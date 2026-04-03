ETV Bharat / state

వరంగల్ సబ్‌రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ సోదాలు - రూ.42 లక్షల ఫోన్‌పే లావాదేవీలు

లెక్కల్లో చూపని రూ.47,450 నగదు, 70 దస్త్రాలు స్వాధీనం - తనిఖీల సమయంలో కార్యాలయంలో అనధికార ఏజెంట్లు, రైటర్లు - 20 మంది అనధికార ఏజెంట్లు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తింపు

ACB RAIDS AT WARANGAL
వరంగల్ సబ్​రిజిస్ట్రార్ ఇంట్లో ఏసీబీ తనిఖీలు (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Anti Corruption Bureau Raids Warangal Sub Registrar Office : వరంగల్​లోని సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం అక్రమాలకు అడ్డాగా మారింది. డబ్బులిస్తేనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన పత్రాలు, దస్తావేజులు ఇస్తారు. లేదంటే తమ వద్దే పెట్టుకుని ముప్పుతిప్పలు పెడతారు. ఈ ప్రక్రియలో ప్రైవేటు వ్యక్తులతో కలిసి అధికారులు లంచాలకు అలవాటు పడ్డారు. దీంతో విసిగిపోయిన వారు కొంతమంది ఏసీబీని ఆశ్రయించారు.

లెక్కల్లో చూపని భారీ నగదు స్వాధీనం : వరంగల్ సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం సహా సబ్ రిజిస్ట్రార్‌ నివాసాల్లో జరిగిన ఏసీబీ తనిఖీల్లో భారీగా అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు లెక్కల్లో చూపని భారీ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ ఆఫీసర్ల ఇళ్లలో భారీ మొత్తంలో బంగారు, వెండి ఆభరణాలను గుర్తించారు. అవినీతి ఆరోపణలపై గురువారం వరంగల్‌ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులు 20 మంది అనధికార ఏజెంట్లు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

కపిల్ చిట్స్​లో రూ.30 లక్షల డిపాజిట్లు : వారి నుంచి రూ.47,450 నగదు, 70 దస్తావేజులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల సమయంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్ల సెల్‌ఫోన్లను పరిశీలించిన ఏసీబీ అధికారులు ఏడాదిలో ఏకంగా రూ.42 లక్షల ఫోన్‌పే లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. 204 డెలివరీ కాని డాక్యుమెంట్లు ఎస్‌ఆర్‌వోల వద్ద ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

820 గ్రాముల బంగారం : సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ అధికారులు రామనర్సింహారావు, ఆనంద్‌ మధ్య వాట్సాప్ చాటింగ్‌ను పరిశీలించి వారి నివాసాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. రూ.24.61 లక్షల నగదు, 820 గ్రాముల బంగారం, 2.6 కిలోల వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సబ్​ రిజిస్ట్రార్ అధికారి ఆనంద్‌కు కపిల్‌చిట్స్‌లో రూ.30 లక్షల విలువైన ఫిక్డ్స్ డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు. అధికారులు చేసిన మొత్తం అక్రమాలపై పూర్తి నివేదికను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించేందుకు ఏసీబీ అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఏసీబీ దాడులు తీవ్రతరం చేసినప్పటికీ కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో మార్పు రావడం లేదు.

తర్వాత ఎవరో? ఎప్పుడు ఎవరి ఇంటిపైకి వస్తారో? - రవాణా శాఖలో 'ACB' టెన్షన్

కిషన్​ ఆస్తులు రూ.10 కోట్లు - సమీప బంధువే బినామీ!

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.