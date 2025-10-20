చెక్పోస్టులు రద్దు చేసినా ఆగని అవినీతి - రాష్ట్రంలో 12 చోట్ల ఏసీబీ దాడులు
ప్రైవేటు సిబ్బందిని పెట్టుకుని యథేచ్ఛగా అక్రమ వసూళ్లు చేస్తున్న రవాణాశాఖ చెక్పోస్టులు - చెక్పోస్టులను రద్దు చేస్తూ జులైలోనే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెక్పోస్టులపై ఏసీబీ దాడులు
Published : October 20, 2025 at 7:12 PM IST
ACB Raids In RTA Check Posts Telangana : అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన రవాణాశాఖ చెక్పోస్టుల్లో అవినీతి రవాణా అవుతోంది. కొందరు అధికారులు ప్రైవేటు సిబ్బందిని పెట్టుకుని యథేచ్ఛగా అక్రమ వసూళ్లు కొనసాగిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని రవాణాశాఖ చెక్పోస్టులను రద్దు చేస్తూ జులై ఆఖరి వారంలోనే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నెల రోజులు ఆలస్యంగా జీఓ జారీ అయ్యింది.
ఉత్తర్వులు వచ్చి దాదాపు రెండు నెలలు గడుస్తున్నా చెక్పోస్టులను ఇంకా తొలగించలేదు. వాటి స్థానంలో ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు పెట్టాలని నెలల క్రితమే నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆచరణలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు జరగకుండా రవాణాశాఖలోనే కొందరు వ్యూహాత్మకంగా ప్రక్రియను ఆలస్యం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోది. ఫిర్యాదులు వెల్లు వెత్తడంతో అవినీతి నిరోధకశాఖ (ఏసీబీ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెక్పోస్టులపై తాజాగా దాడులు చేయడం అక్కడి అక్రమాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
చెక్పోస్టులను రద్దు చేసినా : జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చాక చెక్పోస్టుల అవసరం దాదాపుగా తగ్గింది. కేంద్రం సూచనల మేరకు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు సంవత్సరాల క్రితమే చెక్పోస్టులను రద్దు చేశాయి. కానీ మన రాష్ట్రంలోనే నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి. ఏడాదిన్నర క్రితమే తెలంగాణలో చెక్పోస్టుల రద్దుకు రావాణాశాఖ నిర్ణయం తీసుకున్నా కొందరు అధికారుల బలమైన ఒత్తిళ్ల కారణంగా ఇన్నాళ్లు ఆ నిర్ణయం వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు రెండు నెలల క్రితం జీఓ జారీ అయినా అవినీతి అధికారుల తీరు మారడంలేదు.
12 చెక్పోస్టుల్లో ఏసీబీ దాడులు : ఈ ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 15 రవాణాశాఖ చెక్పోస్టులలో 12 చోట్ల ఏసీబీ దాడులు జరిపింది. తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత ఇన్నిచోట్ల ఒకే సారి దాడులు జరగడం ఇదే తొలిసారి. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని సాలూర, నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జునసాగర్ చెక్పోస్టుల మీదుగా వచ్చే వాహనాల సంఖ్య తక్కువ. ఈ రెండింటితో పాటు ఆలంపూర్ను మినాహాయించి మిగతా 12 చెక్పోస్టుల్లో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు.
ప్రైవేటు సిబ్బందితో అవినీతి : చెక్పోస్టుల్లో అధికారులు ప్రైవేటు వ్యక్తుల్ని నియమించుకుని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే లారీలను గంటల తరబడి ఆపుతూ భారీగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు. డబ్బాలు పెట్టి మరీ డ్రైవర్లు, వాహనదారుల నుంచి లంచాలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ అవినీతి సొమ్ములో అక్కడి ఉద్యోగులు, అధికారులతో పాటు పైస్థాయి వారికీ వాటాలందుతున్నట్లు ఆరోపణలు బలంగా ఉన్నాయి.
జులై నెలలో చెక్పోస్టులపై ఏసీబీ పెద్దఎత్తున దాడులు జరిపినా, అక్రమాలను ఆపకపోవడం గమనార్హం. వరంగల్ జిల్లా డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారిగా పనిచేసిన ఓ ఆఫీసర్ ఇంటిపై కొన్ని నెలల క్రితం ఏసీబీ దాడులు చేసి రూ.4 కోట్లు అక్రమాస్తులు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ ఎంవీఐ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు.
అక్రమాలపై దృష్టి పెట్టలేకపోతున్న అధికారులు : అటు రహదారి భద్రతతో పాటు ఇటు వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు, ఫిట్నెస్ పరీక్షలు, వాహనదారులకు లైసెన్సులు వంటి అనేక కీలక బాధ్యతలు ఉన్న రవాణాశాఖలో కమిషనర్లు తరచూ మారుతున్నారు. గడిచిన రెండేళ్లలోనే నలుగురు అధికారులు వచ్చారు. జ్యోతిబద్ధప్రకాశ్, ఇలంబర్తి, సురేంద్రమోహన్ రవాణాశాఖ కమిషర్లుగా కొద్దినెలలే పనిచేయగా రఘునందన్రావు ఇటీవల బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ కమిషనర్లు పూర్తిగా రవాణాశాఖకే కాకుండా ఇతర శాఖలకు కీలక బాధ్యతల్లో ఉండటం, అదనపు పనులు అప్పజెప్పుతుండటంతో వారు అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
రూ.4 లక్షల నగదు స్వాధీనం : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చెక్పోస్టుల్లో శనివారం రాత్రి అవినీతి నిరోధక శాఖ ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించి రూ. 4,18,800 నగదు స్వాధీనం చేసుకుంది. దీంతో రోడ్డు రవాణాశాఖ నిర్వహిస్తున్న చెక్పోస్టులు వసూళ్ల కేంద్రాలుగా మారాయనే విషయం మరోమారు వెల్లడైంది. ఈ మేరకు వస్తున్న ఫిర్యాదులపై ఏసీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ చారుసిన్హా ఆదేశాల మేరకు అధికారులు ఒకేసారి 12 చోట్ల ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు.
త్వరలోనే వారిపై కేసులు నమోదు : నల్గొండ జిల్లా విష్ణుపురం, సూర్యాపేట-కోదాడ, నారాయణపేట-కృష్ణ, ఆదిలాబాద్-బోరాజ్, నిర్మల్-భైంసా, కుమురంభీం-ఆసిఫాబాద్ జిల్లా వాంకిడి, కామారెడ్డి జిల్లా సలబత్పూర్-మద్నూర్, పెంబర్తి, సంగారెడ్డి-జహీరాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం-పాల్వంచ, అశ్వారావుపేట, ఖమ్మం జిల్లా ముత్తగూడెం చెక్పోస్టుల్లో సోదాలు జరిగాయి. త్వరలోనే సంబంధిత అధికారులపై కేసులు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.
