ETV Bharat / state

కిషన్​ ఆస్తులు రూ.10 కోట్లు - సమీప బంధువే బినామీ!

మహబూబ్​నగర్​ డీటీసీ వ్యవహారంలో ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి - డీటీసీ నుంచి కీలక సమాచారం సేకరించిన ఏసీబీ అధికారులు - కుటుంబ సభ్యుల పేరిట రూ.10.45 కోట్లు కూడబెట్టిన కిషన్​

Mahbubnagar DTC Case Latest Update
Mahbubnagar DTC Case Latest Update (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahbubnagar DTC Case Latest Update : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్ట్ అయిన డీటీసీ కిషన్ కేసు దర్యాప్తులో ఏసీబీ అధికారులు కీలక సమాచారం సేకరించారు. వాస్తవానికి కిషన్ బంధువులు, సన్నిహితుల ఇళ్లు, స్థలాలకు సంబంధించి 11 చోట్ల ఏకకాలంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. అయితే అల్వాల్‌ హిల్స్‌లోని ఓ వ్యక్తి ఇంటిపై అధికారులు దృష్టి సారించలేదు. ఇటీవలే అతను అదృశ్యం కావడంతో కిషన్‌ను విచారించి కీలక వివరాలు రాబట్టారు. అల్వాల్‌హిల్స్‌లో G+1 భవనం కిషన్ బంధువు పేరిట ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా చెప్పుకున్న సదరు వ్యక్తి కిషన్‌ ప్రైవేట్ డ్రైవర్‌గా వ్యవహరించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అతడికి కిషన్ నెలకి రూ.20 వేల చొప్పున వేతనం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. కిషన్‌కి చెందిన ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ అతడే చూసేవాడని గుర్తించారు. అతని పేరిట రూ.లక్షల విలువైన భవనం ఉండటంతో కిషన్ బినామీగా ఏసీబీ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఆధీనంలో ఇంకేమైనా ఆస్తులున్నాయా? అని తేలుతుందని భావిస్తోంది.

బాత్రూం నుంచే బంధువు అప్రమత్తం చేశారేమో : ఓల్డ్ బోయిన్‌పల్లిలోని కిషన్ ఇంటికి ఉదయం ఏసీబీ అధికారులు వెళ్లిన సమయంలో అతను ముందుగా కొంతసేపు బాత్రూంలో ఉండిపోయారు. ఆ సమయంలోనే అల్వాల్ హిల్స్‌లోని సమీప బంధువును అప్రమత్తం చేసి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. మరికొందరికీ సమాచారమిచ్చారని ఏసీబీ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. సెల్‌ఫోన్‌లోని డేటా తొలగించినందున ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​(FSL)కి పంపించి రిట్రీవ్ చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు లభిస్తే మరింత కీలక సమాచారం లభ్యమవుతుందనే అంచనాతో ఉన్నారు. కిషన్‌ కస్టడీకి ఇవ్వాలంటూ సోమవారం న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని ఏసీబీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అతడిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తే బ్యాంకు లాకర్లతోపాటు మరిన్ని ఆస్తుల గురించి తెలిసే అవకాశముందనే అంచనాతో ఉన్నారు.

రాష్ట్ర ఏసీబీ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన కేసు : రాష్ట్ర ఏసీబీ చరిత్రలోనే కిషన్‌ పట్టివేత అత్యంత ఖరీదైన కేసుగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితమే కిషన్‌ భారీగా ఆస్తిని విక్రయించినట్లు అధికారులకి సమాచారం అందినట్లు తెలుస్తోంది. మహబూబ్‌నగర్‌లో తనకు సంబంధించిన స్థలంలో డెవలపర్ నిర్మించిన అపార్ట్‌మెంట్‌లో 40 శాతం వాటాగా వచ్చిన ప్లాట్లను అమ్మేసినట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఆ ఆస్తి అతడి పేరిట ఉండి ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువ ప్రకారమే ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు మరింతగా పెరిగేవని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

అసిస్టెంట్​ మోటార్​ వెహికిల్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ నుంచి డీటీసీగా : 1994లో అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా నియామకమైన కిషన్ ఉప్పల్, కామారెడ్డి, మద్నూర్‌లో పనిచేసిన తర్వాత 2005లో ఎంవీఐ(MVI)గా పదోన్నతి పొంది ఆర్మూర్, మద్నూర్, బోధన్, నిజామాబాద్, మేడ్చల్‌లో విధులు నిర్వర్తించారు. 2016-2020 కాలంలో మేడ్చల్‌ MVIగా పనిచేసిన అనంతరం ఆర్టీవోగా పదోన్నతి పొంది గతేడాది ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగారు. అనంతరం హైదరాబాద్ వెస్ట్‌జోన్‌కు బదిలీపైవెళ్లి ఆ తర్వాత డీటీసీ(DTC)గా పదోన్నతి పొందారు. ఏసీబీకి చిక్కేవరకు మహబూబ్‌నగర్‌లో పనిచేశారు.

ఈ క్రమంలో అక్రమార్జన ద్వారా అతడితో పాటు అతడి కుటుంబసభ్యుల పేరిట రూ.10.45 కోట్ల మేర కూడబెట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వాస్తవానికి ఉద్యోగంతో పాటు ఇతర ఆదాయ మార్గాల ద్వారా అతడికి కేవలం రూ.3.5 కోట్లే సమకూరాయి. కుటుంబ నిర్వహణకు రూ.65 లక్షల వరకు అయ్యేవి. ఆ లెక్కన రూ.2.85 కోట్లకి సమానమైన ఆస్తిపాస్తులు మాత్రమే ఉండాల్సిన అతడికి రూ.7.6 కోట్లు అదనంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ క్రమంలోనే అతడిపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్​ చేశారు. ప్రస్తుతం అతడు చంచల్​గూడ జైలులో ఉన్నారు.

ఏసీబీ వలలో భారీ అవినీతి తిమింగలం - డీటీసీగా పని చేస్తూ రూ.200 కోట్ల అక్రమాస్తులు

TAGGED:

ACB CAUGHT MAHBUBNAGAR DTC
మహబూబ్​నగర్​ డీటీసీ కేసు
MAHBUBNAGAR DTC KISHAN CASE
TELANGANA LATEST NEWS
MAHBUBNAGAR DTC CASE LATEST UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.