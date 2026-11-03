మెప్మా అదనపు మిషన్ డైరెక్టర్ యాదగిరిరావు నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు
ACB Raids Mepma Additional Director : మెప్మా అదనపు మిషన్ డైరెక్టర్ నల్లబోతు యాదగిరిరావు నివాసంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు.
Published : November 3, 2026 at 12:53 PM IST
మెప్మా (MEPMA) అదనపు మిషన్ డైరెక్టర్ నల్లబోతు యాదగిరిరావు నివాసంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు మంగళవారం తెల్లవారు జామున ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్తో పాటు సూర్యాపేట వంటి పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
ఆస్తుల పత్రాలు, కీలక ఆధారాలు స్వాధీనం
ఏసీబీ డీఎస్పీ ఆనంద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందం హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని హైకోర్టు కాలనీలో యాదగిరిరావు నివాసానికి తెల్లవారుజామునే చేరుకుని తనిఖీలు చేపట్టింది. యాదగిరిరావుపై గతంలోనూ పలు ఆరోపణలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలు, ఇతర కీలక ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏసీబీ సోదాలు పూర్తయిన తర్వాతే ఆస్తుల వివరాలు, ఇతర కీలక అంశాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.