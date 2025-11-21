రూ.కోట్లలో అవినీతి - ఏపీఎంఐడీసీ జనరల్ మేనేజర్ సూర్యకళ అరెస్టు
అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెట్టారనే అభియోగాలు - విజయవాడతో పాటు హైదరాబాద్, విశాఖలో ఏసీబీ తనిఖీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 7:57 PM IST
ACB Officials Arrest APMIDC General Manager Suryakala: అక్రమార్జన కేసులో రాష్ట్ర వైద్య మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎంఐడీసీ) జనరల్ మేనేజర్ మల్లాది వెంకట సూర్యకళను అవినీతి నిరోధకశాఖ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెట్టారనే అభియోగాలపై వచ్చిన సమాచారం మేరకు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడలలోని సూర్యకళకు చెందిన బంధువుల ఇళ్లల్లో సోదాలు జరిపారు. నాలుగు చోట్ల ఏకకాలంలో అదికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇంకా ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు, వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించి 27 డాక్యమెంట్లను గుర్తించారు. వివిధ బ్యాంకులలో 2 కోట్ల రూపాయల వరకు ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు, బ్యాంకు నిల్వలను కనుగొన్నారు.
ఇంట్లో 9 లక్షల రూపాయల నగదు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, 2 కార్లను అదికారులు గుర్తించారు. వీటి విలువ 6 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. సూర్యకళను అరెస్టు చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు ప్రకటించారు. గతంలో రెవెన్యూశాఖలో వివిధ హోదాల్లో సూర్యకళ పని చేశారు. విజయనగరం ఆర్డీఓతోపాటు సింహాచలం ఈవోగా విధులు నిర్వహించారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో పని చేసిన సమయంలో వచ్చిన ఆరోపణలపై క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి నిర్ధారణకు వచ్చిన మీదట ఏసీబీ అధికారులు ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల అభియోగాలపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం.
అవినీతిపై ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవినీతి జరుగుతుంటే ఆ సమాచారాన్ని ఏసీబీ టోల్ ఫ్రీ నెంబరు 1064 లేదా ఏసీబీ మొబైల్ నెంబరు 9440440057 లేదా ఏసీబీ ఈ మెయిల్కు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వ అధికారుల అక్రమార్జనకు చెందిన సమాచారాన్ని తాము వివరాలు ఇచ్చిన వారి విషయాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని అధికారులు తెలిపారు.
ACB Raids in Sub-Registrar Offices: ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ తనిఖీలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. 120 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అధికారులు ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం, ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు, విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం, సత్యసాయి జిల్లాలోని చిలమత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలోని స్టోన్హౌస్పేట, విశాఖపట్నం జిల్లాలోని మధురవాడ, పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట తదితర సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలోనే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఈ దాడులు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
