చేతులు తడిపితే చాలు నేరుగా ఏజెంట్ల చేతికే లైసెన్స్​లు

కొండాపూర్​, మేడ్చల్​, నాగోల్ ఆర్​టీఏ​ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించిన ఏసీబీ బృందాలు - కార్యాలయాల్లో యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్న ఏజెంట్లు - వారి నుంచి రూ.41,130 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు

Published : May 28, 2026 at 10:48 AM IST

ACB Officials Inspection Hyderabad : ఆర్టీఏ అవినీతి పర్వం మరోసారి బహిర్గతమైంది. ప్రజలకు సేవచేయాల్సిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అక్రమబాట పడుతున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కొండాపూర్​, మేడ్చల్​, నాగోల్ ఆర్​టీఏ​ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ బృందాలు బుధవారం తనిఖీలు నిర్వహించాయి. దీంతో విస్మయకర విషయాలు బయటికొచ్చాయి.

మేడ్చల్ కార్యాలయంలో : డ్రైవింగ్​ టెస్ట్​ ట్రాక్​ వద్ద ఓ వ్యక్తి 4 దరఖాస్తులతో ఉండటాన్ని ఏసీబీ అధికారులు గమనించారు. అయితే సంబంధిత పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ దరఖాస్తుదారులు మాత్రం లేరు. దీంతో అధికారులకు అనుమానం కలిగింది. అతడి నుంచి సమాచారం తెలుసుకోగా ఆయన ఓ డ్రైవింగ్​ స్కూల్​ నడుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. డ్రైవింగ్​ శిక్షణతో పాటు ఎల్​ఎల్​ఆర్​ ఇప్పించేందుకు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఈ వ్యవహారంపై అనుమానం కలగడంతో ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలించారు. అయితే విచారణ లేకుండా దరఖాస్తులను ప్రాసెస్ చేసేందుకు వీలుగా వాటిపై ఏజెంట్ల పేర్లు / కోడ్​లు రాసి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

కొండాపూర్​ కార్యాలయంలో : దరఖాస్తుదారులకు సంబంధించిన డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ కార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్​ సర్టిఫికెట్లను ఆర్టీఏ అధికారులు పోస్టు ద్వారా వారికి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడి అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా అవి వారివద్ద ఉన్నా పంపించడం లేదు. ఇంకోవైపు సుమారు 150 ఆర్​సీ, డీఎల్​లను ఏసీబీ అధికారులు ఏజెంట్ల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

డ్రైవింగ్ పరీక్షలో దరఖాస్తుదారుని డ్రైవింగ్​ నైపుణ్యాన్ని సంబంధిత అధికారి పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అయితే అర్జీదారుల్ని పాస్​ చేయించేందుకు ఏజెంట్లు డ్రైవింగ్ ట్రాక్​ వద్ద ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.

నాగోల్​ కార్యాలయంలో ఇలా : సాధారణంగా డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​లు పొందేందుకు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆపై స్లాట్​ బుక్​ చేసుకున్న తేదీన డ్రైవింగ్​ టెస్టుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం మధ్యవర్తుల అవసరం ఉండదు. కానీ నాగోల్​ కార్యాలయంలో మాత్రం డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​లు పొందేందుకు దరఖాస్తుదారుల తరఫున వచ్చే ఏజెంట్లు కార్యాలయాల్లో యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్నట్లు వెల్లడైంది. దీంతో ఏడుగురు డ్రైవింగ్​ స్కూళ్ల యజమానులు 8 మంది ఇన్​స్ట్రక్టర్లను గుర్తించారు. వారి నుంచి రూ.41,130 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

డిస్పాచ్​ సెక్షన్​ సిబ్బంది దరఖాస్తుదారులకు పంపించాల్సిన డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​లను పోస్టు ద్వారా పంపిచాల్సి ఉంటుంది. అయితే వారు వీటిని నేరుగా ఏజెంట్లకు అందిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కేవలం సుధాకర్​రెడ్డి అనే ఏజెంట్​ వద్దనే 184 లైసెన్స్​లను గుర్తించారు. ఇలాంటి ఏజెంట్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఇంకో వైపు డ్రైవింగ్​ పరీక్ష సమయంలో శిక్షకులనూ ట్రాక్​ వద్దకు అనుమతిస్తున్నారు. బుధవారం వచ్చిన 185 దరఖాస్తుల్లో ఒక్కదాన్నీ తిరస్కరించలేదు. అన్నింటిపై డ్రైవింగ్ స్కూళ్ల వాహనాల నంబర్లు ఉండటం కోడ్​లాంగ్వేజ్​గా ఉందని అధికారులు తేల్చారు. డ్రైవింగ్​ ట్రాక్​పై 11 కార్లను గుర్తించారు.

