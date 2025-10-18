వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో దొంగలు! - అటెండర్ స్థాయి నుంచి దందాలు
ఓ వ్యాపారి నుంచి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికిన అటెండర్ - ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లేక ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీగా గండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 2:47 PM IST
Bribe Incident in Governorpet CTO Office : పన్నులు చెల్లించని వ్యాపారులు, సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుని ప్రభుత్వానికి ఆదాయాన్ని చేకూర్చాల్సిన అధికారులే కాసులకు కక్కుర్తిపడి అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలోని రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ గవర్నర్పేట సీటీవో కార్యాలయంలో అటెండర్ స్థాయి ఉద్యోగి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పాతబస్తీలోని అవని ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్యాలయంలో ఓ వ్యాపారి నుంచి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికాడు. వాస్తవంగా అటెండర్ కావడంతో సీటీవో కార్యాలయం దాటి ఇతను రావడానికి వీల్లేదు. అలాంటిది బయటకొచ్చి వ్యాపారులను బెదిరించి మరీ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు.
ఇదంతా చూస్తే వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణ ఏంటో తెలుస్తోంది. ఇలా వ్యవహారాలు చేసే కిందిస్థాయి సిబ్బందికి కొందరు అధికారుల అండ ఉండటంతోనే బరితెగిస్తున్నారు. నగరంలోకి భారీగా పన్ను చెల్లించని సరకు వస్తోంది. రైళ్లు, లారీల్లో ఎలా వస్తుందో చాలామంది సిబ్బందికి తెలుసు. సరకొచ్చే వేళకు వాలిపోయి డబ్బులు దండుకుని వెళ్లిపోవడంతో ఖజానాకు భారీగా గండి పడుతోంది.
విచ్చలవిడిగా వసూళ్లు చేస్తున్న అటెండర్ : విజయవాడ రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ డివిజన్ 01, 02, 03 పరిధిలో 18 సీటీవో కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఏ కార్యాలయం నుంచి సీటీవో స్థాయి అధికారి అయినా వ్యాపార సంస్థలు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలకు వెళ్లాలంటే ఆయా డివిజన్ల ఉన్నతాధికారులైన సంయుక్త కమిషనర్ల (జేసీ) అనుమతి తప్పనిసరి. అలాంటిది ఓ అటెండర్ విచ్చలవిడిగా వెళ్లి వసూళ్లు చేస్తున్నాడు. కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గతంలోనూ ఇలా వసూళ్లకు పాల్పడుతూ దొరకడంతో సస్పెండ్ చేశారు. మరోసారి శాఖాపర చర్యల్లో విజయవాడ నుంచి ఉయ్యూరుకు బదిలీ చేశారు. అయినా తీరు మారలేదు. ఓ ఉన్నతాధికారి అండతోనే పేట్రేగుతున్నాడు.
పర్యవేక్షణ లేక ఖజానాకు భారీగా గండి : శ్రీనివాస్ సహా మరికొందరు కిందిస్థాయి సిబ్బంది వ్యాపారులను బెదిరిస్తూ ఖజానాకు భారీగా గండి కొడుతున్నారు. వీరిపై ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లేక చెలరేగుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల వేళ అధికారులు సిబ్బంది ఎవరూ తమ అనుమతి లేకుండా బయటకెళ్లవద్దని హెచ్చరిస్తూ తర్వాత మళ్లీ వదిలేస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ను ఉయ్యూరుకు బదిలీ చేసినవేళ విజయవాడలో వ్యవహారాలు చక్కబెడుతూ దొరికాడు. వన్టౌన్లో వాహనాలను ఆపి వసూళ్లకు పాల్పడుతూ దొరికగా కమిషనర్ సస్పెండ్ చేశారు. కానీ పైస్థాయిలో చక్రం తిప్పి పది నెలల్లోనే క్లీన్చిట్ తెచ్చుకుని మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరాడు.
విదేశీ పర్యాటనలు, లగ్జరీ కార్లు : డివిజన్ 02లోని అధికారులు చాలామందికి ఇతని వ్యవహారాలు తెలిసినా పట్టించుకోరు. ఇప్పుడు దొరికాక హడావుడి చేస్తున్నారు. ఇతను ఏటా విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్తాడు. సంయుక్త కమిషనర్లే అనుమతిస్తున్నారు. విజయవాడలో ప్రముఖులు వాడే లగ్జరీ కార్లలో తిరుగుతుంటాడని తెలుస్తోంది. అయినా అధికారులు నిఘా పెట్టలేదు. తాజాగా వ్యాపారులను డబ్బుల కోసం వేధిస్తుండగా వాళ్లే ఏసీబీకి పట్టించారు.
