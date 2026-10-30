'నిమ్స్' చుట్టూ అవినీతి ఉచ్చు - ఆసుపత్రి టెండర్లు, కాంట్రాక్టులు, మందుల కొనుగోళ్లపైనా దర్యాప్తు
ACB inspection at NIMS: ఏసీబీ అధికారులు గురువారం ఉదయం నుంచి అర్థరాత్రి వరకూ నిమ్స్లో సోదాలు నిర్వహించారు. బినామీలుగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తుల ఇళ్లల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించారు.
Published : October 30, 2026 at 8:41 AM IST
ACB Inspections at NIMS Hospital : పేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందిస్తున్న నిమ్స్ ఆస్పత్రిని అవినీతి ఆరోపణలు చుట్టుముట్టాయి. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో మాజీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లక్ష్మీభాస్కర్ అరెస్టుతో మొదలైన దర్యాప్తు, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి టెండర్లు, కాంట్రాక్టులు, మందుల కొనుగోళ్ల వరకు విస్తరించింది. క్యాంటీన్ నుంచి సెక్యూరిటీ వరకు, మెడికల్ స్టోర్ల నుంచి ఔషధాల నాణ్యత వరకు ప్రతి అంశాన్నీ ఏసీబీ క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తోంది. గురువారం ఉదయం ప్రారంభమైన తనిఖీలు, అర్ధరాత్రి వరకూ కొనసాగాయి.
అర్ధరాత్రి వరకూ సోదాలు
నిమ్స్ ఆస్పత్రిపై అవినీతి నిరోధక శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్ కమలాకర్, డీఎస్పీలు చలపతి, లక్ష్మీకాంత్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 20 మంది అధికారుల బృందం గురువారం ఉదయం ఆసుపత్రికి చేరుకుని విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టింది. అర్ధరాత్రి వరకూ సోదాలు కొనసాగాయి. సోదాల్లో ఏసీబీ అధికారులతో పాటుగా ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు సైతం పాల్గొన్నారు.
నిమ్స్లోని రికార్డుల పరిశీలన
ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న కేసులో నిమ్స్ మాజీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లక్ష్మీభాస్కర్ను ఇటీవల ఏసీబీ అరెస్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తును మరింత లోతుగా విస్తరించిన అధికారులు, ఆయన బినామీలుగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తులు, సన్నిహితుల ఇళ్లల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి పలు ఆధారాలు సేకరించారు. తాజాగా నిమ్స్లోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గతంలో జరిగిన టెండర్ల కేటాయింపులు, కాంట్రాక్టుల నిర్వహణపై అధికారులు దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇతర శాఖల సమన్వయంతో
డ్రగ్స్ సర్జికల్స్ టెండర్లు, కొనుగోళ్ల వ్యవహారానికి సంబంధించి ఏసీబీ అధికారులు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారుల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. క్యాంటీన్ కాంట్రాక్టులు, నాణ్యత సహా ఇతర అంశాల్లో దర్యాప్తు కోసం ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల సహకారం తీసుకున్నారు. కాగా నిమ్స్లో క్యాంటీన్, సెక్యూరిటీ, మెడికల్ షాపులు, మందుల సరఫరా, సర్జికల్ విభాగాలకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టుల కేటాయింపుల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై ఏసీబీ ఆరా తీస్తోంది.
పాత కాంట్రాక్టర్లకే బాధ్యతలు అప్పగించారని
టెండర్ల గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా కొత్తగా టెండర్లు పిలవకుండా పాత కాంట్రాక్టర్లకే బాధ్యతలు అప్పగించారని మెడికల్ స్టోర్లు, సెక్యూరిటీ, ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీల కేటాయింపుల్లో కొందరు గుత్తేదారులకు అనుకూలంగా వ్యవహరించారని అరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సిబ్బంది నియామకాలు, కేటాయింపుల్లో అవినీతి జరిగిందన్న ఆరోపణల్లో వాస్తవాలపైనా ఏసీబీ ఆరా తీస్తోంది.
మందుల కొనుగోళ్లు, నాణ్యతపై దృష్టి
వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన టెండర్ల ఆహ్వానం నుంచి కాంట్రాక్టుల కేటాయింపుల వరకు నిబంధనల అమలు, బిడ్ల పరిశీలన, ఆయా సంస్థల సాంకేతిక, ఆర్థిక అర్హతలకు సంబంధించిన పత్రాలను ఏసీబీ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారాల్లో డాక్టర్ లక్ష్మీ భాస్కర్తో పాటు గతంలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఇతర అధికారుల పాత్ర పైనా ఆరా తీస్తున్నారు. మరోవైపు మందుల కొనుగోళ్లు, సరఫరా, నాణ్యతా ప్రమాణాలపైనా ఏసీబీ దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. నిమ్స్కు వివిధ ఔషధ కంపెనీల నుంచి రేట్ కాంట్రాక్టుల ప్రకారం డీలర్లు మందులు సరఫరా చేస్తుంటారు.
మందుల నాణ్యతపై అనుమానాలు
గతంలో కొనుగోలు చేసిన కొన్ని మందుల నాణ్యతపై అనుమానాలు రావడంతో నెల రోజుల క్రితం కొన్ని ఔషధాల నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాలలకు పంపినట్లు సమాచారం. మందుల సరఫరాలో కమీషన్లు తీసుకుని నాణ్యత ప్రమాణాలు లేని ఔషధాలను సరఫరా చేశారా ? లేక కొనుగోళ్ల ప్రక్రియలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారా? అన్న కోణాల్లోనూ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. టెండర్లు, కాంట్రాక్టులు, మందుల కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన రికార్డులు, ఇతర ఆధారాలను విశ్లేషించిన తర్వాతే ఈ వ్యవహారంలో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తక్కువ ఖర్చుతో కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందిస్తూ ఎంతో మంది పేదలకు అండగా నిలుస్తున్న నిమ్స్లో అవినీతి ఆరోపణలు రావడంపై పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో అంతర్గత విభేదాలు, వైద్యుల మధ్య రాజకీయాలు, సంస్థ ప్రతిష్ఠపై ప్రభావం చూపుతాయన్న ఆందోళనలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏసీబీ దర్యాప్తులో ఎలాంటి అంశాలు వెలుగులోకి వస్తాయన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
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