ETV Bharat / state

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసు - వాసుదేవ రెడ్డికి బెయిల్ మంజూరు

2, 4 సోమవారాల్లో విచారణ అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశం - పాస్​పోర్టు సరెండర్ చేయడంతో పాటు రూ.లక్ష చొప్పున ఇద్దరు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని షరతులు

ACB Court Granted Bail To Vasudeva Reddy On Liquor Scam Case
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ACB Court Granted Bail To Vasudeva Reddy On Liquor Scam Case : మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు వాసుదేవ రెడ్డికి ఏసీబీ న్యాయస్థానం బెయిల్ మంజూరు చేసింది. 2, 4 సోమవారాల్లో విచారణ అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని పాస్​పోర్టు సరెండర్ చేయాలని, రూ.లక్ష చొప్పున ఇద్దరు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని బెయిల్ షరతులు విధించింది. ఇదే కేసులో మరో నిందితుడు ప్రణయ్ ప్రకాష్ బెయిల్ పిటిషన్​ను న్యాయస్థానం డిస్మిస్ చేసింది. ఇదే కేసులో మరో ముగ్గురు నిందితులు ధనుంజయ రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప, కృష్ణమోహన్ రెడ్డిల రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ పూర్తి అయ్యింది. తీర్పు ఏప్రిల్ 24వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు : మద్యం కుంభకోణంలో ఏపీ స్టేట్ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (APSBCL) ఎండీగా వ్యవహరించిన వాసుదేవరెడ్డి సహ కుట్రదారుగా సిట్ ఇప్పటికే తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాతో కలిసి కుట్రకు రూపకల్పన, అమలులో ప్రధాన పాత్రధారిగా నిర్ధారించింది. ముడుపుల కోసం డిస్టలరీ యజమానులను బెదిరించారని, అంగీకరించని బ్రాండ్లకు ఆర్డర్లు ఇవ్వకుండా తొక్కిపెట్టేశారని రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించింది. అందరూ కలిసి రూ.3,570 కోట్లు దోచుకున్నారని సిట్ ఆరోపించింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోని మద్యం కుంభకోణంలో A2 వాసుదేవరెడ్డిని అరెస్టు చేసిన సిట్‌ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. 2019 కంటే ముందు అత్యంత పారదర్శకంగా ఆటోమేటేడ్‌ విధానంలో ఉన్న మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ వ్యవస్థను పూర్తిగా విధ్వంసం చేసి ఆ స్థానంలో మాన్యువల్‌ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టటం ద్వారా కుంభకోణానికి దారులు తెరిచారని సిట్‌ వెల్లడించింది.

డిస్టిలరీల యజమానులపై వాసుదేవరెడ్డి ఒత్తిడి: వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు ముడుపులు చెల్లించే బ్రాండ్లకే అత్యధికంగా సరఫరా ఆర్డర్లు లభించేలా, అందుకు అంగీకరించని బ్రాండ్లను చంపేసేలా చేశారని తెలిపింది. సరఫరా ఆర్డర్లు కావాలంటే వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాతో కలిసి సెటిల్‌ చేసుకోవాలని వారు చెప్పినట్లుగా ముడుపులు చెల్లించాల్సిందేనంటూ డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులపై వాసుదేవరెడ్డి ఒత్తిడి తెచ్చి బెదిరించారని వివరించింది. తద్వారా ఈ కుంభకోణంలో వాసుదేవరెడ్డి, మిగతా వారందరూ కలిసి రూ.3,570 కోట్లు దోచుకున్నారని ఏసీబీ కోర్టులో సమర్పించిన రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సిట్‌ అధికారులు వెల్లడించారు.

మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులకు హుకుం: ఒక్కో మద్యం కేసుకు 150 నుంచి 600 రూపాయల వరకు ముడుపులు వసూలు చేశారని సిట్‌ ఆరోపించింది. ఒక్కో బీరు కేసుపై 50 చొప్పున ముడుపులు చెల్లించాలని వాసుదేవరెడ్డి మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులకు హుకుం జారీ చేశారని సిట్‌ పేర్కొంది. ముడుపుల సొమ్ము ఎవరికి, ఎక్కడ చెల్లించాలో కూడా వాసుదేవరెడ్డే డిస్టిలరీల యజమానులకు చెప్పేవారని ఇవ్వటానికి నిరాకరించిన వారికి ఆర్డర్లు ఇచ్చేది లేదని బెదిరించేవారని సిట్‌ తెలిపింది.

SNJ గ్రూపు తొలుత ముడుపులు చెల్లించటానికి నిరాకరించటంతో వారికి ఆర్డర్లు ఇవ్వలేదని, అంతకు ముందున్న పెండింగ్‌ బిల్లులు చెల్లించకుండా నిలిపేశారని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సిట్‌ పేర్కొంది. ముడుపులివ్వటానికి అంగీకరించిన తర్వాతే సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కాయని అనేక డిస్టిలరీలది ఇదే పరిస్థితి అని రిమాండ్‌ రిపర్టులో సిట్‌ వెల్లడించింది. తాజాగా ఈ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు వాసుదేవ రెడ్డికి ఏసీబీ న్యాయస్థానం బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

TAGGED:

AP LIQUOR SCAM CASE UPDATES
VASUDEVA REDDY IN LIQUOR CASE
BAIL PETITION OF VASUDEVA REDDY
MADHYAM CASE VASUDEVAREDDY BAIL
ACB COURT BAIL TO VASUDEVA REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.