ETV Bharat / state

సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ల నివాసాల్లో ఏసీబీ మెరుపు దాడులు - పెద్ద ఎత్తున ఆస్తిపత్రాలు, నగదు స్వాధీనం

ఏక కాలంలో 14 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు - ఉద్యోగులు, వారి తరఫున లంచాలు వసూలుచేసే వ్యక్తుల నివాసాల్లో సోదాలు

ACB Raids Conducted at The Residences Of Sub Registrars
ACB Raids Conducted at The Residences Of Sub Registrars (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ACB Raids Conducted at The Residences Of Sub Registrars : అక్రమ వసూళ్లకు కేంద్రాలుగా మారిన రాష్ట్రంలోని పలు సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల ఉద్యోగులు, వారి తరఫున లంచాలు వసూలుచేసే ప్రైవేటు వ్యక్తులపై ఏసీబీ కొరడా ఝుళిపించింది. వారి నివాసాల్లో సోదాలు చేసి, భారీ ఎత్తున ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు గుర్తించింది. ఆస్తిపత్రాలతో పాటు నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, మోటారు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఏసీబీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ అతుల్‌సింగ్‌ ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనంతపురం సహా మొత్తం 14 ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలు చేపట్టింది.

సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ల నివాసాల్లో ఏసీబీ మెరుపు దాడులు - పెద్ద ఎత్తున ఆస్తిపత్రాలు, నగదు స్వాధీనం (ETV)

గత నెల 5, 6 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో 12 సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసిన ఏసీబీ అధికారులు పలుచోట్ల భారీ మొత్తాల్లో లెక్కల్లో చూపని నగదు పట్టుకున్నారు. అక్రమ వసూళ్ల కోసం ప్రైవేటు వ్యక్తులను నియమించుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ తనిఖీల్లో వెలుగుచూసిన అంశాల ఆధారంగా నాలుగు కేసులు నమోదుచేసి అధికారులు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల నివాసాల్లో మంగళవారం ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. ఇవి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికి గుర్తించినవి ఇవి.

భోగాపురం సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయం (విజయనగరం జిల్లా):

  • జాయింట్‌ సబ్‌రిజిస్ట్రార్, కార్యాలయ సిబ్బంది ప్రతినిధిగా అక్రమ వసూళ్లు చేసే ఆలేటి కనకరాజు నివాసంలో సోదాలు. రూ.18.10 లక్షల నగదు, 522.88 గ్రాముల బంగారం, పలు వాహనాల స్వాధీనం
  • జాయింట్‌ సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ పి.రామకృష్ణతో పాటు కార్యాలయ సిబ్బంది మరో ఐదుగురి నివాసాల్లో సోదాలు. కీలక పత్రాలు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, వాహనాల స్వాధీనం.

జగదాంబ సెంటర్‌ సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయం (విశాఖపట్నం జిల్లా) :

  • జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ టి.సుధారాణి, ఆఫీస్‌ సబార్డినేట్‌ బి.ఆనంద్‌కుమార్‌లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.కోటి విలువైన అక్రమాస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తింపు.
  • జాయింట్‌ సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ ఎస్‌.మోహన్‌రావు భారీ ఎత్తున స్థిరాస్తులు కూడబెట్టినట్లు గుర్తింపు. ఆస్తిపత్రాలు, నగదు, బంగారం స్వాధీనం

చిలమత్తూరు (శ్రీసత్యసాయి జిల్లా) :

  • సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ మీనుల ప్రసాద్‌బాబు, అక్రమ వసూళ్ల కోసం ఏర్పాటుచేసుకున్న ప్రైవేటు వ్యక్తి నివాసాల్లో సోదాలు. భారీ ఎత్తున ఆస్తి పత్రాలు, నగదు, బంగారం స్వాధీనం

ఇబ్రహీంపట్నం (ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా) :

సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ షేక్‌ మహమూద్, కార్యాలయ సిబ్బంది మరొకరి నివాసంలో సోదాలు. పెద్ద ఎత్తున ఆస్తిపత్రాలు, నగదు, బంగారు ఆభరణాల స్వాధీనం.

డాక్యుమెంటు విలువ ఆధారంగా లంచాలు :

గత నెల 5, 6 తేదీల్లో రాష్ట్రంలోని జగదాంబ సెంటర్, పెదగంట్యాడ, మధురవాడ (విశాఖపట్నం జిల్లా), భోగాపురం (విజయనగరం), ఇబ్రహీంపట్నం (ఎన్టీఆర్‌), నరసరావుపేట (పల్నాడు), ఒంగోలు (ప్రకాశం), స్టోన్‌హౌస్‌పేట (నెల్లూరు), రేణిగుంట (తిరుపతి), రాజంపేట (అన్నమయ్య), చిలమత్తూరు (శ్రీసత్యసాయి), ఆళ్లగడ్డ (నంద్యాల) సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన ఏసీబీ అధికారులు అప్పట్లో పలుచోట్ల లెక్కల్లో చూపని నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారు అప్పట్లో గుర్తించిన అక్రమాలు, అవకతవకలివి.

  • రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసిన డాక్యుమెంట్లను వెంటనే ఇవ్వకుండా తమవద్దే పెట్టుకుని లంచం చెల్లించాకే అందిస్తున్నారు.
  • డాక్యుమెంటు విలువను బట్టి పర్సంటేజీలు నిర్ణయించి లంచాలు తీసుకుంటున్నారు
  • ఎనీవేర్‌ రిజిస్ట్రేషన్లలో ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారు.
  • కార్యాలయాల్లో అనధికారిక వ్యక్తులు, డాక్యుమెంట్‌ రైటర్ల రాజ్యం నడుస్తోంది.
  • వీటి ఆధారంగానే కేసులు నమోదు చేసి తాజాగా సోదాలు చేశారు.

సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ దాడులు - డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు పరారీ

ఏసీబీ అధికారుల సోదాలు - వందల కోట్ల ఆస్తి పత్రాలు మూటగట్టి విసిరేశారు!

TAGGED:

ACB RAIDS IN AP
ACB RAIDS AT SUB REGISTRARS HOUSES
RAIDS AT SUB REGISTRAR OFFICE STAFF
RAIDS RESIDENCES OF SUB REGISTRARS
ACB RAIDS SUB REGISTRAR RESIDENCES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.