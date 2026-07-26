ఓ చేత్తో ఉద్యోగం - మరో చేత్తో వ్యాపారం: ఒక్కొక్కటిగా బహిర్గతమవుతున్న 'ముత్యం' లీలలు
ఒక్కొక్కటిగా బహిర్గతమవుతున్న డీజీఎం ముత్యం వెంకటరమణ లీలలు - కుటుంబ సభ్యులు, బినామీల పేరిట రూ.4.9 కోట్ల చర, స్థిరాస్తులు - రూ.13.45 కోట్ల ఆస్తి అదనంగా ఉన్నట్లు గుర్తింపు
Published : July 26, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : July 26, 2026 at 9:07 AM IST
ACB on DGM Mutyam Venkataramana Disproportionate Assets : అవినీతి నిరోధక శాఖ చరిత్రలోనే అత్యంత ఎక్కువగా ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో చిక్కిన రెడ్కో డీజీఎం ముత్యం వెంకటరమణ లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బహిర్గతమవుతున్నాయి. వెంకట రమణ కార్యకలాపాలపై ఏసీబీ లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తుండటంతో ఆయన దందాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఓ చేత్తో ఉద్యోగం, మరో చేత్తో వ్యాపారంలో మునిగి తేలిన వెంకట రమణ, 2006 నుంచే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మొదలుపెట్టినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అడ్డగోలుగా సంపాదించిన దానిని స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన అతడు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులనే బినామీలుగా నియమించుకున్నట్లు తేలింది.
ముత్యం కన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు ముత్యం బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ పేరిట సంస్థలను తెరపైకి తెచ్చి భార్య స్వప్న, తండ్రి వెంకన్న, మామ శివ రాంబాబు, కుమారుడు నిఖిల్లను డైరెక్టర్లుగా నియమించినట్లు గుర్తించారు. అదే ఏడాది రిజిస్టర్ చేసిన ప్రైడ్ హోమ్స్ కంపెనీలో భార్య స్వప్నతో పాటు జి.రవి కుమార్ అనే వ్యక్తిని డైరెక్టర్లుగా నియమించినట్లు వెల్లడైంది. అలాగే భార్య, తండ్రి డైరెక్టర్లుగా ముత్యం అండ్ ఏఎస్ఎన్ఆర్ లైఫ్ స్పేసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థను రిజిస్టర్ చేసినట్లు తేలింది. ఈ కంపెనీల ద్వారా కూకట్పల్లి మూసాపేట ప్రాంతంలో 10 రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్లతో పాటు రెండు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లను నిర్మించినట్లు గుర్తించారు.
రాజధాని హైదరాబాద్లోనే విధులు : ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన వెంకట రమణ కుటుంబం హైదరాబాద్లో స్థిరపడింది. 1992 ఆగస్టులో ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రెయినీ ఏఈగా విద్యుత్ సౌధలో విధుల్లో చేరారు. 2001 డిసెంబరులో ఏడీఈగా పదోన్నతి పొందిన అనంతరం ఎల్ఎస్టీసీ, సిటీ-4, సీడీబీ-8, హైదరాబాద్ ఆస్మాన్గఢ్, ఎస్పీఎం, ఆర్ఆర్ సౌత్ సర్కిల్, బేగంబజార్ సౌత్, ఐటీ కార్పొరేట్ ఆఫీస్, క్యాట్ సెల్ తదితర విభాగాల్లో విధులు నిర్వర్తించారు. ఈ సమయంలోనే స్థిరాస్తి రంగంలోకి అడుగుపెట్టి తన అడ్డగోలు సంపాదనను పెట్టుబడిగా పెట్టారు.
2013 అక్టోబరులో డీఈగా పదోన్నతి పొందిన వెంకట రమణ మెహిదీపట్నం సెంట్రల్ సర్కిల్తో పాటు సైబర్ సిటీ సర్కిల్లో పని చేశారు. అక్కడ పని చేస్తుండగానే 2019 డిసెంబర్ 12న రూ.25 వేల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికిపోయారు. ఆ రోజు నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి 1 వరకు సస్పెన్షన్లో కొనసాగారు. అనంతరం విధుల్లోకి చేరిన ముత్యం రెడ్కోలో డీజీఎం హోదాలో పని చేస్తూ తాజాగా ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీకి చిక్కారు. రెడ్కోలోనూ మరికొందరితో కలిసి అడ్డగోలుగా అక్రమార్జనకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ మరింత లోతుగా ఆరా తీస్తోంది.
బహిరంగ మార్కెట్లో సుమారు రూ.200 కోట్లు : విద్యుత్ శాఖలో విధుల్లో చేరిన నాటి నుంచి రెండోసారి ఏసీబీ దొరికే నాటికి వెంకటరమణతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు, బినామీల పేరిట రూ.4.9 కోట్ల స్థిర, చరాస్తులున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అదే సమయంలో ఆయన సంపాదన రూ.6.9 కోట్లుగా, పెట్టుబడులు తదితరాలు రూ.20.35 కోట్లుగా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అంటే ఆయన సంపాదనను మినహాయించి చూస్తే రూ.13.45 కోట్ల ఆస్తి అదనంగా ఉన్నట్లు తేలింది. దానికి ప్రస్తుతమున్న ఆస్తుల్ని కలిపితే మొత్తం రూ.17.54 కోట్ల మేర ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులున్నట్లు గుర్తించారు. ఇదంతా రిజిస్ట్రేషన్ విలువ ప్రకారమే కాగా, బహిరంగ మార్కెట్లో సుమారు రూ.200 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏసీబీ వలలో అవినీతి ఆణి'ముత్యం' - అక్రమాస్తుల విలువ రూ.200 కోట్ల పైనే
ఏసీబీకి చిక్కిన హెచ్ఎండీఏ సీఈ బచ్చు రవిందర్ - రూ.100 కోట్ల అక్రమాస్తులు