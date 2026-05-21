పీఎస్కు హాజరయ్యే విషయంలో డబ్బుల డిమాండ్ - ఏసీబీకి చిక్కిన మహిళా ఎస్సై
ఏసీబీ వలలో చిక్కిని బోయిన్పల్లి ఎస్సై నందిత - ఓ వ్యక్తి వద్ద 30 వేలు లంచం డిమాండ్ చేసిన ఎస్సై - లంచం తీసుకుంటుండా పట్టుకున్న అనిశా అధికారులు
Published : May 21, 2026 at 9:26 AM IST
Bowenpally SI caught Taking Bribe by ACB : శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన ఓ పోలీసు అధికారి లంచం తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధకశాఖ-ఏసీబీకి చిక్కారు. మహిళా ఎస్సై హోదాలో బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న నందిత ప్రేమ వ్యవహారానికి సంబంధించిన కేసు వివాదంలో తల దూర్చి ఉద్యోగానికి ఎసరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న అభిషేక్ను రక్షిస్తానని చేప్పి రూ.30 వేల లంచం డిమాండ్ చేయగా బాధితుడు ఏసీబీకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఎస్సై రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే..
పాత బోయిన్పల్లికి చెందిన అభిషేక్ అనే వ్యక్తి తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. కన్నతండ్రి, కుటుంబసభ్యులకు ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేకపోవడంతో తండ్రీ కొడుకుల మధ్య వైరం పెరిగింది. తల్లిదండ్రుల ఇష్టానుసారం కాకుండా అభిషేక్ పెళ్లి చేసుకోవడంతో గత కొన్నాళ్లుగా ఇద్దరి మధ్య తలెత్తిన విభేదాల నేపథ్యంలో ఆగ్రహావేశాలతో తండ్రిపై కుమారుడు దాడి చేశాడు. ఆ ఘటనపై బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో తండ్రి ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కేసు విషయమై బోయిన్ పల్లి ఎస్సై నందిత నిందితుడు అభిషేక్ను రిమాండ్కు తరలించారు. అనంతరం ఆ కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరైంది. ప్రతి సోమవారం పోలీస్ స్టేషన్కు హాజరై సంతకం చేయాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.
రూ.30 వేలు లంచం డిమాండ్ చేసిన ఎస్సై : పోలిస్ స్టేషన్కు హాజరయ్యే విషయంలో ఉపశమనం కలిగిస్తానని చెప్పి రైటర్ విజయ్ తొలుత రూ.10 వేల లంచం తీసుకున్నట్లు తేలింది. ఆ కేసులో ఎస్సై నందితకు రూ.15 వేలు ఇవ్వాలని రైటర్ విజయ్ చెప్పగా నిందితుడు ఎస్సైని సంప్రదించాడు. అందుకు అంగీకరించని ఎస్సై నందిత రూ.30 వేలు కావాలని డిమాండ్ చేసింది. ఆ పరిణామాలతో తీవ్రంగా విసిగిపోయిన నిందితుడు అభిషేక్ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులని సంప్రదించాడు. ఏసీబీ అధికారులు డీఎస్పీ గంగసాని శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేపట్టి లంచం తీసుకున్నట్లు గుర్తించి రైటర్ విజయ్, ఎస్సైన నందితను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసు స్టేషన్లలో ఎవరైనా లంచం అడిగితే వెంటనే అవినీతి నిరోధక శాఖకు సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలని ఏసీబీ అధికారులు సూచించారు. ఎస్సై నందిత, రైటర్ విజయ్ను రిమాండ్కి తరలించారు.
''అభిషేక్ను తొలుత రిమాండ్కి తరలించారు. ఆ తర్వాత కోర్టు నుంచి బెయిల్ తీసుకున్నాడు. అయితే బెయిల్ కండిషన్లో ప్రతి సోమవారం స్టేషన్లో వచ్చి సంతకం చేయాలని చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ప్రతి సోమవారం పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తుంటే అతడిని సాయంత్రం వరకు అక్కడే కూర్చోబెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రైటర్ కానిస్టేబుల్ విజయ్ కుమార్ని కలిశారు. విజయ్ ముందుగానే రూ.10 వేలు తీసుకున్నాడు. మరో రూ.15 వేలు ఎస్ఐకి ఇస్తే ఈ బెయిల్ రిలాక్సేషన్ చేసి మీరు రాకున్న కూడా చేస్తాం అని చెప్పాడట. ఆ తర్వాత ఎస్ఐ రూ.15 వేలు కాదు మొత్తం రూ.30 వేలు కావాలని మాట్లాడారు. ఆ డబ్బును తీసుకురామ్మని చెప్పిగా ఆ నిందితుడికి బైక్ తాళాలు ఇచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న షెడ్డులో ఉన్న బండిలో ఆ డబ్బులు పెట్టమని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆ బండి తాళాలు ఆమెకి ఇచ్చాక మేము వెళ్లి పట్టుకోవడం జరిగింది'' - శ్రీధర్, ఏసీబీ డీఎస్పీ
''నేను ఏ తప్పు చేయలేదు. నాపై దర్యాప్తు చేసి నేను తప్పు చేస్తే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి కట్టుబడి ఉంటాను అని చెప్పాను. నీలాంటి వాడిని చాలా మందిని చూశాను ఆమె అన్నారు. నేను ఎన్ని మాట్లాడిన కుదరదు అని చెప్పి ఏమైనా టెబుల్ మీద పెడితే వర్కౌట్ అవుతుందని, మేడమ్ చెప్పారు. నేను వినకపోయే సరికి నా స్టైల్లో సమాధానం చెప్పా'' - అభిషేక్, ఫిర్యాదుదారుడు
