స్టేషన్ వదిలేసి గోడ దూకి పొలంలో పరుగులు పెట్టిన ఎస్​ఐ

ఏసీబీ అధికారుల దాడితో పరుగులు పెట్టిన ఎస్సై రాజేష్ - ఓ కేసుకు సంబంధించి రూ.40వేలు లంచం డిమాండ్‌ - ఏసీబీని ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు పాండు

ACB Arrests SI Rajesh in Medak
ACB Arrests SI Rajesh in Medak (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 2:06 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 2:34 PM IST

ACB Arrests SI Rajesh in Medak : పారదర్శకంగా సేవలందించాల్సిన ఆ పోలీస్‌ అధికారి వృత్తికే కళంకం తెచ్చేలా అవినీతిలో ఆరి తేరిపోయాడు. ఆస్తుల సముపార్జనే ధ్యేయంగా అందినకాడికి దండుకున్నాడు. సొంతశాఖతో పాటు మండలవాసులను 14 నెలలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు. ఏదైనా సమస్యతో ఠాణా మెట్లెక్కితే లంచం ఇవ్వాలని పట్టిపీడించేవాడు. విసిగిపోయిన కొందరు ఏసీబీని ఆశ్రయించగా వల పన్ని పట్టుకున్నారు. ఓ ఎస్సై ఏసీబీకి దొరక్కుండా పరుగు పెడుతుంటే వెంటాడి పట్టుకున్న ఘటన పోలీస్‌ శాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అవినీతి అధికారి పీడ విరగడైందని స్థానికులు పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ముందు టపాసులు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

కేసు మాఫీ చేయడానికి లంచం డిమాండ్‌ చేసిన ఎస్సై : మెదక్‌ జిల్లా టేక్మాల్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఎస్సై రాజేష్ అవినీతికి అడ్డులేకుండా పోయింది. పాండు అనే రైతు కుటుంబీకుడు ఒకరు హార్వెస్టర్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ, స్పేర్‌ పార్ట్స్‌ దొంగిలించిన కేసులో పట్టుబడ్డాడు. దానిని మాఫీ చేయడానికి పాండు దగ్గర ఎస్సై లంచం డిమాండ్‌ చేశాడు. అప్పటికే కొంత డబ్బు ఇచ్చిన పాండు మరికొంత ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేక ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు.

స్టేషన్ వదిలేసి గోడ దూకి పొలంలో పరుగులు పెట్టిన ఎస్​ఐ (ETV)

''కేసు పెట్టకుండా ఉండేందుకు డబ్బులు డిమాండ్ చేసి రూ. 40 వేలు చేతికి ఇవ్వమన్నారు. దీంతో రూ.10 వేలు ఫోన్​ పే చేస్తా సార్​ అని ఫోన్​ పే కొట్టాను. ఆ తర్వాత పది వేలు చేతికి ఇచ్చాను. తండా వాళ్లకు మరో పది వేలు ఇచ్చాను. దీంతో నాకు బాధ అనిపించి ఏసీబీ అధికారులకు ఫోన్​ చేశాను.''- పాండు, హసన్ మహమ్మద్ పల్లి

లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ దాడి : ఈ నెల 13వ తేదీన బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు ఏసీబీ అధికారులు టేక్మాల్‌ ఎస్సై రాజేష్‌పై నిఘా పెట్టారు. ఇంతకు ముందు ఫోన్‌పే ద్వారా ఎస్సై రూ. 10వేలు తీసుకున్నారు. మరోసారి రూ. 30 వేలు తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు ఎస్సైని రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకునే యత్నం చేశారు. గమనించిన ఎస్సై రాజేష్‌ అక్కడ్నుంచి పరారయ్యాడు. ఏసీబీ అధికారులు ఎస్​ఐని వెంబడించి పట్టుకున్నారు.

ఏసీబీకి ఎస్సై దొరకడంతో పీడ విరగడైందని స్థానికులు పోలీస్ స్టేషన్‌ ముందు టపాసులు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ప్రతీదానికి ధర నిర్ణయించి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఎస్సై రాజేష్‌పై ఫిర్యాదులున్నాయి.

ప్రతి వారం రెండు నాటుకోళ్లు : ఎస్సై రాజేష్​పై గతంలోనూ చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి. హసన్ మహమ్మద్ పల్లి తండాలో ఓ కేసు విషయమై రూ.25వేలు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. డబ్బు ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదుదారుడితో పాటు అవతలి వ్యక్తిపై సైతం కేసు నమోదు చేస్తూ స్టేషన్ బెయిల్ పేరిట వసూలు చేసినట్లు విమర్శలున్నాయి. మండల కేంద్రంలో ఓ గుత్తేదారును ప్రతి వారం రెండు నాటుకోళ్లు తెచ్చివ్వాలని, లేదంటే కేసు నమోదు చేస్తానని బెదిరించినట్లు తెలుస్తోంది. మటన్‌ సైతం తెచ్చి ఇవ్వాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.

దుకాణాల నిర్వాహకుల నుంచి నెలవారీ వసూళ్లు : మద్యం దుకాణాదారులతో పాటు పల్లెల్లో గొలుసు దుకాణాల నిర్వాహకుల నుంచి ఎస్సై రాజేష్‌ నెల వారీ మామూళ్లు వసూలు చేశాడని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. షాబాద్ తండాలోని గొలుసు దుకాణదారు నుంచి నెలకు రూ.14 వేలు మరో దుకాణ నిర్వాహకుడి నుంచి రూ. 5 వేలు వసూలు చేశాడని బాధితులు ఏసీబీ అధికారులతో చెప్పారు.

రహస్యంగా జూదం ఆడే వారి గురించి ఎవరైనా సమాచారం ఇస్తే శిబిరాలపై దాడి చేస్తూ నిర్వాహకుల నుంచి అందినకాడికి దండుకున్నారని స్థానిక యువకులు ఆరోపిస్తున్నారు. శిబిరంలో దొరికిన నగదును స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేయకుండా బెదిరించడంతో జూదరులు ఒక్కొక్కరి వద్ద రూ. 5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.

Last Updated : November 20, 2025 at 2:34 PM IST

