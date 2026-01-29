ETV Bharat / state

'వారికి ముందే సమాచారం లీక్​' - కోట్లు సంపాదించిన హోంగార్డు ఇంటిపై ఏసీబీ దాడి

విజయనగరం జిల్లాలో హోంగార్డు ఇంట్లో ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు - సోదాల సమాచారం ముందే లీక్‌ చేసి భారీగా సొమ్ము చేసుకున్నట్లు ఫిర్యాదులు - సుమారు రూ.20 కోట్ల వరకు కూడబెట్టినట్లు సమాచారం

ACB_Raids_at_Home_Guard_Residence
ACB_Raids_at_Home_Guard_Residence (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
ACB Raids at Home Guard Residence in Vizianagaram: అతనో సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. కానీ అతని ఆస్తుల విలువ రూ.20 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎలా సంపాదించాడనుకుంటున్నారా. ఇదంతా అతను అక్రమంగా సంపాదించినదే. అతను ఏసీబీలో హోంగార్డుగా పనిచేసే సమయంలో ఏసీబీ దాడులకు ముందే ఎదుటి వారికి సమాచారం ఇచ్చి కోట్లు సంపాదించాడు. ఇలా అతను 15 ఏళ్లపాటు ఏసీబీలో విధులు నిర్వర్తించి సంపాదించిన అక్రమార్జన. అతను ఎవరో కాదు విజయనగరానికి చెందిన హోంగార్డ్‌ నెట్టి శ్రీనివాసరావు.

అక్రమార్కులపై ఏసీబీ దాడులకు ముందే వారికి సమాచారం ఇచ్చి కోట్లు కూడబెట్టుకున్న హోంగార్డుపై అవినీతి నిరోధక శాఖ పంజా విసిరింది. విజయనగరంలో ఉంటున్న హోంగార్డ్‌ నెట్టి శ్రీనివాసరావు దాదాపు 15 ఏళ్లపాటు ఏసీబీలో హోంగార్డుగా విధులు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం ఆయన విజయనగరం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో హోంగార్డుగా పని చేస్తున్నారు. శ్రీనివాసరావుపై అనేక అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏసీబీలో ఉంటూ అవినీతి అధికారులకు ముందే సమాచారం ఇచ్చి పెద్దఎత్తున సొమ్ము చేసుకున్నట్లు ఫిర్యాదులు అందాయి.

సుమారు 20 కోట్ల రూపాయల వరకు సంపాదించినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఏడాది క్రితం శ్రీనివాసరావును జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయానికి ఏసీబీ సరెండర్‌ చేసింది. శ్రీనివాసరావుపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై దృష్టి పెట్టిన ఏసీబీ ఈ ఉదయం ఎస్‌.కోటలోని ఆయన నివాసంతో పాటు విజయనగరం, గుర్ల, విశాఖలో 2 చోట్ల ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టింది. శ్రీనివాసరావు అక్రమాస్తుల వివరాలు సేకరిస్తోంది.

నెల్లూరు జిల్లాలో తనిఖీలు: అదే విధంగా నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం డీసీ పల్లెలోని ఎస్సీ కాలనీలో నల్లిపోగు శ్రీను ఇంటితో పాటు పలువురు ఇళ్లలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఇటీవల తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయంలో ఆఫీస్ అటెండెంట్​గా పనిచేస్తున్న తిరుమలేశుపై, ఏసీబీ అధికారులు అక్రమ ఆస్థుల కేసు నమోదు చేశారు. ఆయన సొంతూరు డీసీ పల్లె ఎస్సీ కాలనీ కావడంతో కోర్టు అనుమతితో, ఆయన బంధువుల ఇళ్లలో సోదాలు జరిపారు.

