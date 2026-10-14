ఏసీబీకి చిక్కిన తహసీల్దార్, సర్వేయర్ల ఆస్తులపై ఆరా - కందుకూరులో 10 ఎకరాల భూమి
ACB on Abdullapurmet Tahsildar Assets : తహసీల్దార్ సుదర్శన్రెడ్డి వీఆర్వో స్థాయి నుంచి తహసీల్దార్గా అబ్దుల్లాపూర్మెట్లోనే పని చేశారు. ఇక్కడ చాలామందితో పరిచయాలు పెంచుకుని బినామీలుగా మార్చి అక్రమంగా సంపాదించినట్లు చెబుతున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 10:17 AM IST
ACB on Abdullapurmet Tahsildar Assets : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో ఓ వ్యక్తి తనకున్న 10 ఎకరాల్లో లేఅవుట్ వేసేందుకు అనుమతి కోసం హెచ్ఎండీఏకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాడు. అందుకు ఆ భూమిని జాయింట్ సర్వే చేసి దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను హెచ్ఎండీఏ సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఇందులో స్థానిక రెవెన్యూ అధికారుల పాత్ర అత్యంత కీలకంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మార్వో సుదర్శన్రెడ్డితో కలిసి సర్వేయర్ శ్రీనివాసులు రూ.30 లక్షలు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. చివరికి రూ.20 లక్షలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని డబ్బులు తీసుకుంటుండగా ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు.
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో లేఅవుట్ల అనుమతుల పేరుతో కొందరు అధికారులు ఇష్టారీతిన కాసులు దండుకుంటున్నారు. ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రెవెన్యూ విభాగం వరకు లంచం ఇవ్వనిదే, ఏ పనికి సంబంధించిన ఫైలు కదలదనేది అందరికీ బహిరంగ రహస్యమే. లేఅవుట్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే తొలుత ఈ ఫైలు స్థానిక రెవెన్యూ విభాగానికి వెళుతుంది. అక్కడ రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు కలిసి జాయింట్ సర్వే చేసి సదరు భూమిలో ఎలాంటి వివాదాలు లేవని, నాలా కన్వర్షన్ జరిగినట్లు నిర్ధారించుకొని ఆ విషయాన్ని హెచ్ఎండీఏ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అధికారుల పరిశీలనకు వెళుతుంది.
అవినీతే ప్రధాన పాత్ర
హెచ్ఎండీఏలో మరోసారి ఇదే ఫైల్ను అదే రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించి, బీఫైల్ క్లియరెన్సు చేయాల్సిన పని ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ప్లానింగ్ అధికారికి, అక్కడి నుంచి నేరుగా డైరెక్టర్కు తర్వాత హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్కు చేరుతుంది. ఈ మొత్తం తతంగంలో మొదటి నుంచి అవినీతే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు ఎన్వోసీల పేరుతో భారీగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ తహసీల్దార్ సుదర్శన్రెడ్డి రూ.లక్షల్లో వసూళ్లకు పాల్పడుతుండటంతో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది.
వీఆర్వో స్థాయి నుంచి తహసీల్దార్గా తన ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని మొదలు పెట్టిన సుదర్శన్ రెడ్డి అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ప్రాంతంలో చాలామందితో మంచి సంబంధాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వారిని తన బినామీలుగా మార్చుకొని భారీ ఎత్తున అక్రమ సంపాదనకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక సర్వేయర్ శ్రీనివాసులు అవినీతికి మొదలు చివర అనేదే లేకుండా పోయింది. ఇంటి నుంచి సర్వే చేసేందుకు వెళ్లాలంటే ఆయా వ్యక్తులు కచ్చితంగా కారు పంపాల్సిందే. సర్వే తర్వాత విందు భోజనం అనంతరం అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అడిగినంత ముడుపులు సమర్పించుకోవాలి. లేదంటే తహసీల్దార్తో కలిసి రకరకాల ఇబ్బందులు పెడుతుంటారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి.
కందుకూరులో 10 ఎకరాల భూమి, నల్గొండ జిల్లాలో ప్లాట్లు
తహసీల్దార్ సుదర్శన్ రెడ్డి, సర్వేయర్ శ్రీనివాస్లను విచారణ చేసింది. వారి ఆస్తులపై పలు రకాల ప్రశ్నలు అడిగి సమాచారం రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. తహసీల్దార్ సుదర్శన్ రెడ్డికి రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులో 10 ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు విచారణలో గుర్తించారు. ఆస్తి కొనుగోలు చేశారా? లేక వారసత్వంగా వచ్చిందా? అని ఆరా తీస్తున్నారు. అలాగే సర్వేయర్ శ్రీనివాసులుకు నల్గొండ జిల్లాలో ప్లాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి ఆ వివరాలపై కూపీ లాగుతున్నారు. మరోవైపు సుదర్శన్రెడ్డి, శ్రీనివాసులు అరెస్టు నేపథ్యంలో అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలంలో కొన్ని భూ లాదేవీలకు సంబంధించి విజిలెన్స్ శాఖ రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారుల వ్యవహారంపై ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. మూడు శాఖల అధికారులు మండల పరిధిలోని పసుమాముల, పెద్దఅంబర్పేట్ తదితర గ్రామాల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించారని తెలుస్తోంది.
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