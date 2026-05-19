జలమండలి మేనేజర్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు - రూ.కోటి నగదు గుర్తింపు
మల్లాపూర్లోని కుమార్ నివాసంలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఏసీబీ సోదాలు - ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ రైడ్ - హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తుల గుర్తింపు
Published : May 19, 2026 at 10:26 AM IST
ACB Raids In Hyderabad Water Board Manager Residence : హైదరాబాద్లోని జలమండలి బోర్డు ఇంజినీరింగ్ విభాగం మేనేజర్ అనంత లక్ష్మీ కుమార్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో మల్లాపూర్లోని ఆయన నివాసంలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
రూ. కోటి నగదు గుర్తింపు : ఏకకాలంలో 8 ప్రాంతాల్లోని ఆయన బంధువుల ఇళ్లల్లోనూ, హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఏసీబీ తనిఖీలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.కోటి నగదు గుర్తించారు. కుమార్కు పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థిరాస్తులను గుర్తించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల పత్రాలను పరిశీలిస్తున్నారు.