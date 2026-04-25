అటెండర్‌కు అన్నీ ఆస్తులా? అరెస్ట్​ చేసిన ఏసీబీ అధికారులు

పన్నుల శాఖ అటెండర్‌ కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు ఇంటిపై ఏసీబీ దాడులు - ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల గుర్తింపు - శ్రీనివాసరావు సోదరుల ఇళ్లలోనూ తనిఖీలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 9:58 AM IST

Kondapalli Srinivasa Rao Case : అతను పేరుకు అటెండర్‌. కానీ అతడి ఆదాయానికి, కూడబెట్టిన ఆస్తులకు ఎక్కడా పొంతన లేదు. స్థిర, చరాస్థులు భారీగా పోగేశారు. బినామీ పేర్లతోనూ ఆస్తులు కొన్నట్లు భావిస్తున్నారు. విజయవాడ గవర్నర్‌పేటలోని పన్నుల శాఖ సహాయ కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో అటెండర్‌గా పనిచేస్తున్న కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు, అతని సోదరుల ఇళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టగా భారీగా ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు లభించాయి. దీంతో అతనిపై ఏసీబీ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు.

కమిషనర్ కార్యాలయంలో అటెండర్‌ : కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు ప్రస్తుతం విజయవాడలోని గవర్నర్‌పేట ప్రాంతంలో రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయంలో అటెండర్‌గా పని చేస్తున్నారు. 1986లో ఈ శాఖలో ఉద్యోగిగా చేరిన ఆయన, అప్పటి నుంచి ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించారు. 2022 ఆగస్టు నుంచి గవర్నర్‌పేట కార్యాలయంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

సస్పెన్షన్‌లో ఉన్న శ్రీనివాసరావు : గత సంవత్సరం అక్టోబరు 16న, విజయవాడలోని పాతబస్తీ ప్రాంతంలో ఉన్న అవని ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్యాలయంలో ఒక వ్యాపారి నుంచి రూ.16 వేల లంచం తీసుకునే సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు శ్రీనివాసరావును పట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన కార్యాలయం నుంచి బయటకు రావడానికి వీలు లేకపోయింది. అయినప్పటికీ, తర్వాత బయటకు వచ్చి వ్యాపారులను బెదిరించి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం. లంచం తీసుకున్నందుకు అరెస్ట్‌ అయి జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన ఆయన రిమాండ్ ముగియడంతో సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యారు. అప్పటినుంచి సస్పెన్షన్‌లో ఉన్నారు.

కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు : లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్ఢ సమయంలో ఆయన ఇంట్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించి పలు ఆస్తులను గుర్తించారు. అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు కూడా ఈ ఆస్తులపై విచారణ జరిపారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నాయని ఆ సమయంలో గుర్తింపు పొందారు. ఈ విషయంపై ఫిర్యాదులు రావడంతో ఏసీబీ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు.

సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు : శుక్రవారం, విజయవాడలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో శ్రీనివాసరావు నివాసంతో పాటు, ఆయన సోదరుల ఇళ్లలో కూడా ఏసీబీ బృందాలు సోదాలు నిర్వహించాయి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కొనసాగిన ఈ తనిఖీలలో పలు ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలు, వస్తువులను గుర్తించారు.

ప్రత్యేకంగా:

  • ఒక భవనం
  • రూ. 41 లక్షలు ఖర్చు చేసి కొనుగోలు చేసిన ఇంటి స్థలం
  • ఐదు బిస్కెట్ల బంగారం కలిపి మొత్తం 760 గ్రాముల బంగారం
  • సుమారు 7.8 కిలోల వెండి
  • బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 22 లక్షల బ్యాలెన్స్
  • కొంత నగదు
  • విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు
  • రెండు ద్విచక్రవాహనాలు

వివరాలు తెలుసుకునేందుకు విచారణ : ఈ ఆస్తుల్లో కొన్నింటి పేర్లు ఆయన భార్య, కుమారుడి పేర్లపై ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించారు. ఈ కేసులో శ్రీనివాసరావును ఏసీబీ అధికారులు విడుదల చేయకుండా అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయనపై విచారణ కొనసాగుతున్నది. ఆదాయానికి మించి కూడబెట్టిన ఆస్తుల వివరాలను తెలుసుకోవడం, అవి ఎలా సొంతం చేసుకున్నారో వివరాలు సేకరించడం కోసం విచారణ జరుపుతున్నారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు సొంతం చేసుకోవడం, లంచాలు తీసుకోవడం వంటి అవినీతులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

