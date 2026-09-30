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బినామీల పేరిట భూములు - నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్‌ కేసులో మరో రూ.3.54 కోట్ల ఆస్తులను గుర్తించిన ఏసీబీ

నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్‌ లక్ష్మీభాస్కర్​ ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ దూకుడు పెంచింది. తాజాగా జరిపిన సోదాల్లో మరో రూ.3.54 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల్ని బినామీల పేరిట ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

NIMS Additional Superintendent Dr.Nori Lakshmi Bhaskar
నిమ్స్‌ అదనపు సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ నోరి లక్ష్మీభాస్కర్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 11:18 AM IST

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NIMS Dr Lakshmi Bhaskar ACB Case : బినామీ ఇంట్లో లక్షల రూపాయల నగదు, ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగి పేరుతో అక్రమాస్తులు, ఇలా నిమ్స్‌ అదనపు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్‌ లక్ష్మీభాస్కర్‌ కేసులో ఏసీబీ సోదాలతో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. హైదరాబాద్‌తో పాటు శివార్లలోని ఐదు ఇళ్లలో జరిపిన సోదాల్లో మరో రూ.3.54 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల్ని అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.12.3 కోట్లకు చేరింది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ లక్ష్మీభాస్కర్‌ను ఇప్పటికే అరెస్టు చేయగా తాజాగా సస్పెన్షన్‌ వేటు పడింది.

ఔట్​సోర్సింగ్ ఉద్యోగులే బినామీలు!
నిమ్స్‌ అదనపు మెడికల్‌ సూపరింటెండెంట్‌ నోరి లక్ష్మీభాస్కర్‌ అక్రమాల లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బహిర్గతమవుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌తో పాటు శివార్లలోని అయిదు ఇళ్లలో జరిపిన సోదాల్లో మరో రూ.3.54 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల్ని అధికారులు గుర్తించారు. నిమ్స్‌ ఉద్యోగి ధన్‌రాజ్‌ ఇంట్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో రూ.4.94 లక్షల నగదు లభ్యమైంది. ధన్‌రాజ్‌ను లక్ష్మీభాస్కర్‌ తన బినామీగా మార్చుకున్నట్లు గుర్తించిన ఏసీబీ నగదుతోపాటు స్థిరాస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.

నిమ్స్ అదనపు సూపరింటెండెంట్‌ లక్ష్మీభాస్కర్ ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు (ETV Bharat)

రూ.కోట్ల విలువైన ప్లాట్లు, పెట్టుబడులు
మహేశ్వరం ప్రాంతంలో రూ.57 లక్షల విలువైన మూడు వ్యవసాయ భూములను అధికారులు గుర్తించారు. బంజారాహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే కాలనీలోని వెంకటేశ్వర కోఆపరేటివ్‌ హౌసింగ్‌ సొసైటీలో రూ.2.7 కోట్ల విలువైన ఓపెన్‌ ప్లాట్‌ ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. రూ.20 లక్షల విలువైన రెండు పెట్టుబడులకు సంబంధించిన దస్త్రాలతో పాటు మరో రూ.3 లక్షలు ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చిన పత్రాలను కనుగొన్నారు. ఈ స్థిరాస్తులు నిమ్స్‌లోనే పనిచేస్తున్న ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగి డి.గణేశ్‌తో పాటు మరికొందరి పేర్లపై ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ఈ అక్రమాలు నాలుగేళ్లలోనే!
హైదరాబాద్‌లోని ఐదు ఇళ్లలో తనిఖీల్లో మరో రూ.3.54 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల్ని అధికారులు గుర్తించారు. ఈనెల 22న లక్ష్మీభాస్కర్‌ను అరెస్ట్‌ చేసిన రోజే అతనికి చెందిన రూ.8.76 కోట్ల విలువైన ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు బహిర్గతం కాగా తాజాగా అతడి బినామీల చిట్టా వెల్లడవ్వడంతో మరో రూ.3.54 కోట్ల ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. దీంతో లక్ష్మీభాస్కర్‌ ఆదాయానికి మించిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.12.3 కోట్లకు చేరింది.


తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో లక్ష్మీ భాస్కర్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ఈమేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిమ్స్‌కు సమాచారం అందడంతో అతనిపై వేటు వేస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. అతను అదనపు సూపరింటెండెంట్‌ హోదాలో గత నాలుగేళ్లలో అక్రమాలకు తెరతీసినట్లు తెలుస్తోంది.

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