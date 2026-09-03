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టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం అరెస్టు - ఇంట్లో రూ.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తింపు

లోకనాథం ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో ముగిసిన ఏసీబీ సోదాలు - టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం అరెస్టు - నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో లోకనాథంను హాజరుపరచనున్న ఏసీబీ

TTD Deputy EO Lokanatham
టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం అరెస్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 10:03 AM IST

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TTD Deputy EO Lokanatham : టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథాన్ని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. లోకనాథం ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు ముగిశాయి. నిన్న ఉదయం నుంచి ఇవాళ్టి వరకు ఏసీబీ తనిఖీలు కొనసాగాయి. ఇవాళ నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో లోకనాథంను ఏసీబీ అధికారులు హాజరుపరచనున్నారు.

ఇంట్లో రూ.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తింపు: టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం ఇంట్లో రూ.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 2 కిలోల బంగారం, 6.5 కిలోల వెండి, రూ.12 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లోకనాథం, కుమారుడి పేరిట 4 ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, తిరుపతి శ్రీనివాసనగర్‌లో ఫ్లాట్‌, గొల్లవానిగుంటలో 2 ఇళ్లు, వడమాలపేట మండలం పాదిరేడులో ఒక ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. కల్తీ నెయ్యి కేసులో మాజీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చిన్నఅప్పన్న విచారణలో వెల్లడైన పలు అంశాలు ఆధారంగా లోకనాథంపై కేసు నమోదు చేశారు.

కారుణ్య నియామకంతో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా: 1989 ఫిబ్రవరి 1న కారుణ్య నియామకం కింద లోకనాథం టీటీడీలో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా చేరారు. అనంతరం సీనియర్‌ అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్‌ ఈవోగా ఉద్యోగోన్నతి పొందారు. 2023 ఏప్రిల్‌ నుంచి శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవోగా తిరుమలలో పనిచేస్తున్నారు. అంతకుముందు తిరుచానూరులో విధులు నిర్వర్తించారు. గతేడాది తిరుపతిలోని శ్రీగోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి బదిలీ వచ్చినా, శ్రీవారి ఆలయానికి నియమితులైన టీటీడీ అధికారి వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలురని ఆరోపణలు రావడంతో బదిలీలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలో లోకనాథం డిప్యూటీ ఈవోగా కొనసాగుతున్నారు. ఏసీబీ అధికారులు బుధవారం తిరుమలలోని బీటైప్‌ క్వార్టర్స్‌లో ఉన్న ఆయన గదిని ఆధీనంలోకి తీసుకున్నప్పటికీ సోదాలు చేయలేదు.

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