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కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో ఏసీబీ కలకలం - సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఇంట్లో కోట్ల ఆస్తులు గుర్తింపు

ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ అధికారుల ఏకకాల దాడులు - బయటపడ్డ కోట్ల రూపాయల అక్రమ సంపాదన - ఖరీదైన ఫ్లాట్లు, లగ్జరీ కార్లు, వ్యవసాయ భూములు గుర్తింపు

Kakinada ACB Raids
Kakinada ACB Raids (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 6:50 PM IST

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Kakinada ACB Raids : కాకినాడ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో పని చేస్తున్న ఓ సీనియర్ అసిస్టెంట్ అవినీతి బాగోతం బట్టబయలైంది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నాయన్న పక్కా సమాచారంతో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు కొరడా ఝుళిపించారు. సీనియర్ అసిస్టెంట్ శివకుమార్‌కు చెందిన ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, బంధువుల నివాసాలపై ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో కళ్లు చెదిరే స్థాయిలో కోట్ల రూపాయల విలువైన అక్రమ ఆస్తులు బయటపడ్డాయి.

ఏకకాలంలో నాలుగు చోట్ల దాడులు : ఏసీబీ ప్రధాన కార్యాలయానికి శివకుమార్‌ అవినీతిపై పలు ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ మేరకు అధికారులు పక్కా ప్రణాళికతో రంగంలోకి దిగారు. కాకినాడ సర్పవరం ఎస్ఆర్ఎంటీ అపార్ట్‌మెంట్‌లోని ఆయన నివాసంలో శుక్రవారం ఉదయం తనిఖీలు ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో కలెక్టరేట్‌లోని ఆయన కార్యాలయం, సీటు వద్ద కూడా సోదాలు చేశారు. కాకినాడ పరిధిలోని రమణయ్యపేట, చీడిగ, తిలక్ వీధి ప్రాంతాల్లోని ఆయన బంధువుల ఇళ్లలోనూ ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. మొత్తం నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ బృందాలు ఈ సోదాల్లో పాల్గొన్నాయి.

కళ్లు చెదిరే రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు : శివకుమార్ అక్రమ సంపాదన అంతా రియల్ ఎస్టేట్ పైనే పెట్టినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భార్య, తన పేరు మీద భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టాడు. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కాకినాడ ఎస్ఆర్ఎంటీ అపార్ట్‌మెంట్‌లో రూ. 1.24 కోట్ల విలువైన త్రిబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్. అదే అపార్ట్‌మెంట్‌లో భార్య పేరు మీద రూ. 1.77 కోట్ల విలువైన భారీ ఫోర్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్. హైదరాబాద్ (రంగారెడ్డి జిల్లా) కొండాపుర్ వివా సిటీ అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో భార్య పేరు మీద రూ. 1.34 కోట్ల విలువైన త్రిబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్. కాకినాడ రామారావుపేటలో శివకుమార్ పేరు మీద రూ. 1.20 కోట్ల విలువైన 375 చదరపు గజాల ఖాళీ స్థలం. రంగంపేట మండలం కోటపాడులో భార్య పేరు మీద రూ. 18.40 లక్షల విలువైన 1.082 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి. అదే ప్రాంతంలో భార్య పేరు మీదే మరో రూ. 9.24 లక్షల విలువైన 0.543 ఎకరాల భూమి.

లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ : కేవలం ఆస్తులే కాకుండా ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లను కూడా ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. భార్య పేరు మీద రూ. 41.73 లక్షల విలువైన టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారు ఉంది. శివకుమార్ పేరు మీద రూ. 30 లక్షల విలువైన మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కారును గుర్తించారు. ఆయన పేరు మీదే మరో రూ. 27 లక్షల విలువైన సరికొత్త మహీంద్రా థార్ రాక్స్ కారు కూడా ఉంది.

బంగారం, ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్స్ : ఇంట్లో జరిపిన సోదాల్లో భారీగా బంగారు ఆభరణాలు, ఖరీదైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు లభ్యమయ్యాయి. సుమారు 700 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఇంట్లో రూ. 20 వేల నగదు లభించింది. రూ. 27.12 లక్షల విలువైన అత్యంత ఖరీదైన గృహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు గుర్తించారు. నిందితుడి వద్ద ఏకంగా రూ. 1.50 లక్షల విలువైన శామ్‌సంగ్ ఫోల్డ్ 7 స్మార్ట్‌ఫోన్, రూ. 1.70 లక్షల విలువైన ల్యాప్‌టాప్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒక సాధారణ సీనియర్ అసిస్టెంట్ స్థాయిలో ఉండి, ఇంత భారీ ఎత్తున ఆస్తులు కూడబెట్టడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. బినామీ పేర్లతో ఏమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయా అనే కోణంలో ఏసీబీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పూర్తి స్థాయి సోదాలు, బ్యాంక్ లాకర్ల తనిఖీలు ముగిసిన తర్వాత ఆస్తుల మొత్తం విలువను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

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