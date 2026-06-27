ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు - కర్నూలు, తిరుపతి, హైదరాబాద్లో ఏకకాలంలో ఏసీబీ సోదాలు
ఏసీబీ వలలో తిరుపతి పీసీబీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీనియర్ ఇంజినీరు - యుగంధర్ మునిప్రసాద్ను అదుపులోకి తీసుకున్న ఏసీబీ - ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ సోదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:29 AM IST
ACB Raids in Kurnool : ఒప్పంద ఉద్యోగిగా చేరి కోట్లకు పడగలెత్తిన తిరుపతి పీసీబీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీనియర్ ఇంజినీర్ ఏసీబీకి చిక్కారు. ఏళ్ల తరబడి కాలుష్య నియంత్రణ మండలి విభాగంలో పనిచేసిన యుగంధర్ మునిప్రసాద్. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే కారణంతో ఏసీబీ అధికారులు కర్నూలు, తిరుపతి, హైదరాబాద్లో సోదాలు చేశారు. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ప్రాథమికంగా ఆయన ఆస్తులు రూ.4 కోట్లు ఉంటాయని భావించినా అనధికారికంగా వాటి విలువ రూ.20 కోట్లు పైమాటేనని తెలిసింది.
ఏకకాలంలో ఏసీబీ సోదాలు: తిరుపతి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు జోనల్ కార్యాలయంలో సీనియర్ ఎన్విరాన్ మెంట్ ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్న కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన యుగంధర్ మునిప్రసాద్ ఏసీబీకి చిక్కారు. కర్నూలులోని చాణిక్యపురి కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న మునిప్రసాద్ 2025 అక్టోబరు 4న తిరుపతి పీసీబీ కార్యాలయంలో జోనల్ అధికారిగా చేరారు. అంతకుముందు వరకు ఏళ్ల తరబడి కర్నూలు జిల్లాలోనే పనిచేశారు. ఆయనకు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నాయనే అభియోగంపై ఏసీబీ అధికారులు కర్నూలు, తిరుపతి, హైదరాబాద్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు.
ప్రాథమింగా రూ.4 కోట్లుగా అంచనా: కర్నూలులో ఇంట్లో మునిప్రసాద్ ఉన్న సమయంలోనే ఏసీబీ డీఎస్పీ సోమన్న ఆధ్వర్యంలోని బృందం సోదాలు నిర్వహించింది. విలువైన డాక్యుమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, ఆస్తుల పత్రాలు, బంగారు, నగదు స్వాధీనం చేసుకుంది. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం మునిప్రసాద్ అక్రమాస్తుల విలువ ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం రూ.4 కోట్లు ఉంటుందని ఏసీబీ డీఎస్పీ సోమన్న తెలిపారు. బహిరంగ మార్కెట్లో వీటి విలువ అంతకు 3-4 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
కర్నూలులో బాగా అక్రమార్జన చేసినట్లు ఆరోపణలు: కర్నూలుకు చెందిన మునిప్రసాద్ 2001లో కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్గా చేరారు. 2005 డిసెంబర్ 26 నుంచి రెగ్యులర్ అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ అయ్యారు. ఏవోగా మెదక్, కర్నూలు, హైదరాబాద్, అనంతపురం, తిరుపతి ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు. 2025 అక్టోబరు 4 నుంచి తిరుపతి పీసీబీ జోనల్ కార్యాలయంలో సీనియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నారు. కర్నూలులోనే చాలా ఏళ్లు పనిచేసిన మునిప్రసాద్ ఇక్కడే బాగా అక్రమార్జన చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
"కర్నూలులోని పీసీబీ జోనల్ అధికారి యుగంధర్ మునిప్రసాద్ నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించాం. సుమారు రూ. 4 కోట్ల విలువైన అక్రమాస్తులను గుర్తించాం. ఈ సోదాల్లో 17 తులాల బంగారం, 3 కిలోల వెండి, పలు స్థిరాస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - సోమన్న, కర్నూలు ఏసీబీ డీఎస్పీ
జగన్ మీడియాలో పని చేస్తున్న మునిప్రసాద్: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెద్ద ఎత్తున ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు తెలిసింది. గత ఎన్నికల్లో ఇతని సోదరుడు కోడుమూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశించారు. ప్రస్తుతం అతను జగన్ మీడియాలో పని చేస్తున్నారు. ఆయన ఇంట్లో కూడా ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. అతనికి ఆర్థికంగా అండదండలు అందించేందుకు మునిప్రసాద్ భరోసా ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అనతికాలంలో కోట్ల రూపాయలు ఎలా సంపాదించారనే దానిపై ఏసీబీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్న అధికారులు సోదాలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత ఇవాళ అరెస్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం కర్నూలు ఏసీబీ కోర్టుకు తరలించనున్నారు.
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