ఫార్ములా-ఈ కార్ కేసులో కీలక పరిణామం - ఏ1గా కేటీఆర్, ఏ2గా అర్వింద్ కుమార్
ఫార్ములా-ఈ కేసు నిందితులపై నాంపల్లి కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన ఏసీబీ - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సుమారు రూ.55 కోట్లు విదేశీ సంస్థలకు మళ్లింపు జరిగిందంటూ అభియోగపత్రంలో వెల్లడి
Published : March 24, 2026 at 9:17 AM IST
ACB Chargesheet On E Formula Case : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫార్ములా-ఈ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేసులో నిందితులపై ఏసీబీ అధికారులు నాంపల్లి కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఏ-1గా బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, ఏ-2గా ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్కుమార్, ఏ-3గా హెచ్ఎండీఏ మాజీ చీఫ్ ఇంజినీర్ బి.ఎల్.ఎన్.రెడ్డి, ఏ-4గా స్పోర్ట్స్ కన్సల్టెంట్ కిరణ్ మల్లేశ్వర్ రావు, ఏ-5గా యూకేకు చెందిన ఎఫ్ఈవో సంస్థను పేర్కొంటూ అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సుమారు రూ.55 కోట్లు విదేశీ సంస్థలకు మళ్లించినట్టు అభియోగపత్రంలో పేర్కొన్నారు.
ప్రతిఫలంగా రూ.45 కోట్ల ఎలక్టోరల్ బాండ్లు : ఫార్ములా ఈ ఆపరేషన్స్ కేసులో ఏసీబీ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ముగ్గురిని ఏసీబీ పలు దఫాలుగా విచారించగా, ఛార్జిషీట్లో మరో ఇద్దరిని చేర్చింది. ఏ-1గా కేటీఆర్, ఏ-2గా అర్వింద్ కుమార్, ఏ-3గా బి.ఎల్.ఎన్.రెడ్డి, ఏ-4గా స్పోర్ట్స్ కన్సల్టెంట్ కిరణ్, ఏ-5గా ఫార్ములా ఈ ఆపరేషన్ సంస్థ ఉంది. దాఖలు చేసిన అభియోగపత్రంలో పలు కీలక అంశాలను ఏసీబీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్న ఏస్ జెన్నెక్స్ట్ సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించడం, దానికి ప్రతిఫలంగా ఆ సంస్థ నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రూ.45 కోట్ల ఎలక్టోరల్ బాండ్లు రావడం, క్విడ్ ప్రోకోలో భాగమేనని పొందుపరిచినట్టు తెలుస్తోంది.
ఈడీ మరో కేసు నమోదు : కాగా ఫార్ములా ఈ-కారు రేసుకు సంబంధించి 2024 డిసెంబర్ 18న ఏసీబీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. దీని ఆధారంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరో కేసు నమోదు చేసింది. ఈ మేరకు అర్వింద్కుమార్, బీఎల్ఎన్రెడ్డి, కేటీఆర్లను ఈడీ, ఏసీబీ అధికారులు విచారించారు. ఛార్జిషీట్లో కేటీఆర్ తదితరులు నిధుల దుర్వినియోగానికి, మోసానికి పాల్పడ్డారని, నేరపూరిత కుట్రలో భాగస్వామి అయ్యారని, ఇతరులకు లాభం కలిగించేలా ప్రవర్తించారని ఏసీబీ అధికారులు పేర్కొన్నట్టు సమాచారం.
2022లో త్రైపాక్షిక ఒప్పందం : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో 2023 ఫిబ్రవరిలో హుస్సేన్సాగర్ వద్ద ఫార్ములా-ఈ కార్ రేస్ నిర్వహించారు. ఈ రేస్ నిర్వహణ కోసం యూకేకు చెందిన ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్, హైదరాబాద్కు చెందిన గ్రీన్కోకు చెందిన అనుబంధ కంపెనీ ఏస్ నెక్స్ట్జెన్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎంఏయూడీ) మధ్య 2022 అక్టోబర్ 25న త్రైపాక్షిక ఒప్పందం జరిగింది. ఈ ఒప్పందం మేరకు హుస్సేన్సాగర్ పరిసరాల్లో సీజన్ 9, 10, 11, 12 నిర్వహణ కోసం ట్రాక్ నిర్మాణం సహా ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను ఎంఏయూడీ కల్పించాలి. కాగా 2023 ఫిబ్రవరి 11న సీజన్ 9 నిర్వహించారు.
డబ్బు చెల్లించకపోవడంతో నిలిపివేత : అయితే వివిధ కారణాలతో ఏస్ నెక్స్ట్జెన్ ప్రమోటార్గా తప్పుకుంది. తర్వాత రేసు నిర్వహణకు ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్కు చెల్లించాల్సిన డబ్బు చెల్లించకపోవడంతో కార్ రేస్ నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ఆ సంస్థ సమాచారం అందించింది. దీంతో అప్పటి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాలతో అర్వింద్కుమార్ హెచ్ఎండీఏ ప్రమోటర్గా ఉంచి ఫార్ములా-ఈకి కట్టాల్సిన మొత్తాన్ని హెచ్ఎండీఏ ఖాతా నుంచి రెండు దఫాలుగా బదిలీ చేశారు.
రూ.54.88 కోట్లు దుర్వినియోగం : సీజన్ 10 నిర్వహణకు సంబంధించి 2023 అక్టోబర్ 3, 11 తేదీల్లో హెచ్ఎండీఏ సాధారణ నిధుల నుంచి ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్ రూ.45.71 కోట్లు విదేశీ కరెన్సీ రూపంలో బదిలీ చేశారు. ఇది ఆర్బీఐ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగిందంటూ ఐటీ శాఖ హెచ్ఎండీఏకు రూ.8.07 కోట్ల జరిమానా విధించింది. ఇలా ఈ వ్యవహారంలో హెచ్ఎండీఏ ఖజానా నుంచి మొత్తం రూ.54.88 కోట్లు దుర్వినియోగం అయ్యాయని ఏసీబీ ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది.
ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. దర్యాప్తులో భాగంగా ఏసీబీ అధికారులు పలుమార్లు నిందితులను ఇప్పటికే విచారించారు. కేటీఆర్, అర్వింద్కుమార్, బీఎల్ఎన్రెడ్డిలను రెండుసార్లు ప్రశ్నించారు. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్ ప్రతినిధులను సైతం ఆన్లైన్లో విచారించారు.
