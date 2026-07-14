ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు - హెచ్ఎండీఏ సీఈ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు
హెచ్ఎండీఏ చీఫ్ ఇంజినీర్ బచ్చు రవీందర్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు - ఏకకాలంలో 15 బృందాలతో సోదాలు నిర్వహిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు - బచ్చు రవీందర్ బంధువుల ఇళ్లలోనూ సోదాలు
Published : July 14, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 3:06 PM IST
ACB Raids in HMDA Chief Engineer Bachu Ravinders House : హెచ్ఎండీఏ సీఈ బచ్చు రవీందర్ ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఏసీబీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మైత్రివనంలో ఉన్న హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయం, గచ్చిబౌలి సుమధుర టవర్స్లోని బచ్చు రవీందర్ నివాసంతో పాటు ఆయన బంధువులు, స్నేహితులు ఇళ్లల్లో ఏక కాలంలో 15 బృందాలు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఏసీబీ డీఎస్పీ మాజిద్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉదయం నుంచి తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇప్పటికే సోదాల్లో విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు వాటిని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సాయంత్రం వరకు సోదాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. తనిఖీలు పూర్తైన తరువాత ఏ మేరకు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు రవీందర్ కలిగి ఉన్నారనేది తేలే అవకాశం ఉంది.