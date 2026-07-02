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ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు! - డీఎస్పీ భీమ్‌రెడ్డి ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 20 ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు - నార్సింగిలోని వేసెల్లా మెడోస్‌లోని భీమ్‌రెడ్డి ఇల్లు సహా 20 చోట్ల సోదాలు

ACB Raids DSP Bhimreddy House
ACB Raids DSP Bhimreddy House (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 11:49 AM IST

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ACB Raids DSP Bhimreddy House : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో డీఎస్పీ భీమ్‌రెడ్డి ఇంట్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 20 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నార్సింగిలోని వేసెల్లా మెడోస్‌లోని భీమ్‌రెడ్డి ఇల్లు సహా 20 చోట్ల ఏకకాలంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లో భీమ్‌రెడ్డి పని చేశారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టారని భీమ్‌రెడ్డిపై ఆరోపణలు రావడంతో ఏసీబీ సోదాలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం డీజీపీ ఆఫీస్​లోని కంప్యూటర్ సర్వీసెస్‌లో భీమ్‌రెడ్డి డీఎస్పీగా పని చేస్తున్నారు.

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