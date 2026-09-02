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15 ఏళ్ల తర్వాత తిరుమలలో ఏసీబీ దాడులు - టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో ఇంట్లో సోదాలు

శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం ఇంట్లో ఏసీబీ తనిఖీలు - తిరుపతిలోని పెదకాపు లేఔట్‌లో లోకనాథం ఇల్లు, బంధువుల ఇళ్లలో సోదాలు - ఏడు బృందాలుగా ఏర్పడి తనిఖీలు చేస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు

ACB Raids on TTD Deputy EO House
తిరుమలలోని టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం గది బయట పోలీసుల పహారా (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 11:44 AM IST

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ACB Raids on TTD Deputy EO House : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిప్యూటీ ఈవో మెండు లోకనాథం నివాసంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం నుంచి తిరుపతి పెదకాపు లేఔట్​లోని లోకనాథం ఇంటితో పాటు ఆయన బంధువుల ఇళ్లలోనూ ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఏసీబీ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7 బృందాలుగా ఏర్పడిన అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

తిరుమలలో లోకనాథంకు సంబంధించిన వసతి గృహంతో పాటు, తిరుపతిలోని లోకనాథం ఇద్దరు బావమరుదుల ఇళ్లతో పాటు, ఏర్పేడు మండలం చెల్లూరులోని అతని సోదరుడి నివాసంలో కూడా తనిఖీలు చేపట్టారు. తిరుపతి ఎస్టీవీ నగర్‌ ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్‌ లాకర్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఏసీబీ దాడుల సమయంలో లోకనాథం ఇంట్లోనే ఉన్నారు.2011లో టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో భూపతిరెడ్డి నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత టీటీడీ ఉద్యోగి నివాసంలో తనిఖీలు చేయడం ఇదే తొలిసారి.

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ACB RAIDS TIRUMALA DEPUTY EO HOUSE
ACB RAIDS ON TTD DEPUTY EO HOUSE
డిప్యూటీ ఈవో ఇంట్లో ఏసీబీ తనిఖీలు
TTD DEPUTY EO MENDU LOKANATHAM
ACB RAIDS ON TTD DEPUTY EO HOUSE

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