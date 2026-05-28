చేతులు తడిపితే చాలు నేరుగా ఏజెంట్ల చేతికే లైసెన్స్లు
కొండాపూర్, మేడ్చల్, నాగోల్ ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించిన ఏసీబీ బృందాలు - కార్యాలయాల్లో యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్న ఏజెంట్లు - వారి నుంచి రూ.41,130 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు
Published : May 28, 2026 at 10:48 AM IST
ACB Officials Inspection Hyderabad : ఆర్టీఏ అవినీతి పర్వం మరోసారి బహిర్గతమైంది. ప్రజలకు సేవచేయాల్సిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అక్రమబాట పడుతున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కొండాపూర్, మేడ్చల్, నాగోల్ ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ బృందాలు బుధవారం తనిఖీలు నిర్వహించాయి. దీంతో విస్మయకర విషయాలు బయటికొచ్చాయి.
మేడ్చల్ కార్యాలయంలో : డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ట్రాక్ వద్ద ఓ వ్యక్తి 4 దరఖాస్తులతో ఉండటాన్ని ఏసీబీ అధికారులు గమనించారు. అయితే సంబంధిత పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ దరఖాస్తుదారులు మాత్రం లేరు. దీంతో అధికారులకు అనుమానం కలిగింది. అతడి నుంచి సమాచారం తెలుసుకోగా ఆయన ఓ డ్రైవింగ్ స్కూల్ నడుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. డ్రైవింగ్ శిక్షణతో పాటు ఎల్ఎల్ఆర్ ఇప్పించేందుకు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ వ్యవహారంపై అనుమానం కలగడంతో ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలించారు. అయితే విచారణ లేకుండా దరఖాస్తులను ప్రాసెస్ చేసేందుకు వీలుగా వాటిపై ఏజెంట్ల పేర్లు / కోడ్లు రాసి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
కొండాపూర్ కార్యాలయంలో : దరఖాస్తుదారులకు సంబంధించిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లను ఆర్టీఏ అధికారులు పోస్టు ద్వారా వారికి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడి అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా అవి వారివద్ద ఉన్నా పంపించడం లేదు. ఇంకోవైపు సుమారు 150 ఆర్సీ, డీఎల్లను ఏసీబీ అధికారులు ఏజెంట్ల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డ్రైవింగ్ పరీక్షలో దరఖాస్తుదారుని డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాన్ని సంబంధిత అధికారి పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అయితే అర్జీదారుల్ని పాస్ చేయించేందుకు ఏజెంట్లు డ్రైవింగ్ ట్రాక్ వద్ద ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.
నాగోల్ కార్యాలయంలో ఇలా : సాధారణంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు పొందేందుకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆపై స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న తేదీన డ్రైవింగ్ టెస్టుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం మధ్యవర్తుల అవసరం ఉండదు. కానీ నాగోల్ కార్యాలయంలో మాత్రం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు పొందేందుకు దరఖాస్తుదారుల తరఫున వచ్చే ఏజెంట్లు కార్యాలయాల్లో యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్నట్లు వెల్లడైంది. దీంతో ఏడుగురు డ్రైవింగ్ స్కూళ్ల యజమానులు 8 మంది ఇన్స్ట్రక్టర్లను గుర్తించారు. వారి నుంచి రూ.41,130 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డిస్పాచ్ సెక్షన్ సిబ్బంది దరఖాస్తుదారులకు పంపించాల్సిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను పోస్టు ద్వారా పంపిచాల్సి ఉంటుంది. అయితే వారు వీటిని నేరుగా ఏజెంట్లకు అందిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కేవలం సుధాకర్రెడ్డి అనే ఏజెంట్ వద్దనే 184 లైసెన్స్లను గుర్తించారు. ఇలాంటి ఏజెంట్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఇంకో వైపు డ్రైవింగ్ పరీక్ష సమయంలో శిక్షకులనూ ట్రాక్ వద్దకు అనుమతిస్తున్నారు. బుధవారం వచ్చిన 185 దరఖాస్తుల్లో ఒక్కదాన్నీ తిరస్కరించలేదు. అన్నింటిపై డ్రైవింగ్ స్కూళ్ల వాహనాల నంబర్లు ఉండటం కోడ్లాంగ్వేజ్గా ఉందని అధికారులు తేల్చారు. డ్రైవింగ్ ట్రాక్పై 11 కార్లను గుర్తించారు.
