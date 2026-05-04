ఏసీబీ వలలో మరో అవినీతి తిమింగలం - రూ.లక్ష లంచం తీసుకుంటూ చిక్కిన జూనియర్​ అసిస్టెంట్

బోరబండ జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో ఏసీబీ తనిఖీలు - రూ.లక్ష లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీలత - డీఎస్పీ మాజిద్ అలీఖాన్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న సోదాలు

ACB RAIDS ON GHMC OFFICE BORABANDA
Published : May 4, 2026 at 5:04 PM IST

ACB catches Jr Assistant taking bribe in Borabanda : రాష్ట్రంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు వరుస దాడులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని శాఖల్లో అధికారులు, సిబ్బంది తీరు మాత్రం మారడం లేదు. డబ్బులిస్తేనే పనవుతుందని, ఫైళ్లు కదులుతాయని మధ్యవర్తులతో చెప్పిస్తున్నారు. అడిగినంత సమర్పించుకుంటేనే పని జరుగుతుందని వసూళ్ల దందా సాగిస్తున్నారు. తాజాగా బోరబండలో లంచం తీసుకుంటూ ఓ అధికారిణి ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ ​హ్యాండెడ్​గా చిక్కారు. రోజుల వ్యవధిలోనే పలువురు అధికారులు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడటం కలకలం రేపుతోంది.

రూ.లక్ష లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కి : బోరబండ జీహెచ్​ఎంసీ ఆఫీసులో ఏసీబీ (అవినీతి నిరోధక శాఖ) తనిఖీలు నిర్వహించింది. జూనియర్​ అసిస్టెంట్ శ్రీలత రూ.లక్ష లంచం తీసుకుంటుండగా అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు రెడ్ ​హ్యాండెడ్​గా పట్టుకున్నారు. ఏసీబీ డీఎస్పీ మాజీద్​ అలీ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. హౌస్​ కన్​స్ట్రక్షన్​ కోసం వెంకటేశ్​ అనే వ్యక్తి నుంచి రూ.5 లక్షలు డిమాండ్ చేసిందని, ఇవాళ ఓ సూపర్​ మార్కెట్​ వద్ద జూనియర్​ అసిస్టెంట్ లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ ​హ్యాండెడ్​గా పట్టుకున్నామని అధికారులు వివరించారు. తమకు గత నెల 24వ తేదీన వెంకటేశ్​ నుంచి ఫిర్యాదు అందిందని తెలిపారు.

వరంగల్​ సబ్ ​రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయంలో సోదాలు : ఇటీవల కాలంలో పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలపై ఏపీబీ వరుస దాడులు నిర్వహిస్తూ లంచావతారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తోంది. ఇటీవలే వరంగల్ సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్​, సహా సబ్-రిజిస్ట్రార్‌ నివాసాల్లో నిర్వహించిన ఏసీబీ తనిఖీల్లో భారీగా అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆకస్మిక తనిఖీలను నిర్వహించిన అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు లెక్కల్లో చూపని భారీ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సబ్​ రిజిస్ట్రార్, అధికారుల ఇళ్లలో భారీ మొత్తంలో పసిడి, వెండి ఆభరణాలను గుర్తించారు. ఇటీవల సబ్​రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపై గురువారం వరంగల్‌ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులు 20 మంది అనధికార ఏజెంట్లు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

