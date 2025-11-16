సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయినా దాచేస్తున్న ఫైల్స్ - ఏసీబీ సోదాల్లో విస్తుపోయే నిజాలు
వసూళ్ల దందా అంతా దళారులదే - ఏసీబీ సోదాల్లో బహిర్గతమైన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అక్రమాలు - దర్శనమిచ్చిన అనధికార వ్యక్తులు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు - లెక్కచూపని సొమ్మూ వెలుగులోకి
Published : November 16, 2025 at 9:34 AM IST
ACB Officials Raid on Sub-Register Offices : స్థలం, అపార్ట్మెంట్ ఇలా ఏ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా చేతులు తడిపితేనే పని లేదంటే ఇంక ఆ పని ఆపేయమే. వసూళ్ల దందా అంతా దళారులదే. రాష్ట్రంలోని కొన్ని రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో వ్యవహారం ఇది. వాస్తవంగా అనధికారిక వ్యక్తులతోపాటు డాక్యుమెంట్ రైటర్లకూ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లోకి అనుమతి లేదు. కానీ ఎంచక్కా వారే వ్యవహారాలు చక్కబెట్టేస్తున్నారు.
సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఆకస్మిక సోదాలు : రాష్ట్రంలో అనేక అవకతవకలు బయటపడ్డాయి. పలు కార్యాలయాల్లో లెక్కల్లో చూపని సొమ్ము కనుగొన్నారు. రిజిస్టేషన్ పూర్తయిన డాక్యుమెంట్లను వసూళ్ల కోసం కార్యాలయాల్లో దాచిపెట్టనట్లు గుర్తించారు. గండిపేట, మేడ్చల్, నిజామాబాద్, జహీరాబాద్, మిర్యాలగూడ, వనపర్తి, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, వైరా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అధికారులు ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. మొత్తం 23 ప్రత్యేక బృందాలు ఈ సోదాల్లో పాల్గొన్నట్లు అనిశా అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సమగ్ర వివరాలతో ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేస్తామని తెలిపారు.
కార్యాలయాల్లోనే ఆ డబ్బు :
- రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిబంధనల ప్రకారం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లోకి అనధికారికంగా ఒక్కపైసా కూడా తీసుకెళ్లకూడదు. తాజా సోదాల్లో 11 కార్యాలయాల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.2.51 లక్షలను ఏసీబీ స్వాధీనం చేసుకుంది.
- 19 మంది అనధికార వ్యక్తులు, 60 మంది డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో తిష్ఠ వేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన 289 డాక్యుమెంట్లు బయటపడ్డాయి.
- ఈ ఆధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సబ్రిజిస్ట్రార్లకు చెందిన 13 ఇళ్లలోనూ సోదాలు నిర్వహించారు. వారి గృహాల నుంచి పెద్దఎత్తున నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, ఆస్తి పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ ఎంతన్నది లెక్కేస్తున్నారు.
- చాలా కార్యాలయాల్లో సీసీ కెమెరాలు పని చేయడం లేదని తేలింది.
కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినా : అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలో కీలక సంస్కరణలు తెచ్చింది. అయినా కొందరి తీరు మారకపోవడంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.
గజానికి ఇంత అని లెక్క కట్టి మరీ వసూళ్లు : రాష్ట్రంలోని పలు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో వసూళ్ల తీరు దారుణంగా ఉంది. దళారుల ప్రమేయంతో అధికారులు నిబంధనలకు పాతరేస్తున్నారు. నాలా పన్ను చెల్లించకున్న రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరం చుట్టుపక్కల గజానికి రూ.200 నుంచి రూ.500 జిల్లాల్లో అయితే రూ.100 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.
నీటి వనరులకు చెంత ఉన్న ప్రాంతమైనతే మరింత దండుకుంటున్నారు. లింక్ డాక్యుమెంట్లు లేని ఆస్తులకూ రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ అంతస్తుల భవనాలైతే అంతస్తుకు ప్రాంతాన్ని బట్టి రూ.3 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు వసూళ్లు ఉంటున్నాయి. నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో అయితే పలు చోట్ల రూ.20 వేలు చెల్లించుకోవాల్సిందే.
