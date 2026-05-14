ఫార్ములా ఈ కారు కేసు - జులై 31న విచారణకు హాజరవ్వాలని కేటీఆర్కు సమన్లు
ఫార్ములా ఈ-కారు కేసును విచారణకు స్వీకరించిన హైకోర్టు - కేటీఆర్, అర్వింద్కుమార్, బీఎల్ఎన్రెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు సమన్లు - జులై 31న విచారణకు హాజరు కావాలని ఏసీబీ కోర్టు ఆదేశం
Published : May 14, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 6:33 PM IST
ACB Court Summons To KTR : ఫార్ములా ఈ కార్ రేసు కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, అర్వింద్కుమార్, బీఎల్ఎన్ రెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. జులై 31న విచారణకు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ కారు కేసులో ఏసీబీ ఛార్జిషీటు వేసింది. ఏ1- కేటీఆర్, ఏ2-అర్వింద్కుమార్, ఏ3- బీఎల్ఎన్రెడ్డి, ఏ4- కన్సల్టెంట్ కిరణ్ మల్లేశ్వర్రావు, ఏ5గా ఎఫ్ఈఓ సంస్థను ఛార్జిషీటులో చేర్చింది.
2023లో విదేశీ సంస్థకు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి డబ్బులు చెల్లించారని కేసు నమోదైంది. హెచ్ఎండీఏ ఖాతా నుంచి రూ.55కోట్లు ఎఫ్ఈఓ సంస్థకు బదిలీ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గతంలో కేటీఆర్, అర్వింద్కుమార్, బీఎల్ఎన్రెడ్డి, ఎఫ్ఈఓ ప్రతినిధులను ఏసీబీ అధికారులు ప్రశ్నించారు.
