపడ్డాయి.
రూ. 25 కోట్ల విలువైన ఇంప్లాంట్ల్ అనధికారిక నిల్వలు
ఆసుపత్రిలోని ఐదు ఆపరేషన్ థియేటర్లు, సబ్ స్టోర్ల సమీపంలోని అల్మారాల్లో సుమారు రూ.25 కోట్ల విలువైన ఇంప్లాంట్లు, కన్సైన్మెంట్ వస్తువులను అనధికారికంగా నిల్వ ఉంచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నిబంధనల ప్రకారం మెయిన్ స్టోర్కు ఇండెంట్ పెట్టాల్సి ఉండగా, కొందరు వైద్యులు నర్సింగ్ సిబ్బంది నేరుగా వెండర్ల నుంచే ఇంప్లాంట్లు తీసుకుంటున్నట్లు తేలింది.
ఆరోగ్యశ్రీలో అవకతవకలు
ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చికిత్స పొందిన రోగుల విషయంలో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. రోగులు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత బిల్లులు ప్రాసెస్ చేయడం, కొన్ని సందర్భాల్లో రోగులు మరణించిన మూడు నెలల తర్వాత కూడా వారి పేరిట బిల్లులు ప్రాసెస్ చేసిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కేవలం జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో డిశ్చార్జ్ అయిన రోగులకు సంబంధించి సుమారు రూ.66 లక్షల విలువైన బిల్లింగ్ ఎంట్రీలను ఆలస్యంగా నమోదు చేసినట్లు తనిఖీల్లో తేలినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
ఒకే రోగికి వారంలో 800 గ్లౌజులు!
రోగులకు ఆపరేషన్లు పూర్తయిన తర్వాత యుటిలిటీ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసి, వెండర్ బిల్లులతో పాటు మెయిన్ స్టోర్కు పంపుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విధానం వల్ల అసలు వినియోగించని ఇంప్లాంట్లకు యుటిలిటీ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసి, ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి బిల్లులు క్లెయిమ్ చేసే ప్రమాదం ఉందని ఏసీబీ అనుమానిస్తోంది. అంతేకాకుండా, సర్జికల్ కన్స్యూమబుల్స్ వినియోగంలో అసాధారణ పెరుగుదల నమోదైంది. ఏకంగా ఒకే రోగికి వారంలో 800 గ్లౌజులు వినియోగించినట్లు రికార్డుల్లో నమోదు చేయడం అధికారులను విస్మయానికి గురిచేసింది.
మందుల విక్రయల్లో ఉల్లంఘనలు
నిమ్స్లో మ్యాన్పవర్, సెక్యూరిటీ సేవల టెండర్ల ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం, కుమ్మక్కు వ్యవహారాలు బయటపడ్డాయి.సెక్యూరిటీ టెండర్ల ఖరారులో అసాధారణ జాప్యం చేస్తూ కాంట్రాక్టులను పదేపదే పొడిగించారని అధికారులు తెల్చారు. నిబంధనల ప్రకారం పనిచేయక డిఫాల్ట్ అయిన ఏజెన్సీకి చెందిన రూ.28.13 లక్షల బ్యాంక్ గ్యారెంటీని జప్తు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహించారు.
2019 నుంచి 2025 మధ్య టెండర్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకుండానే పాత విధానాన్ని కొనసాగించారు. ఉద్యోగుల నియామకాలు, వారిని సెమీ స్కిల్డ్ కేటగిరీలోకి మార్చడంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. ఈ నియామక ప్రక్రియలో కుమ్మక్కైనట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించియని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు, ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోని మెడికల్ షాపుల్లో మందుల విక్రయ రికార్డులను సక్రమంగా నిర్వహించకపోవడం, అర్హత లేని, రిజిస్టర్ కాని సిబ్బందిని నియమించడం వంటి ఉల్లంఘనలను డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు గుర్తించారు.
నియమాలు పాటించరు- పరిశ్రుభతను పాతరేశారు!
ఆసుపత్రిలోని ప్రధాన క్యాంటీన్ను కనీసం FSSAI రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండానే నిర్వహిస్తున్నట్లు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడ తీవ్ర అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పాటు గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉన్నట్లు తేలింది. క్యాంటీన్ టెండర్లలోనూ బిడ్డర్లు కుమ్మక్కైనట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ తనిఖీల సందర్భంగా కీలకమైన నోట్ ఫైల్స్, ఒప్పంద పత్రాలు, బిల్లింగ్ రికార్డులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వెలుగుచూసిన ఆరోపణలపై లోతైన విచారణ, ధృవీకరణ ప్రక్రియను ఏసీబీ అధికారులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేస్తున్నారు.
నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ లక్ష్మీభాస్కర్ అరెస్టు - రూ.80 కోట్లకు పైగా అక్రమాస్తులు