ఏసీబీలో ఇంటి దొంగలు - డబ్బులిస్తే కేసు మూసివేయిస్తానంటూ ఇన్స్పెక్టర్ బేరసారాలు
Corrupted officers in ACB : ఓ ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్ వ్యవహారశైలి ఆ శాఖ ప్రతిష్టకు మచ్చ తెచ్చేలా మారింది. ఓ కేసులో చిక్కిన నిందితుడి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయడం సంచలనంగా మారింది.
Published : November 25, 2026 at 7:44 AM IST
మిమ్మల్ని కేసులో నుంచి తప్పించేందుకు సహకరిస్తా! 30 లక్షలు ఇస్తే కేసు నీరుగార్చేలా చేసి మీకు అనుకూలంగా మార్చేస్తా! అయితే మీరు మాత్రం దర్యాప్తు అధికారి కక్ష కట్టినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని మాపై ఫిర్యాదు చేయండి! అప్పుడు మాకెలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు! ఇదీ ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో నిందితుడితో ఓ ఏసీబీ అధికారి సాగించిన సంభాషణ. కంచే చేను మేసిన విధంగా అవినీతిని నిరోధించాల్సిన అధికారే లంచాల బాట పట్టిన వ్యవహారం ప్రస్తుతం ఏసీబీ అధికార వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లంచగొండుల ఆట కట్టించాల్సిన ఏసీబీ అధికారులే అక్రమార్కులతో చేతులు కలిపి లంచం డిమాండ్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓ వైపు వరుస ట్రాప్ కేసులు, మరోవైపు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులతో అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తున్న తరుణంలో, ఓ ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్ వ్యవహారశైలి ఆ శాఖ ప్రతిష్టకు మచ్చ తెచ్చేలా మారింది. బాధితుడిగా మారిన సదరు నిందితుడు నేరుగా ఏసీబీ ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు సదరు ఇన్స్పెక్టర్పై బదిలీ వేటు వేసి, అంతర్గత విచారణ చేయాలని ఆదేశించారు.
కాంట్రాక్టర్ ములాఖత్
హైదరాబాద్ శివార్లలో విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఓ అధికారిపై ఏడాది క్రితం నమోదు చేసిన ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఈ వ్యవహారం అంతా నడిచింది. బెయిల్పై విడుదలైన నిందితుడు తన కేసును పర్యవేక్షిస్తున్న ఇన్స్పెక్టర్ లంచం డిమాండ్ చేశారంటూ ఏసీబీ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గతేడాది సెప్టెంబరులో నిందితుడు కారాగారంలో ఉన్న సమయంలో ఓ కాంట్రాక్టర్ ములాఖత్పై ఆయన్ను కలిశాడు. నిందితుడి కేసును పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారి తనకు బాగా పరిచయమంటూ డబ్బులిస్తే కేసు మూసివేయించేలా చేస్తానంటూ చెప్పాడు. బెయిల్పై బయటికి వచ్చిన నిందితుడికి కాంట్రాక్టర్ మరోసారి ఫోన్చేసి అదే విషయం చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో బెయిల్ షరతుల నిమిత్తం నిందితుడు గతేడాది డిసెంబరులో ఏసీబీ కార్యాలయానికి వెళ్లినప్పుడు దర్యాప్తు బృందంలోని ఓ కీలకాధికారి చేసిన సూచనను ఆసరాగా చేసుకుని దర్యాప్తు అధికారి నిందితుడితో బేరసారాలు మాట్లాడారు.
నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అతడికి బినామీగా అదేహోదా కలిగిన అధికారిని కేసులో మరో అక్యుస్డ్గా చేర్చారు. అయితే ఉన్నతాధికారుల సమీక్షలో ఈ విషయం చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం. నిందితుడితో సమాన హోదా కలిగిన అధికారిని బినామీగా చూపడంపై సమీక్షించి సరైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో అతడి పేరు తొలగించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. అంతర్గతంగా జరిగిన ఈ అంశాన్ని దర్యాప్తు అధికారి తనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని నిందితుడిని మభ్యపెట్టారని తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే బినామీ జాబితాలో నుంచి సమాన హోదా కలిగిన అధికారిని తొలగించేందుకు రూ.15 లక్షలతో పాటు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసును తొలగించేందుకు మరో 15 లక్షలివ్వాలని డిమాండ్ చేసినట్లు నిందితుడు ఏసీబీ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
రూ.5 లక్షలు దర్యాప్తు అధికారికి
దర్యాప్తు అధికారి లంచం డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో పలు విడతలుగా బేరసారాలు జరిగినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. తొలుత ఈ ఏడాది మే 2న సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో విద్యుత్ శాఖకు చెందిన ఓ డీఈ నిందితుడికి ఫోన్ చేసి దర్యాప్తు అధికారి కలవాలంటున్నారని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడితో పాటు బినామీగా నమోదైన అధికారి ఇద్దరూ కలిసి దర్యాప్తు అధికారి ఇంటికి సమీపంలోని ఓ ఫార్మసీ దుకాణం వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడికి వచ్చిన దర్యాప్తు అధికారి వారిద్దరితో చర్చించారు.
బినామీగా ఉన్న అధికారి పేరును కేసు నుంచి తొలగించేందుకు రూ.15 లక్షలివ్వడానికి అంగీకరించడంతో అదే రోజు రూ.5 లక్షలు దర్యాప్తు అధికారికి ఇచ్చామని నిందితుడు ఏసీబీ ఉన్నతాధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అదే నెల 7న డీఈ మరోసారి ఫోన్ చేయడంతో నిందితుడు వెళ్లి దర్యాప్తు అధికారిని కలిశాడు. ఈ సమయంలో కారులోనే సంచరిస్తూ బినామీగా పేరు తొలగించేందుకు ఫైల్ తయారు చేస్తున్నామని మిగిలిన డబ్బులు సిద్ధం చేసుకోవాలని దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు. మరోవైపు అదే నెల 14న కూడా సంబంధిత డీఈ ఫోన్ చేసి డబ్బుల విషయం మాట్లాడారంటూ నిందితుడు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై అత్యంత గోప్యంగా, లోతుగా అంతర్గత విచారణ కొనసాగుతోంది. దర్యాప్తు అధికారిపై ఆరోపణలు రుజువైతే కఠిన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ డీల్లో మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించిన కాంట్రాక్టర్, విద్యుత్ శాఖ డీఈలతో పాటు ఇంకెవరికైనా బేరసారాలతో సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలోనూ అధికారులు కూపీ లాగుతున్నారు.
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