లేఅవుట్ అనుమతికి రూ.30 లక్షల డిమాండ్ - ఏసీబీకి చిక్కిన సర్వేయర్, తహసీల్దార్
ACB Arrested Abdullapurmet MRO : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సర్వేయర్ శ్రీనివాసులు, తహసీల్దార్ సుదర్శన్రెడ్డిలను ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. రూ.20 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు పట్టుకున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 8:50 AM IST
ACB Arrested Abdullapurmet MRO : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలంలో అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో ఏసీబీ దాడులు వణుకు పుట్టించాయి. లేఅవుట్ అనుమతుల కోసం ఏకంగా రూ.30 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేసిన తహసీల్దార్, మండల సర్వేయర్ ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు. రూ.20 లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెండ్గా పట్టుకున్నారు.
లేఅవుట్ మంజూరు చేయాల్సి ఉండగా
అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పరిధిలోని ఓ భూమికి సంబంధించి హెచ్ఎండీఏ నిబంధనల ప్రకారం లేఅవుట్ మంజూరు చేయాల్సి ఉంది. దీనికోసం క్షేత్రస్థాయి సర్వే నిర్వహించి, జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వే రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉండగా, మండల సర్వేయర్ శ్రీనివాసులు, తహసీల్దార్ సుదర్శన్ రెడ్డిలు ఫిర్యాదుదారుడి నుంచి భారీ మొత్తంలో లంచం డిమాండ్ చేశారు.
రూ.30 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా
లేఅవుట్ జాయింట్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్వే నివేదిక కోసం రూ.30 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా, చివరికి రూ.20 లక్షలకు ఒప్పందం కుదిరింది. అధికారులు కోరినంత భారీ లంచం ఇచ్చుకోలేక, తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురైన బాధితుడు, చివరకు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ఏసీబీ అధికారుల బృందం పక్కా ప్లాన్తో అరెస్ట్ చేసింది.
ఏకకాలంలో ఏసీబీ బృందాల విస్తృత సోదాలు
ఘటనా స్థలంలోనే సర్వేయర్ నుంచి రూ.20 లక్షల లంచం సొమ్మును స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, వెంటనే కెమికల్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో సర్వేయర్ చేతి వేళ్లకు పాజిటివ్ ఫలితాలు వచ్చాయి. అనంతరం ఏసీబీ అధికారులు ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒకవైపు విచారణ కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు అధికారులిద్దరి నివాసాలలో ఏకకాలంలో ఏసీబీ బృందాలు విస్తృత సోదాలు చేపట్టాయి. నిందితులిద్దరినీ నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు ఏసీబీ తెలిపింది. కేసు నమోదు చేసి, పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఏసీబీ వర్గాలు తెలిపాయి.
అవినీతి నిరోధక శాఖ ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున దాడులు చేస్తోంది. కోట్లాది అక్రమ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకుంటోంది. నిందితులపై కేసులు నమోదు చేస్తోంది. అయినా చాలా మంది అధికారుల్లో ఆశ వదలడం లేదు. లంచాలకు అలవాటు పడి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు.
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