సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో ఏసీబీ దాడులు - అటెండర్ ఇంట్లో రూ.కోటి ఆస్తులు!
సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు - విశాఖ సూపర్బజార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయ అటెండర్ ఇంట్లో దాదాపు రూ.కోటి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇంట్లో సుమారు రూ.కోటి విలువైన స్థిర, చరాస్తుల పత్రాలు స్వాధీనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 3:15 PM IST
ACB Raids In Junior Assistant House : Statewide ACB Raids in Sub Registrar Offices: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ సోదాలు చేపట్టింది. ఆకస్మిక తనిఖీల్లో 4 చోట్ల క్రిమినల్ కేసులు ఏసీబీ అధికారులు నమోదు చేశారు. సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ సిబ్బందికి చెందిన 14 ఇళ్లలో సోదాలు చేపట్టారు. నవంబరు 5, 6 తేదీల్లోనూ పలు సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. గత నెలలో సిబ్బంది నుంచి అధికారులు పెద్దమొత్తంలో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఏసీబీ (అవినీతి నిరోధకశాఖ) గత నెలలో సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో చేపట్టిన తనిఖీల దర్యాప్తు కొనసాగించగా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. మంగళవారం విశాఖలోని కొందరు ఉద్యోగుల ఇళ్లల్లో తనిఖీలు చేయగా భారీగా స్థిర, చరాస్తులను గుర్తించారు. సూపర్బజార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో అటెండర్గా పని చేస్తున్న బి. ఆనంద్కుమార్ ఇంట్లో దాదాపు రూ.కోటి విలువైన ఆస్తులను గుర్తించగా అదే కార్యాలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా విధులను నిర్వహిస్తున్న త్రిపురగిరి సుధారాణి ఇంట్లో సుమారు రూ.కోటి విలువైన స్థిర, చరాస్తుల పత్రాలను కనుగొన్నారు. సబ్రిజిస్ట్రార్ మోహనరావు ఇంట్లో కూడా స్థిరాస్తులు, మోటారు వాహనాలకు సంబంధించి పలు ఆస్తుల పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనిశా రోజంతా జరిపిన తనిఖీల్లో కొంత నగదు, బంగారు ఆభరణాలు కొన్ని కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఏకకాలంలో నాలుగు చోట్ల!: సూపర్బజార్ కార్యాలయంతో పాటు మధురవాడ, పెదగంట్యాడలో గత నెల 5న ఏసీబీ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఆ సమయంలో సూపర్బజార్ కార్యాలయంలో లెక్కచూపని రూ. 10 వేలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అప్పట్లో వరుసగా రెండు రోజుల పాటు అధికారులు ఆయా కార్యాలయాల నుంచి పత్రాలు, డాక్యుమెంట్లను సేకరించి దర్యాప్తు కొనసాగించారు. ఇందులో భాగంగా సూపర్బజార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయ సిబ్బంది ఇళ్లల్లో కూడా ఒకే సమయంలో నాలుగు చోట్ల ఈ సోదాలు చేపట్టారు.
మంగళవారం అటెండర్ కార్యాలయం తాళాలు తీసి తలుపులను తెరవాలి. ఆయన రాకపోవడం, ఫోన్లో సంప్రదించినా స్పందించకపోవడంతో అతనిని ఏసీబీ అధికారులు తీసుకువెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఉదయమే ఏసీబీ అధికారులు కొందరు ఉద్యోగుల ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. సబ్రిజిస్ట్రార్ ఇంట్లోకి వెళ్లిన బృందం కొన్ని స్థిరాస్తుల పత్రాలను గుర్తించింది. , డాక్యుమెంట్లు, పత్రాలను రెండు మూటల్లో అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ ఉద్యోగులపై ఏసీబీ క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసింది. అందులో భాగంగానే ఈ సోదాలు జరిపినట్లు ఏసీబీ ప్రకటనలో తెలిపింది. వీటికి సంబంధించి ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని పేర్కొంది.
రెండు, మూడు రోజుల్లో విచారణ : గతంలో తనిఖీలు జరిగిన మిగిలిన కార్యాలయాలకు సంబంధించి రెండు, మూడు రోజుల్లో ఏసీబీ విచారణ చేపట్టవచ్చని సమాచారం. సూపర్బజార్ కార్యాలయంలో రెండేళ్ల వ్యవధిలో మూడుసార్లు ఏసీబీ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. గతంలో చేసిన సోదాల్లో కొన్ని డిజిటల్ పేమెంట్లను గుర్తించి నాటి అధికారుల మీద చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు.
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ సిబ్బందిపై కేసు నమోదు చేశారు. సబ్రిజిస్ట్రార్ పందిళ్లపల్లి రామకృష్ణ, ఐదుగురు సిబ్బంది ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించగా అనంతపురం జిల్లా చిలమత్తూరు సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ సిబ్బందిపై కేసు నమోదు చేశారు. జాయింట్ సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ ఇన్ఛార్జ్ ప్రసాద్బాబు, ఇతరులపై ఇళ్లలో సోదాలు చేపట్టారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ సిబ్బందిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ఇన్ఛార్జ్ సబ్రిజిస్ట్రార్ షేక్ మహమూద్, సీనియర్ అసిస్టెంట్, సిబ్బంది ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించారు. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
41ఏ సీఆర్పీసీ నోటీసులకు రూ.2 లక్షలు డిమాండ్ - ఏసీబీ వలలో కానిస్టేబుల్
సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంపై అనిశా దాడులు- రూ. 2.50 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడిన అధికారి