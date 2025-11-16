ETV Bharat / state

సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తయినా దాచేస్తున్న ఫైల్స్​ - ఏసీబీ సోదాల్లో విస్తుపోయే నిజాలు

వసూళ్ల దందా అంతా దళారులదే - ఏసీబీ సోదాల్లో బహిర్గతమైన సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో అక్రమాలు - దర్శనమిచ్చిన అనధికార వ్యక్తులు, డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు - లెక్కచూపని సొమ్మూ వెలుగులోకి

ACB Officials Raid on Sub-register Offices
ACB Officials Raid on Sub-register Offices (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ACB Officials Raid on Sub-Register Offices : స్థలం, అపార్ట్​మెంట్​ ఇలా ఏ రిజిస్ట్రేషన్​ అయినా చేతులు తడిపితేనే పని లేదంటే ఇంక ఆ పని ఆపేయమే. వసూళ్ల దందా అంతా దళారులదే. రాష్ట్రంలోని కొన్ని రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో వ్యవహారం ఇది. వాస్తవంగా అనధికారిక వ్యక్తులతోపాటు డాక్యుమెంట్​ రైటర్లకూ సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లోకి అనుమతి లేదు. కానీ ఎంచక్కా వారే వ్యవహారాలు చక్కబెట్టేస్తున్నారు.

సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో ఆకస్మిక సోదాలు : రాష్ట్రంలో అనేక అవకతవకలు బయటపడ్డాయి. పలు కార్యాలయాల్లో లెక్కల్లో చూపని సొమ్ము కనుగొన్నారు. రిజిస్టేషన్​ పూర్తయిన డాక్యుమెంట్లను వసూళ్ల కోసం కార్యాలయాల్లో దాచిపెట్టనట్లు గుర్తించారు. గండిపేట, మేడ్చల్​, నిజామాబాద్​, జహీరాబాద్​, మిర్యాలగూడ, వనపర్తి, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, వైరా సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో అధికారులు ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. మొత్తం 23 ప్రత్యేక బృందాలు ఈ సోదాల్లో పాల్గొన్నట్లు అనిశా అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సమగ్ర వివరాలతో ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేస్తామని తెలిపారు.

కార్యాలయాల్లోనే ఆ డబ్బు :

  • రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిబంధనల ప్రకారం సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లోకి అనధికారికంగా ఒక్కపైసా కూడా తీసుకెళ్లకూడదు. తాజా సోదాల్లో 11 కార్యాలయాల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.2.51 లక్షలను ఏసీబీ స్వాధీనం చేసుకుంది.
  • 19 మంది అనధికార వ్యక్తులు, 60 మంది డాక్యుమెంట్​ రైటర్లు సబ్​రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో తిష్ఠ వేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.
  • రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన 289 డాక్యుమెంట్లు బయటపడ్డాయి.
  • ఈ ఆధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సబ్​రిజిస్ట్రార్లకు చెందిన 13 ఇళ్లలోనూ సోదాలు నిర్వహించారు. వారి గృహాల నుంచి పెద్దఎత్తున నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, ఆస్తి పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ ఎంతన్నది లెక్కేస్తున్నారు.
  • చాలా కార్యాలయాల్లో సీసీ కెమెరాలు పని చేయడం లేదని తేలింది.

కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినా : అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలో కీలక సంస్కరణలు తెచ్చింది. అయినా కొందరి తీరు మారకపోవడంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.

గజానికి ఇంత అని లెక్క కట్టి మరీ వసూళ్లు : రాష్ట్రంలోని పలు సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల పరిధిలో వసూళ్ల తీరు దారుణంగా ఉంది. దళారుల ప్రమేయంతో అధికారులు నిబంధనలకు పాతరేస్తున్నారు. నాలా పన్ను చెల్లించకున్న రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరం చుట్టుపక్కల గజానికి రూ.200 నుంచి రూ.500 జిల్లాల్లో అయితే రూ.100 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.

నీటి వనరులకు చెంత ఉన్న ప్రాంతమైనతే మరింత దండుకుంటున్నారు. లింక్​ డాక్యుమెంట్లు లేని ఆస్తులకూ రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ అంతస్తుల భవనాలైతే అంతస్తుకు ప్రాంతాన్ని బట్టి రూ.3 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు వసూళ్లు ఉంటున్నాయి. నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో అయితే పలు చోట్ల రూ.20 వేలు చెల్లించుకోవాల్సిందే.

ప్రభుత్వానికి ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసు రిపోర్ట్ - స్పందించిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్

పైసలు ఉంటే ఏ పనైనా అయిపోతుంది! - ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో ఆమ్యామ్యాలు

TAGGED:

RAIDES ON SUB REGISTER OFFICES
ACB OFFICIALS RAIDES
ACB RAIDES ON SUB REGISTER OFFICES
ఏసీబీ సోదాలు
ACB OFFICIALS RAIDES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.